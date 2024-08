Mégis, mi folyik a boltok kasszáinál? Ezt sok vásárló csak otthon veszi észre: csúnyán ráfizetnek

Már öt hónapja, hogy az inflációt fékezni szándékozó intézkedésként kötelezővé vált kihelyezni figyelmeztetést a boltban, ha csökkent egy termék kiszerelése. Arról, hogy pontosan mely termékek kiszerelése csökkent, a Nébih honlapján bárki tájékozódhat, március óta a lista folyamatosan bővül. Eleinte főként a rágcsálnivalók, édességek kategóriájában akadt a legtöbb csökkent kiszerelésű termék, és azóta is ez a leginkább érintett kategória. Azonban egyre több háztartási és vegyiáru, szépségápolási cikk és állateledel is zsugorodik a friss lista alapján. Mutatjuk, hogy mely termékek zsugorodtak össze az elmúlt hónapokban.

Március 1-jétől tették kötelezővé a boltokban tájékoztatást kihelyezni arra vonatkozóan, csökkent-e a termékek kiszerelése. A kiszereléscsökkenést visszamenőleg is kötelező volt jelezni az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedőknek a 1/2024. (I. 9.) kormányrendelet értelmében, ha az általuk árusított, előrecsomagolt termékek kiszerelése - különösen tömege vagy térfogata - a termék gyártója által 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazotthoz képest csökkent. A Nébih honlapján március 1. óta elérhető a lista, mely azóta is folyamatosan bővül.

Az első két hónapban - illetve visszamenőleg - a legtöbb bejelentett termék az Édességek, sós snackek, chipsek kategóriájába tartozott, az összes érintett árucikknek közel felét adták ki. A májusig bejelentett termékeknek további 15 százalékát a Háztartási cikkek adták. Az állateledelek mindössze a Nébih által listázott termékek elenyésző, 0,2 százalékát adták ki, ahogy erről tavasszal beszámoltunk.

Az azóta frissített listára főként még több édesség, snack, alkoholmentes ital, szépség- és babaápolási termék, és állateledel került. Így például az állateledelek már 1,2 százalékot tesznek ki. Amit viszont az összevetés alapján érdemes szem előtt tartani vásárlóként, hogy szinte minden kategóriában jöhet kiszereléscsökkenés - ha nem a nettó tömeg csökken, akkor 5 darab helyett már csak 4 darab lesz egy csomagban pl. A legfontosabb mégis az édességek és sós rágcsálnivalók kategóriára figyelni, mert ezek között a termékek között a leggyakoribb a zsugorodás.

Ahogy arról korábbi cikkeinkben is hírt adtunk, számos széles körben ismert és kedvelt termék van a listán, mint két Balaton szelet is, az édesség 10 százalékkal lett kisebb. A zsugorflációra szintén jó példa a Boci Földimogyorós tejcsokoládé, mely 100 gramról 90 gramra csökkent, több tibi táblás csokoládé, sajátmárkás, Lay's és Chio chipsek, Detki kekszek, stb. De olyan alapvető és fontos termékek is érintettek mint számos Milumil és Milupa tápszer.

Ha pedig végigböngésszük a lista friss tételeit, látható, hogy például 200 gramm helyett már csak 185 grammos a 7Days mini croissant, 22 helyett már csak 20 grammos a Cerbona müzli szelet, és 84 grammról 61-re zsugorodott többféle ízesítésű Tempó keksz. Ez csak néhány példa a 213 snack és édesség közül, ami az elmúlt 5 hónapban „összement”. Mutatjuk a teljes listát kategóriánként az újonnan megjelent terméketől a régebbiekig:

Alapvető élelmiszerek

CARTE D'OR desszertalap

Tonhal olivaolajban 3x70g

REMIA salátaöntet többféle ízben 450ml

SilverFish aprított tonhal napraforgóolajban sterilezett 160g / 112g

PENNY paradicsomleves 47g

Knorr levesbetét

Reál Sárgaborsó Feles 500g

LUCULLUS CSILLAGÁNIZS egész

Sweet walley Almapüré

Bonduelle szeletelt csiperkegomba dobozos

Bonduelle Créatif Mexico zöldségkeverék

Bonduelle Créatif Mexico zöldségkeverék

PENNY grízgombócleves 30g

PENNY tyúkhúsleves tésztával 50g

PENNY májgombócleves 37g

TESOROS DEL SUR Spanyol olívabogyó magozott, fekete

Light majonéz

Dawtona sűrített paradicsom 28-30%

Thymos Mézes tarja fűszerkeverék

Thymos Sültcsirke fűszersó

Thymos Oregano morzsolt

KOTÁNYI Bourbon Vaníliarúd

HORVÁTH ROZI Zselatin

HORVÁTH ROZI Fokhagymabors fűszerkeverék

HORVÁTH ROZI Fahéj őrölt

HORVÁTH ROZI Feketebors egész

HORVÁTH ROZI Citrombors fűszerkeverék

HORVÁTH ROZI Feketebors őrölt XXL

HORVÁTH ROZI Kurkuma őrölt

HORVÁTH ROZI Feketebors egész XXL

HORVÁTH ROZI Mustármag egész

HORVÁTH ROZI Babérlevél őrölt

HORVÁTH ROZI Kömény őrölt

HORVÁTH ROZI Babérlevél egész

HORVÁTH ROZI Feketebors őrölt

Cini Minis Churros Ropogós, fahéjas gabonapehely teljes kiőrlésű búzával, vitaminokkal és vassal

