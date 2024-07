Teszten az ALDI filléres pizzakemencéje: vajon mit tud a 40 ezres pizzasütő a drága modellekhez képest?

Tesztelték az ALDI 99,99 eurós pizzakemencéjét, így kiderült, mit tud a gázzal működő minisütő. A 30,5 x 30,5 centiméteres pizzasütő lényegesen olcsóbb jelenleg, mint márkás vetélytársai. A modellt az Aldi Nord németországi üzleteiben lehet megvásárolni.

A 030 BBQ YouTube csatornán tesztelték az Aldi pizzakemencéjét, melyet most 99,99 euróért, vagyis közel 40 ezer forintért lehet megvásárolni az Aldi Nord üzleteiben. A hasonló árfekvésű modellek többnyire belépő szintűek, egyszerű kezelésűek, mobilisak és kisméretűek. Igaz ez az Aldi modelljére is. A márkás, nagyobb, speciális funkciókkal rendelkező modellek ennél jóval drágábbak lehetnek, több mint 100 ezer forintba is kerülhetnek.

A videóban kiemelik, hogy a sütő könnyen kezelhető és gyorsan felmelegszik. Tesztelnek többféle pizzát is, amelyek mind jól sikerülnek, a tészta ropogós és a pizzák megfelelően átsülnek. Összességében pozitívan értékelik a készüléket, különösen az ár-érték arányt emelik ki:

