Felfedte 4 titkát az önkiszolgáló kasszák mestertolvaja: brutálisan sok pénzt spórolt így

Angliában brutálisan elharapództak a bolti lopások. Erről kitűnő látlelet egy kleptomániás beszámolója, aki rendre folyamatosan meglopta az önkiszolgálós kasszával rendelkező boltokat ilyen-olyan módszerekkel. Mint vallotta, azt látta, hogy ez igazából senkit sem érdekelt. Pedig a lopás bűncselekmény, és Magyarországon még az alacsony értékű lopások esetében is igen masszív büntetést lehet kapni. Úgyhogy senkinek sem ajánlatos próbálkoznia.

Ahogy arról korábban a Pénzcentrumon is beszámoltunk, az Egyesült Királyságban óriási méreteket öltött mára a bolti lopások száma. A hatóságok pedig jószerivel tehetetlenek az ügyben, eddig jobbnak látták, ha mindent szőnyeg alá söpörnek. Ennek az időszaknak azonban hamarosan vége lehet, ugyanis a Yvette Cooper belügyminiszter éppen a napokban határozottabb fellépést ígért a bolti tolvajok ellen, ami több törvénymódosítást is magával hozhat a közeljövőben.

Az elmúlt évek vadnyugati hangulatát a szigetországban jól példázza Mr. X, hivatásos bolti mestertolvaj esete is, akivel korábban a The Rooster magazin készített riportot. A gyakorlatilag kleptomániássá lett alany, akit most csak Mr. X-nek hívunk, saját elmondása szerint teljesen ártatlanul kezdte az ipart. Legelső lopási esete teljesen véletlen volt. De aztán, ahogy ő mondja, egy hibás önkiszolgáló gép és egy „ölj meg most, utálom a munkám” hozzáállású pénztáros miatt elege lett, és hadjáratot indított a bolt/boltok ellen.

Mr. X vezérelve az volt, hogy alapból az emberek jó szándékkal lépnek be a boltokba, ám ott vagy nem kapnak megfelelő/kedves segítséget, sőt egyre több melót testálnak át rájuk például az önkiszolgáló kasszákkal. Ahogy ő maga fogalmaz, „a vásárlónak kell elvégeznie a pénztáros összes feladatát, mert az áruház a költségek csökkentése érdekében nem hajlandó valódi embereket foglalkoztatni; ezután joggal gondolhatom, hogy ha ők nem tudják megfizetni a megfelelő pénztárosokat, akkor talán én sem tudom kifizetni az élelmiszert, amit magamhoz akarok venni.”

A mestertolvaj vezérelve tehát az volt, hogy igazából ő egy erkölcsileg romlott vállalatot fog lehúzni, mindezt úgy, hogy ez örömöt és izgalmat fog a számára jelenti. Így kész is lett a mesterterv, mellőzve mindenféle bűntudatot. X úgy fogalmazott, „technikák elég egyszerűek, és ha minden óvintézkedést megteszünk, a lebukás kockázata minimális. Szerencsére az automatizálás miatt a bolti lopás kellemesen egyszerű folyamattá vált.”

Banántrükk

Ahogy nem sokkal korábban a Pénzcentrumon mi is megírtuk, sok tolvaj kedveli az úgynevezett „banántrükköt”. Az elmélet pofonegyszerű, a legtöbb önkiszolgáló pénztár bár súlyt mér, nem képes különbséget tenni termék és termék között. Ezért egy olcsóbb darált hús kódjára lehet venni bélszínt, vagy olcsó gyümölcs súlyárára, drágát. X. szerint a legtöbb bolti eladót nem érdekli semmi, utálnak ott dolgozni ahol, úgyhogy nagyon nem fognak figyelni. Ő legalábbis mindig ezt használta ki.

Cseles vonalkódkerülő

X. másik nagy trükkje a vonalkódok cseles kikerülése volt, azt mondja sokszor könnyű volt úgy lehúzni a terméket, hogy azt valójában nem húzta le, kezével eltakarta a vonalkódot, stb. Persze azt mondja, hogy figyelni kell, hiszen senki sem szeretné aktiválni a „váratlan árucikk a csomagolóterület pityegést”. Azonban, ha az mégis megtörténne, X. szerint a hanyag boltosokban ezúttal is lehetne bízni, hiszen mindenki tudja, milyen szuperérzékenyek ezek a mérlegek, biztos azzal van a hiba. A boltos szinte biztos ezt fogja hinni, és a kártyájával jóvá hagyni a „hibát”.

Egy jó fedősztori

X. következő trükkje már igazából egy régen ismert lopós trükk. A lényege, hogy bizonyos termékeket a kosarunkban hagyunk, úgy távozunk. Ha beriaszt vagy rajtakapnak, akkor a homlokunkra csapunk, hogy „Ó, ezt elfelejtettem”.

Fizess, és húzz el

X. szerint a klasszikus bolti lopásoknál kulcsfontosságú a szándékosság bizonyítása. Azaz ha valaki valamit bedug a ruhája alá, majd azzal távozik, de lebukik, az egyértelműen lopott. Ha viszont valaki a robotkasszáknál „elfelejt” valamit lehúzni, és ez észrevétlen marad, akkor ott a szándékosságot szinte lehetetlen bizonyítani. Ezért X. szerint, ha már ez megtörtént, és nem vették észre, akkor nem kell sokat agyalni, fogni kell az árut, és minél hamarabb elhagyni a boltot.

NE lopj, az bűncselekmény, és börtönbe kerülhetsz

Mr. X története igazából egy mintázata annak, hogy Nagy-Britanniában hogyan harapódzhatott el ennyire a bolti lopások számra. Amiben gyakorlatilag a bolti alkalmazottak, és a hatóságok is nagyban szerepet játszottak. Itthon viszont eléggé más a helyzet, és a lopás igencsak súlyos bűncselekménynek minősül, több évnyi szabadságvesztés is járhat érte.

A jelenlegi büntetőkönyv szerint a lopás az elkövetési értéktől és egyéb minősítő körülményektől függően minősül vétségnek, vagy bűntettnek, ennek megfelelően változik a büntetési tétele is. Nézzük a kisebb tételeket:

Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

Btk Lopás értékhatárok

(2) A lopás büntetése vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást kisebb értékre (50.001,- Ft-tól, 500.000,- Ft-ig) vagy

b) a szabálysértési értékre (1-50.000,- Ft-ig) elkövetett lopást

ba) bűnszövetségben,

bb) üzletszerűen,

bc) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,

bd) zsebtolvajlás útján,

be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével,

bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,

bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,

bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy

bi) erdőben jogellenes fakivágással követik el.

Btk Lopás büntetése 3 évig

(3) A lopás büntetése bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást nagyobb értékre (500.001- 5.000.000,- Ft-ig) vagy

b) a kisebb értékre (50.001-200.000,- Ft-ig) elkövetett lopást

ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,

bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,

bc) vallási tisztelet tárgyára,

bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,

be) nemesfémre

c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén követik el.

A törvényből könnyen kiolvasható, hogy már potom, pár ezer forintos értékhatár esetében is járhat szabadságvesztés a lopás miatt, hogyha bizonyos más körülmények is fennállnak. Mr. X története tehát semmiképp sem felhívás keringőre, sokkal inkább egy bajba jutott nagymúltú ország rövid, ám tömör lenyomata, ami a bolti lopások gigantikus elszaporodását illeti.