Reál Lencse

Dr. Willi Knoll burgonyapüré por 345g

Ízmester petrezselyemlevél

Alkoholmentes italok

SodaStream Eper

SodaStream Tonic

SodaStream Pink Grapefruit

SodaStream Málna

SodaStream Xtreme Energy

SodaStream Mojito

SodaStream Erdei gyümölcs

SodaStream Mandarin

Flirt Szénsavas üdítőital 1L

Auchan Kedvenc szőlőlé 900 ml

Dawtona paradicsom ital 0,3 l pikáns

Dawtona paradicsom ital 0,3 l

Dawtona Multi-vegetable paradicsom juice

Pepsi Lime 2,25L PET

Pepsi Max 2,25L PET

Pepsi Cola 2,25L PET

7UP Zero 2,0L PET

Pepsi Mango 2,0L PET

Pepsi Lime 2,0L PET

Pepsi Max 2,0L PET

Pepsi Cola 2,0L PET

7UP Zero 1,5L PET

Pepsi Max 1,5L PET

Pepsi Lime 1,5L PET

Sió Citrus Friss Lime-Citrom

Pepsi Cola 1,5L PET

Sió Citrus Friss Narancs

Sió Üde Citrus limonádé

Sió Élénk Bodza limonádé

Sió Rostos Őszibarack

Sió Alma

Alkoholos italok

MEAD Scientist - Techno Viking melomel

Mad Scientist - Jam92 sör

Mad Scientist - New York Mocaccino sör

Mad Scientist - Popstar gluténmentes IPA sör

Állateledel

FRISKIES Szószos válogatás nedves kutyaeledel 24x85g

FRISKIES Aszpikos válogatás nedves kutyaeledel 12x85g

FRISKIES Szószos válogatás nedves kutyaeledel 12x85g

FRISKIES Junior Aszpikos válogatás nedves kutyaeledel 4x85g

FRISKIES Aszpikos válogatás nedves kutyaeledel 4x85g

FRISKIES Junior Szószos válogatás nedves kutyaeledel 4x85g

FRISKIES Szószos válogatás nedves kutyaeledel 4x85g

SCOTTY KONZERV MARHA

Barkács, autó, kertápolás

Bison KIT tin

BBQ Faszénbrikett grillezéshez

Édesség, sós snackek, chipsek

7Days Doub!e Max mini croissant kakaós és vaníliás ízű

7Days mini croissant

Lindt Nuxor Dark 8x150g

Lindt Nuxor Milk 8x150g

Vicenzi Grisbi Lemon Cream töltött keksz 135g

Vicenzi Grisbi Chocolate töltött keksz 135g

Coop sós kréker 90 g

Tempo vaníliás keksz vaníliás krémmel 61g

Tempo kakaós keksz csokoládés krémmel 61g

Tempo kakaós keksz vaníliás krémmel 61g

Tempo vaníliás keksz csokoládés krémmel 61g

Waffi Cocoa - kakaós krémmel töltött, kakaós étbevonóval mártott ostya 23g

Waffi Hazelnut - mogyoró ízesítésű mártott ostya 23g

COOP JÓ NEKEM EXTRUDÁLT KENYÉR KUKORICÁS

Haribo Chamallows Barbecue

Cadbury Eclairs Bag

Wawel No added Sugar Dark with Orange étcsokoládé naranccsal

Wawel No added Sugar étcsokoládé 70%

Horváth Süti Csavart Sós Rúd

Horváth Süti Vaníliás Linzi Karika

Horváth Süti Néró teasütemény

Horváth Süti Chocorong

Horváth Süti Kosárka

Horváth Süti Papkalap

Horváth Süti Hókifli

Horváth Süti Sajtos Perec

Horváth Süti Sós teasütemény

Horváth Süti Mini Linzer

Horváth Süti Isler-Linzer

Horváth Süti Linzer

Horváth Süti Mákos zserbó

Horváth Süti Zserbó

Horváth Süti Puncs szelet

Horváth Süti Néró szelet

Horváth Süti Berliner

Horváth Süti Karácsonyi Álom

Horváth Süti Mákos Citromos szelet

Vadász Húsvéti hálós tojás 140/6g Mogyorókrémmel

Vadász Húsvéti hálós tojás 140/10g Tejkrémmel&crispyvel

Vadász Húsvéti hálós tojás 140/10g Mogyorókrémmel&crispyvel

Horváth Süti Méteres szelet

Horváth Süti Zebra szelet

Horváth Süti Kinder szelet

Horváth Süti Kassai csemege

Horváth Süti Rózsa szelet

Horváth Süti Lajcsi szelet

Horváth Süti Sport szelet

Horváth Süti Fahéjas Álom

Horváth Süti Francia Mákos Szelet

Horváth Süti Mézes zserbó

Horváth Süti Mézes Krémes

Horváth Süti Limitált Málnás Krémes

Horváth Süti Limitált Pisztáciás krémes

Horváth Süti Habos Gesztenye

Horváth Süti Limitált Grincs kedvence

Vadász Húsvéti hálós tojás 120g Tejkrémmel&robbanócukorral

Vadász Húsvéti hálós Locsolópénz 70g Tejcsokoládé

Vadász Húsvéti hálós Nyuszik 80g Tejcsokoládé

Vadász Húsvéti Vidám tejcsokoládé mix hálós 120g

Vadász Húsvéti hálós Katica 120g Tejkrémmel

Horváth Süti Tiramisu csemege

Horváth Süti Tejszelet csemege

Horváth Süti Sztracsatella csemege

Horváth Süti Somlói Kocka

Horváth Süti Snickers csemege

Horváth Süti Schoko Banane

Horváth Süti Sakk csemege

Horváth Süti Rigó Jancsi csemege

Horváth Süti Rákóczi Túrós "Újragondolva"

Horváth Süti Oroszkrém csemege

Horváth Süti Mozart csemege

Horváth Süti Mogyorós csemege

Horváth Süti Mascarponés Túrókrém Sós Karamellel

Horváth Süti Marcipán csemege

Horváth Süti Mandula szelet

Horváth Süti Málnás-Mascarpone desszert

Horváth Süti Konyakmeggyes Stefánia csemege

Horváth Süti Piskóta Tekercs

Horváth Süti Karamell csemege

Horváth Süti Eredeti Párizsi Kocka

Horváth Süti Gesztenyés kocka

Horváth Süti Eredeti Lúdláb

Horváth Süti Fekete-erdői meggyes csemege

Horváth Süti Fekete-erdői áfonyás csemege

Horváth Süti Raffaeló szelet

Horváth Süti Eszterházy csemege

Horváth Süti Eper szelet

Horváth Süti Epres-Joghurtos csemege

Horváth Süti Diós csemege

Horváth Süti Citrom Csemege

Horváth Süti Caffé Latte

Horváth Süti Bounty csemege

Horváth Süti Hólabda

Horváth Süti Raffaeló rolád

Horváth Süti Piskóta Variáció

TWIX multipack 150g 3-as csomag

MARS multipack 135g 3-as csomag

SNICKERS multipack 150g 3-as csomag

COOP JÓ NEKEM EXTRUDÁL.KENYÉR NATÚR 100G

Isler Mini Margaréta 0,4kg

Linzer karika 0,4kg

Almás linzer 0,4kg

Zserbó szelet 0,4kg

Sün 0,4kg

Porcukros margaréta 0,4kg

Linzer mix 0,4kg

Töltött keksz 0,4kg

Meggyes szelet 0,4kg

Húsvéti linzer 0,4kg

Kókusz tekercs 0,4kg

Kókusz mix 0,4kg

Kókusz golyó 0,4kg

Karácsonyi linzer 0,4kg

Katica 0,4kg

Isler 0,4kg

Fahéjas linzer 0,4kg

Dejós linzer 0,4kg

Csokis porcukros Margaréta 0,4kg

Csokis Margaréta 0,4kg

Béka 0,4kg

Egérke 0,4kg

Mini Margaréta 0,4kg

PRIVÁT / chips hagymás-tejfölös ízű

7days Hazelnut Max Croissant mogyorós töltelékkel 60g

Győri Édes eredeti 150g

Alesto Sózott, pörkölt napraforgómag, fehér

Alesto Pörkölt, sós tökmag

Boci Földimogyorós tejcsokoládé

Balaton tej kakaós tejbevonó masszával (30%) mártott, kakaós krémmel töltött ostya

Szamos Málnazselé szaloncukor

Mini CAT Zizi-Top puffasztott rizs vegyes gyümölcsízű cukorbevonattal

Gullon Csokis karika hozzáadott cukor nélkül

Lupilu Babakeksz

Bernáth Sajtos rudacska

Sajtos tallér 200 g

Amicelli ostyakülönlegesség 200g

Pom Bär

Chio Chips

Chio Chips Intense Sour cream and Herbs 120g

Talpas keksz 0,32kg

Néró 0,32kg

Csokorong kakaós krémmel töltött keksz 0,32kg

Linzer mix 0,32kg

Linzer karika 0,32kg

Linzer karika 0,32kg

Lini linzer 0,32kg

Kakaókrémes patkó 0,32kg

Ischler 0,32kg

Vaniliás karika 0,32kg

Édes Perec 0,32 kg

Vegyes linzer 0,9kg

Vaniliás karika 0,6kg

Coop Sajtos tallér 150gr

Pepita-Linzer 0,6kg

Coop vegyes gyümölcsizü cukorka 150gr

Merlin linzer 0,6kg

Melita mix 0,6kg

Maya linzer 0,6kg

Loretta Linzer 0,6kg

Linetta Linzer 0,6kg

Csokorong kakaós krémmel töltött keksz 0,6 kg

Privát chips hagymás-tejfölös Ízű

CBA piros burgonyachips

Foody Sós mix

Foody sós kréker

Bonbonetti Étcsokoládéval mártott citrom és narancs ízű zselés szaloncukor

tibi Sajttorta ízű krémes tejcsokoládés praliné szaloncukor

tibi Kókuszkrémes tejcsokoládés praliné szaloncukor

tibi Gyümölcs ízű válogatás - töltött praliné szaloncukrok

Bonbonetti szaloncukor

tibi Vegyes válogatás - töltött praliné szaloncukrok

tibi Csokoládés alkoholos meggyes krémes étcsokoládés praliné szaloncukor

tibi Csokoládékrémes tejcsokoládés praliné szaloncukor

tibi Mogyoró és karamell krémes tejcsokoládés praliné szaloncukor

tibi tejcsokoládé

Roshen tejcsokoládé szelet földimogyorós töltelékkel

Multicake Cherry keksz meggy ízű töltelékkel

Roshen étcsokoládé szelet brandy ízű töltelékkel

Multicake Strawberry keksz eper ízű töltelékkel

tibi étcsokoládé

Roshen Tidbit Cherry Brownie Tejcsokoládé szelet kakaós süteménnyel és meggy ízű zselével

Konafetto mogyoró ízesítésű krémmel töltött ostyarúd

Konafetto kakaós krémmel töltött ostyarúd

Konafetto tejkrémmel töltött ostyarúd

Cherry Queen Konyakmeggy szívdoboz

tibi kajszi ízű krémes étcsokoládé

Lay's 55g MAX Sós

Marika tej tortabevonó

Lay's 55g MAX Sajtos-hagymás

Marika ét tortabevonó

Lay's 250g Sós

Roshen tejcsokoládé szelet karamell töltelékkel

Lay's 60g Ketchup stix

Lay's 130g Sós

Lay's 120g Strong Chilli and Lime

Lay's 55g Baked Sós

Lay's 55g Strong Chilli and Lime

HYPER - Hyper CABRIO félig mártott kakaós ostya 47g

Lorenz Crunchips WOW Paprika and Sour Cream chips

Lorenz Crunchips WOW Jalapeno and Cream Cheese chips

Detki Bio babakeksz

Detki Mese Mézes linzer narancsdarabokkal kakaós étbevonómasszával félig mártva

Detki Mese mézes linzer manduladarabokkal kakaós étbevonómasszával félig mártva

Detki Mese mézes linzer kakaós tejbevonómasszával félig mártva

Lorenz Crunchips Roasted Spare Ribs chips

Detki Mese mézes linzer kakaós étbevonómasszával félig mártva

Balaton ét kakaós étbevonó masszával (30%) mártott, kakaós krémmel töltött ostya

Lorenz Crunchips Roasted Barbecue chips

Reál chips 60 gr

Lissé Cocomax rumos kakaós ízű kókusztekercs

Lindt Swiss Luxury Selection 6x145 SRP

Kettle burgonyachips 130g

Lorenz Pomsticks sós burgonya pálcikák 85g

Egyéb élelmiszer/ termék

Thymos Grill fűszersó

Cerbona müzli szelet 20g

Thymos Gyros fűszerkeverék

ALPRO BARISTA MANDULAITAL 750ML 8/K

ALPRO BARISTA KÓKUSZITAL 750ML 8/K

Alpro Csokoládéízű szójaital hozzáadott kalciummal és vitaminokkal

Alpro Mandulaital hozzáadott kalciummal

Alpro Kókuszital szójával és hozzáadott kalciummal

Alpro Gluténmentes zabital hozzáadott vitaminokkal

BioTechUSA - Energy Gel Pro 40 g

Zipser sonka 100g

Tauris gépsonka 100g

Orbit Bubblemint Bag - 25 db drazsé

Orbit Spearmint Bag - 25 db drazsé

Orbit Peppermint Bag - 25 db drazsé

Kostelec Castrum szalámi

Tauris Sült sonka

Scitec Nutrition - 100% Whey Protein 500 g vanília

Scitec Nutrition - CLA

Scitec Nutrition - Vitamin E

BioTechUSA - Iso Whey Zero Natural 1000g eper

Tutti Hot Chocolate Classic Forró csokoládé italpor

Tutti Choco Creme Krémes forró csokoládé italpor

Pikok Kacsazsír

Kellogg's Coco Pops Chocos

Kellogg's Frosties

Kellogg's Coco Pops

BioTechUSA - Recovery Gel 40g

BioTechUSA - Energy Gel 40g

HAPPY HARVEST Choco Chips gabonapehely

HAPPY HARVEST Fit and Crunch gabonapehely

HAPPY HARVEST fahéjas gabonapehely

HAPPY HARVEST mézes gabonapehely

HAPPY HARVEST töltött gabonapárnácskák

Alpro Fermentált szójakészítmény kókusszal, hozzáadott kalciummal és vitaminokkal

Alpro Fermentált szójakészítmény, vanília ízű, hozzáadott kalciummal és vitaminokkal

Milupa Tejes ital vaníliaízű 24hó+ 500g

Milupa Tejes ital vaníliaízű 12hó+ 500g

Milupa Tejes ital 24hó+ 500g

Milupa Tejes ital 12.hó+ 500g

Milupa Szép álmokat! Tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6hó+ 500g

Milupa 3 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 9hó+ 500g

Milupa 2 tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer 6hó+ 500g

Milumil 5 Junior tejalapú italpor 3év+ 500g

Milumil 4 Junior tejalapú italpor vaníliaízű 2év+ 500g

Milumil 4 Junior tejalapú italpor 2év+ 500g

Milumil 4 Junior tejalapú italpor 2év+ 1500g

Milumil 3 Junior tejalapú italpor vaníliaízű 12hó+ 500g

Milumil 3 Junior tejalapú italpor vaníliaízű 12hó+ 1500g

Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer 12.hó+ 500g

Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer 12.hó+ 1500g

Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer 500g

Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer 1500g

Cornexi Instant zabkása többféle ízesítéssel

Roleski Wrap and Kebab szósz 310g

Roleski ezersziget öntet 305g

Bálint Cseppek hidegen sajtolt ligetszépeolaj

Fagyasztott élelmiszerek

Aug. Bambo tejszínes jégkrém kakaós bevonóval 30x100ml

Aug. Bambo tejszínes jégkrém mogyoródarabokkal 30x100ml

Gyümölcsöskert magozott meggy 450g

Lazacfilé porció bőr nélkül fagyasztott 1000g

Garnélafarok 16/20 héjas fagyasztott 375g

BOUNTY poharas fagylalt

MARS poharas fagylalt

SNICKERS poharas fagylalt

Dixi Menü Gasztro Dinók 4400g

Algida Smile jégkrém

Magnum multipack jégkrém

Magnum multipack jégkrém

Magnum mini jégkrém

Magnum jégkrém

CARTE D'OR jégkrém

CARTE D'OR jégkrém

S-BUDGET KARFIOL RÓZSA GYORSFAGYASZTOTT

S-BUDGET BROKKOLI RÓZSA GYORSFAGYASZTOTT

Mike Mitchell s töltött szélű pizza TEXMEX 458g

Milka csokoládé-mogyorós 20x100ml 5903021303967

Lion 20x90ml 5900130038902

Oreo tölcséres ballcone 20x100ml

Oreo Classic 20x90ml

Kaktusz shake sós-karamell toffee 30x90ml 5900130033662

Milka vanília 20x90ml

Milka tölcséres ballcone 20x100ml

Kaktusz shake eper-citrom 30x80ml zöld bevonattal 5900130039244

FRoSTA Lazac filé

FRoSTA Bazsalikom

FRoSTA Snidling

FRoSTA Petrezselyem

Háztartás, vegyiáru

Jar kézi mosogatószer Citrus 900 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Vanilla Cookie 185 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Spiced Apple 185 ml

