Luxus kaparós sorsjegy tarolja le Magyarországot: messze ezzel a legkönnyebb nyerni

2024. szeptember 13-án, azaz péntek 13-án tartott sajtótájékoztatót a Szerencsejáték Zrt., amin a Pénzcentrum is részt vett. A vállalattól Dr. Uszkay-Boiskó Sándor, stratégiai igazgató beszélt a legfrissebb sorsjegy-trendekről: a magyar vásárlók például egyre jobban veszik a drágább kaparósokat, amiknek magasabb is a főnyereményük. Most például nagyon megy a Sorsjegymánia, de azért a legjobban még mindig a Buksza, a Szuper Black Jack, és a Black Jack pörög.

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor azzal kezdte az eseményt, hogy amikor ő megérkezett a vállalathoz, nem gondolta volna, hogy ekkora forgalomnövekedést hoz önmagában egy olyan dátum, mint egy péntek 13-a. A Szerencsejáték Zrt. friss kutatása is rámutat arra, hogy a játékosok fele bizony hisz a számok erejében, és van is szerencseszáma, amikor játszik. Ezek közül első a 7-es szám, viszont a második a 13-as.

A szakember elmondta azt is, hogy a legtöbb péntek 13-án Ötöslottót adnak fel, második legtöbben viszont kaparós sorsjegyet vesznek, míg a harmadik befutó legalább egy kitöltött Hatoslottó szelvény.

Nagyon mennek a sorsjegyek Magyarországon

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor elmondta, hogy a sorsjegy-üzletág a Szerencsejáték Zrt. árbevételének 20 százalékát tesz ki. Beszélt arról is, hogy 2023 egyértelműen a rekordok éve volt a sorsjegyek terén, viszont jelenleg még ehhez képest a rekordévhez képest is jobban állnak.

2023 június végéhez képest 2024 június végére 4,4 százalékkal tudtuk növelni a sorsjegyek forgalmát

- fogalmazott. A stratégiai igazgató beszélt arról is, hogy míg 2023-ban 7 alkalommal 12 új darab sorsjegyet vezettek be, addig 2024-ben 9 alkalommal 17 új sorsjegyet adtak ki/adnak ki az év végéig. Dr. Uszkay-Boiskó Sándor beszámolt arról is, hogy a magyar vásárlók

egyre inkább a drágább, nagyobb nyereménnyel kecsegtető sorsjegyeket keresik.

Erre pedig a kiadás is reagál, ami azt eredményezi, hogy az átlagos sorsjegyárak folyamatosan emelkednek. Az igazgató ismertette, idén vezették be a legnagyobb nyereménnyel rendelkező Sorsjegymániát, aminek a fődíja 250 millió forint, emellett a nyerési esélye is ennek a legmagasabb, 1 a 2,5-hez. A stratégiai vezető elmondta azt is, hogy a sorjeggyel játszó magyarok a nyeremények 98 százalékot felveszik, a maradék 2 százalékot a Szerencsejáték Zrt. visszaforgatja.

Top sorsjegyek Magyarországon

Buksza

Szuper Black Jack

Black Jack

A topsorsjegyekkel kapcsolatban azért elhangzott az is, hogy a top3-ban szereplő játékok állandó játékok, ezért nehéz összehasonlítani oylan játékokkal, amik csak időszakiak.