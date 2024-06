Leleplezte mestertervét a Primark: rengeteg új boltot nyitnak, Budapesten is jöhet egy újabb?

A Primark május 28-án megnyitotta első magyarországi üzletét Budapesten, az Arena Mallban, amely fontos lépés globális terjeszkedési terveiben. A cég célja, hogy 2026-ig a jelenlegi 440-ről 530-ra növelje üzleteinek számát világszerte, és a budapesti bolt jelentős mérföldkőként szolgál ebben a bővülésben.

Ahogy arról a Pénzcentrumon beszámoltunk május 28-án nyitotta meg első boltját a Primark Magyarországon az Aréna Mallban. Lapunk ráadásul már a hivatalos nyitás előtti napon beleshetett a kulisszák mögé, bejártuk a boltot, és szétnéztünk miért is van ekkora hype a fast fashion/home boltlánc körül. A helyszínen készült képeinket a lenti galériában tudod megnézni.

Az olcsó ruhák, és divatos kiegészítők aztán tényleg megtették a hatásukat, a nyitás napján tényleg bődületes sor kígyózott a Primark előtt. Szó szerint gyakorlatilag egymást taposták az emberek, és hát ember volt a talpán, aki kivárta, hogy beléphessen a boltba. Az üzlet népszerűsége ráadásul azóta sem csökkent, állandóan olyan beszámolók érkeznek, miszerint nagy zsongás van a meglehetősen olcsó fast fashion bolt körül.

Ez a bolt még csak a kezdet?

A Primark budapesti nyitása meglehetősen fontos esemény volt a vállalat életében, ami hosszú évek óta terjeszkedik Kelet-Közép-Európában. A beruházás is ennek megfelelően igen jelentős mértékű volt, mintegy 8 millió euróból (jelenlegi árfolyamon majd 3,2 milliárd forint) valósult meg, és 180 munkahelyet teremt. Ezzel az üzlettel egyébként a vállalat már a 6. országban van jelen ebben a régióban, ahol összesen 13 üzlete van.

A lánc 2024-ben további boltokat nyitását is tervezi, az év végéig ott lesznek Temesváron (Románia), Bydgoszczban (Lengyelország), és Prágában is megnyitják második üzletüket. A terjeszkedés pedig nagyon is tudatos, elérhető információk szerint a vállalat

2026 végére a jelenlegi 440 boltjából világszerte 530-at szeretne.

"Majdnem öt évvel az első áruházunk megnyitása után a régióban örömmel ünneplünk egy újabb jelentős mérföldkövet, nevezetesen hogy a budapesti üzlettel összesen már 17 piacon vagyunk jelen nemzetközi szinten" – mondta a nyitással kapcsolatban Paul Marchant, a Primark vezérigazgatója.

A hazai boltnyitással kapcsolatban Maciej Podwojskival, a Primark közép-kelet-európai vezetőjével is beszélgettünk, aki lapunknak elmondta, a magyarországi terjeszkedés a Primark folyamatos befektetését és elkötelezettségét mutatja a közép- és kelet-európai régió iránt, a sikeres szlovéniai, lengyelországi, csehországi, romániai és szlovákiai üzletnyitások után. És bár a vezető a konkrét pénzügyi céljaikról nem beszélhetett, azt elmondta, hogy egyelőre az Arena Mallban található új üzletük megnyitására összpontosítanak, de új lehetőségeket keresnek arra, hogy fejlesszék és építsék a kapcsolataikat Közép- és Kelet-Európa más helyszínein is.

Van még hová fejlődni Magyarországon is

Nemrégiben egy Primark-rajongó a közösségi médiában osztotta meg élményeit a világ legnagyobb, birminghami áruházáról. Az épület 5 emeletes, és olyan különleges szolgáltatásokkal várja a vásárlókat, mint egy külön szépségstúdió, Disney kávézó, vagy éppen egy szelfiző terület. Az üzlet területe egyébként 160 ezer négyzetméter (a budapesti egység mintegy 3100 négyzetméteres), ami nem meglepő módon a vállalat rajongója szerint „hihetetlen”.

Az épületben persze minden megtalálható, gyakorlatilag olyan mint egy mini pláza, amit egyetlen üzlet üzemeltet, van benne étterem, és a ruhák vásárlása mellett egyéb szépészeti szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. De ugyanígy megtalálható itt egy giganagy OTTHON részleg is, nem csoda, hogy a kommentek között sok olyan üzenetet lehetett olvasni, miszerint sokan akár egy egész napot is szívesen eltöltenének itt.