Somat Excellence Hygiene mosogatógél

Somat Excellence Lemon mosogatógél

Somat Excellence Lemon mosogatógél

Somat Excellence Lemon mosogatógél

Somat Excellence mosogatógél

Somat Excellence mosogatógél

Somat Excellence mosogatógél

Somat Excellence mosogatógél

Somat All in 1 Extra Lemon mosogatógép tabletta

Somat All in 1 Extra Lemon mosogatógép tabletta

Somat All in 1 Extra Lemon mosogatógép tabletta

Somat All in 1 Extra mosogatógép tabletta

Somat All in 1 Extra mosogatógép tabletta

Somat All in 1 Extra mosogatógép tabletta

Somat All in 1 Extra mosogatógép tabletta

Somat Classic mosogatógép tabletta

Somat Classic mosogatógép tabletta

Jar Platinum Plus mosogatótabletta Lemon 114 darab

Jar All in One mosogatótabletta Lemon 116 darab

Jar Platinum Plus mosogatótabletta Blue 102 darab

Jar Platinum Plus mosogatótabletta Lemon 102 darab

Szemeteszsák füllel 120l

Szemeteszsák füllel 25l

Angela 2 mécsesbetét

Bolsius 7 mécsesbetét

Bolsius 2 mécsesbetét

Bolsius 1,5 mécsesbetét

Bolsius 1 mécsesbetét

Toalettpapír Privát 24 tek 2r Softilla FIX

AJAX FF ÁLTALÁNOS LEMOSÓ ZÖLD, AJAX FF ÁLTALÁNOS LEMOSÓ HIBISZKUSZ

COCCOLINO öblítőkoncentrátum

COCCOLINO öblítőkoncentrátum

COCCOLINO öblítőkoncentrátum

COCCOLINO öblítőkoncentrátum

Aquafresh Fresh&Minty fogkrém 75 ml

LOVELY TOALETTPAPÍR 4 RÉTEGŰ 10 TEKERCS

W5 Általános tisztítószer

ACTIV ENERGY Alkáli elem AAA

BONUX mosópor Magnolia

BONUX mosópor Ice Fresh

BONUX mosószer Ice Fresh

BONUX finommosószer Colors glow

BONUX mosószer Rose

Bonux mosókapszula

Silan Supreme Blossom öblítő

Silan Supreme Glamour öblítő

Silan Supreme Elegance öblítő

Silan Supreme Romance öblítő

TOMI POWER CAPS COLOR MOSÓKAPSZULA

Tomi Power Caps Aromaterápia Lótusz mosókapszula

Tomi Power Caps Aromaterápia Lótusz mosókapszula

Tomi Power Caps Aromaterápia Lótusz mosókapszula

Tomi Power Caps Aromaterápia Lótusz mosókapszula

Tomi Power Caps Aromaterápia Orchidea mosókapszula

Tomi Power Caps Aromaterápia Orchidea mosókapszula

Tomi Power Caps Aromaterápia Orchidea mosókapszula

Tomi Power Caps Aromaterápia Orchidea mosókapszula

Tomi Power Caps Color mosókapszula

Tomi Power Caps Color mosókapszula

Tomi Aromaterápia Lótusz mosógél

KOKETT Nedves toalettpapír deluxe

Tomi Aromaterápia Lótusz mosógél

Tomi Aromaterápia Orchidea mosógél

Tomi Aromaterápia Orchidea mosógél

Tomi Sensitive & Pure mosógél

Tomi Color Mandulatej mosógél

Tomi Color Mandulatej mosógél

Tomi Color mosógél

Tomi Amazónia Frissessége mosógél

Persil Power Caps Color mosókapszula

Persil Power Caps Color mosókapszula

Persil Power Caps Color mosókapszula

Persil Power Caps Color mosókapszula

Persil Power Caps mosókapszula

Persil Power Caps mosókapszula

Persil Power Caps mosókapszula

Persil Power Caps mosókapszula

Persil Color mosógél

Persil mosógél

BBQ papírpohár

Tandil WC Power blokk

Tandil Folyékony mosószer

Vanish Oxi Action Extra Hygiene folteltávolító folyadék

Sitil cipőápoló krém 50 ml színtelen

Sitil cipőápoló krém 50 ml sötétbarna

Sitil cipőápoló krém 50 ml fekete

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Flower 2x185 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Ocean Mist 2x185 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Spring Awakening 185 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Flower 185 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Ocean Mist 185 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Gold Orchid 185 ml

Ambi Pur légfrissítő aeroszol Thai Escape 185 ml

TUBOFLO LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM HOT

TUBOFLO LEFOLYÓTISZTÍTÓ GRANULÁTUM COLD

Reál szemeteszsák 60L

Hidegkonyhai készítmények

Mini füstölt lazac 90g

DELI BAR TOAST SZENDVICS

DELI CSIRKE-BACON TOAST SZENDVICS

DELI TONHALAS TOAST SZENDVICS

THE-LAB MILANO NOCCIOLATO 80G

THE-LAB MILANO TROPICAL MANGO 80 G

THE-LAB MILANO CACAO-FONDENT 80G

THE-LAB MILANO AMARETTO-CARAMELLO 80G

Hús, hal, csemege

Rio Mare Tonhal Citrom-Borsos 3x80/52g

Rio Mare Tonhal Chilis 3x80/52g

Rio Mare Tonhal Extra Szűz Olívaolajban 3x80/52g

Kometa Kemencés Sült Prágai Sonka szeletelt 90g

GIANA Tonhal aprított sós lében

Marhapacal 850g

SZALAMINI NATUR (MINI SZALÁMI)

Bonito Exclusiv Füstölt makrélakrém

Bonito Exclusiv majonézes tonhalkrém

Hering ikrakrém olivával Pescado & Partner Kft.

