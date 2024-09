A legtöbb boltban nem lehet most telefonnal fizetni: foghatja a fejét, akinél nincs hirtelen készpénz

Bár szeptembertől él a rendszer, egyelőre kevés bolt vezette be az új QR-kódos fizetést. A nagy láncok megnézik, mennyibe kerülne a Qvik-rendszer bevezetése, és mindezzel mennyit tudnak spórolni, ez alapján döntenek.

Bár szeptember elsejétől működik a QR-kódos fizetés, de az RTL Híradó még nem talált olyan boltot, ahol működne a rendszer. Az úgynevezett Qvik-rendszer az ígéretek szerint a kereskedőknek olcsóbb lesz, mint a bankkártyás fizetés. Most a kártyaterminál bérleti díján felül tranzakciós díjat, bankközi jutalékot, rendszerdíjat és úgynevezett kereskedői díjat is kell fizetni, ezért sok helyen nem fogadnak el bankkártyát. Mivel a boltokban kötelező elektronikus fizetési módot is elfogadni, az új rendszer elviekben nagy segítség lehet.

Egyelőre a nagyobb kereskedelmi láncok sem vezették be a Qvik fizetést, a csatorna kérdésére azt mondták, még tájékozódniuk kell. Kérdés, milyen technikai eszközök szükségesek a bevezetéshez, és mindezzel mennyit tudnak megtakarítani - ez alapján döntenek majd.