Bonito Ponty ikrakrém hagymával

Húsfarm Pulykamelltokány

Finonimo paprikás diákcsemege

Finonimo csípős szalámi

Finonimo Szalámi mix

Finonimo Felvidéki szalámi

Finonimo Ausztria szalámi

Finonimo Kárpát szalámi

Finonimo Torrero szalámi

HÚSMESTER Pulyka- tokányhús

KOKÁRDÁS Baromfiszelet

Fűszeres pulykasonka

Prémium sertéssonka

ALMARE SEAFOOD Tonhalsaláta (kukoricás / babos / vörösbabos kukoricás)

PRIMANA Szendvicskrém (natúr / paprikás / paradicsomos)

Csemege füstölt, főtt tarja

Szafaládé

Classic ruszli 800g vödrös 5900344022506

Classic ruszli 400g (töltőtömeg 208g) 5900344031157

FINONIMO SZELT PAPR. DIÁKCSEM. VG. 65G 10/K

BOGÁDI VÉRES HURKA VF. 420G 20/K

BOGÁDI MÁJAS HURKA VF. 420G 20/K

BOGÁDI HÚSOS HURKA VF. 420G 20/K

BOGÁDI DISZNÓTOROS VF. 420G 20/K

Csirke egész

Csirke far-hát

Csirke comb egész

Csirke szárny

Csirke mellfilé

GIANA Tonhal aprított növ.olajban,sós lében

FAMÍLIA PAPRIKÁS KOLBÁSZ

FAMÍLIA CSEMEGE KOLBÁSZ

GIANA Tonhaldarabok olajban

GIANA Tonhaldarabok sós lében

Kávé, tea, kakaó

Jacobs 2in1 Original 20x12.4g

Tutti Eredeti Holland Kakaópor 20-22% kakaóvaj tartalommal

Tutti Eredeti Holland Kakaópor 20-22% kakaóvaj tartalommal

TUTTI Eredeti holland kakaópor

DESPAR CAPUCCINO KAPSZULA DG 168G

Femina komfort női teakeverék

Aro kávékrémpor 900g

Vajákos Asszony Teái Tisztitó tea

Vajákos Asszony teái Gyomor- Reflux tea

Naturland Prémium Téli tea válogatás

Naturland Ízözön Téli tea válogatás

Nesquik Instant cukrozott kakaóitalpor vitaminokkal

Nesquik Instant cukrozott kakaóitalpor vitaminokkal

Nesquik Instant cukrozott kakaóitalpor vitaminokkal

Dilmah Green Rooibos Coconut and Mango aromás roibos tea 20x1,5g

Dilmah Green Rooibos Coconut and Mango aromás roibosrtea 20x1,5g

Herbária Csipkehús filter tea

Lipton 92 filt. Earl Grey

Pékáru

Ancsa szezámmagos ropogós

Ancsa perece

Auchan Kedvenc mákos kalács, fonott 400 g

Auchan Kedvenc sós kalács 400 g

Auchan Kedvenc mazsolás kalács 400 g

Auchan Kedvenc kakaós kalács 400 g

Auchan Kedvenc foszlós kalács 400 g

Auchan Kedvenc finom fonott kalács 400 g

Szépség- és babaápolás

Pantene sampon 3IN1 VOLUME 325 ml

Pantene sampon 3IN1 REPAIR&PROTECT 325 ml

Pantene hajbalzsam REPAIR&PROTECT 800 ml

Pantene sampon 3IN1 COLOR PROTECT 325 ml

Pantene 3MM hajbalzsam INFINITE LENGTH 160ML

Pantene hajbalzsam REPAIR&PROTECT 160ML

Pantene 3MM PV hajbalzsam Repair&Protect 160ML

TRESemmé sampon

COLGATE WHITENING fogkrém

COLGATE TRIPLE ACTION FOGKRÉM

Pampers Harmonie bugyipelenka S4 22darab

Pampers Harmonie nadrágpelenka S5 21darab

Pampers Harmonie nadrágpelenka S4 24darab

Pampers Harmonie nadrágpelenka S3 28darab

Pampers Harmonie nadrágpelenka S2 32darab

Pampers Harmonie nadrágpelenka S1 35darab

Head and Shoulders Men Ultra sampon Total Care 330 ml

Head and Shoulders Men Ultra sampon Old Spice 330 ml

Head and Shoulders sampon 2in1 Menthol 330 ml

Head and Shoulders sampon Menthol 800 ml

Head and Shoulders sampon Menthol 500 ml

Head and Shoulders sampon 2in1 Menthol 400 ml

Head and Shoulders sampon Classic Clean 625 ml

Head and Shoulders sampon 2in1 Classic Clean 400 ml

GARNIER HAND REPAIR KÉZKRÉM 75ML

Head and Shoulders sampon 2in1 Classic Clean 330 ml

GARNIER INT 7DAYS TÁPLÁLÓ KÉZKRÉM SHEAVAJJAL 75ML

Head and Shoulders sampon Classic Clean 800 ml

Head and Shoulders sampon Classic Clean 800 ml

Head and Shoulders sampon Classic Clean 500 ml

Head and Shoulders sampon 2in1 Citrus 330 ml

Head and Shoulders sampon Citrus 800 ml

Head and Shoulders sampon Citrus 500 ml

Head and Shoulders sampon 2in1 Apple 330 ml

Pantene PV Miracles sampon Silk Protein 250 ml

Head and Shoulders sampon Apple Fresh 800 ml

Pantene PV Miracles sampon Hydration 250 ml

Pantene PV Miracles sampon Volume 250 ml

Head and Shoulders Sampon Apple 500ML

Head and Shoulders sampon 2in1 Smooth and Silky 330 ml

Head and Shoulders sampon Deep Hydrating 500 ml

Pantene PV Miracles hajbalzsam Hydration 160 ml

Pantene PV Miracles hajbalzsam Silk Effect 160 ml

Pantene PV Miracles hajbalzsam Volume 160 ml

Tejtermék és tojás

Nádudvari laktózmentes házias körözött

Milli kaukázusi kefír 450g

Válogatás Tihany Ínyenc Camembert - zöldborsos

Válogatás Tihany Ínyenc Camembert - natúr

MILLI KANALAZOO TÚRÓDESSZERT 90G többféle ízben

Sissy zsírszegény túró 400g

Sissy tejföl 20% 800g

Sissy tejföl 12% 800g

Sissy krémjoghurt 800g

Alföldi Tej Magyar tejföl 12% 330g

Alföldi Tej Magyar tejföl 20% 330g

Mizo szeletelt trappista sajt

M.Anni Panni félzs. rögös túró 400g

Holnemvolt Farm rétegelt joghurt

Sissy félzsíros rögös túró

Tesco Zsírszegény rögös túró

Tesco Félzsíros rögös túró

OREO TEJSZELET 4X27G (MULTIPACK)

MILKA CSOKIS TEJSZELET 4X29 g (MULTIPACK)

OREO TEJSZELET 27 g

MILKA CSOKIS TEJSZELET 29 g

Milbona Fruit King túrókrém 14%

OLCSÓ ÉS FINOM FARMFÖL 20% 300G 12/K

OLCSÓ ÉS FINOM VÖDRÖS FARMFÖL 20% 800G 6/K

Magic Milk laktózmentes kaukázusi kefir 450g

Riska Séf Tejföl 12% 900G

Riska Tejföl Laktózmentes 20% 300G

Riska Séf Túró 900G

Riska Séf Tejföl 20% 900G

O és F Farmföl 20% 800G

O és F Farmföl 20% 300G

Mesés Túró 400G

Mesés Tejföl 20% 800G

Mesés Tejföl 12% 800G

Magyar Tejföl 20% 800G

Magyar Tejföl 20% 900G

Falusi joghurt

Mesés Tejföl 20% 300G

Magyar Tejföl 12% 800G

Falusi kefír

Magyar Natúr Joghurt 300G

Mesés Tejföl 12 % 300G

Magyar Kefir 300G

Falusi félzsíros rögös túró

Magyar Kalocsai Túró 400G

Magyar Kalocsai Tejföl 20% 800G

Magyar Kalocsai Tejföl 20% 300G

Magyar Anni Panni Tejföl 20% 800G

Magyar Anni Panni Tejföl 20% 300G

Magyar Anni Panni Tejföl 12% 800G

Magyar Anni Panni Tejföl 12% 300G

Magyar Rögös Túró 400G

Zöldség, gyümölcs

Ecetes cékla

Ecetes cseresznyepaprika (csípős)

Ecetes almapaprika (csípős)

Ecetes pfefferoni csípős

Ecetes pfefferoni (csemege)

Paradicsom fürtös koktél

Szárzeller 450g

Family All in mix

Family Star mix

Family Bar mix

Family Happy

Family Gusto

Family Garden

Family Blanco

Savanyított káposzta

Savanyított káposzta

Bálint Csemegék Liofilizált vadcseresznye

Bálint Csemegék Liofilizát tőzegáfonya aprított

Bálint Csemegék Liofilizált tőzegáfonya szeletelt

A Nébih honlapján március 1-je és augusztus 2-a között feltüntetett termékek egy jó része már eltűnt. A lista frissülésével ugyanis a régebben bejelentett termékek folyamatosan kipörögnek. A Pénzcentrum listája azonban tartalmazza az összes terméket, amelynek a kiszerelése (tömege vagy térfogata) - a termék gyártója által 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazotthoz képest csökkent.