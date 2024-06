Újabb brutális áremelési hullám érik az országban? Így sarcolnák tovább a magyarokat a cégek

G7 Link a vágólapra másolva

Sok cég csak idén tavasszal ismerkedtek meg közelebbről az inflációkövető díjkorrekció fogalmával, mely már korábban is létezett, csak nem volt ennyire feltűnő és húsbavágó, mint most - írja a G7. Főként a távközlési szolgáltatók kerültek a középpontba, amikor éltek a lehetőséggel, és 2024-ben (többnyire 15 százalékkal) emelték a díjaikat arra hivatkozva, hogy a KSH 17,6 százalékos tavalyi (éves átlagos) drágulást mért. Csakhogy ha ezt minden cég megtenné, idén is ugyanúgy kilőnének az árak, ahogy az elmúlt két év során.

Bár elsőre logikusnak tűnik, hogy egy cég leköveti az inflációt, rengeteg olyan kérdést vet fel, minthogy akkor nem úgy tervezte meg a szolgáltató a 2023-as évét, hogy beleszámolta a 2023-as várható folyamatokat? Mindenki elszámolta magát, vagy előre nem látható volt a drágulás mértéke és most utólag korrigál? Ha mindenki konzekvensen 15 százalékot emel, és ez végigfut a gazdaságon (a díjak emelését az érintettek beépítik az áraikba) akkor az nem veszélyezteti az idei 4-5 százalékos várakozást? - teszi fel a kérdéseket a lap, amelyek minden évben felmerülhetnének, de azért lett belőle csak 2024-ben téma, mert most kiugróan nagy az éves változás. (17,6 százalékról zuhanunk le hirtelen 5 százalék közelébe.) A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A jelenséget végső soron érdemes két eltérő szemszögből megnézni és magyarázni. Az egyik megközelítés az, amit a legtöbb versenypiaci szereplő szokott alkalmazni: tipikus eset, hogy a munkaadó az év elején megemeli a dolgozó bérét annak érdekében, hogy az ne veszítsen a vásárlóerejéből. Ilyenkor lényegében az történik, hogy tavaly év közben végig az alkalmazott futotta az inflációs kockázatot, egyre kevesebbet ért a fizetése, de a következő év elejétől a munkaadó ezt (teljesen vagy csak részben) korrigálja, vagyis a béremeléssel visszahozza a korábbi szintre. Ettől eltérő szemléletű egy állami költségvetéshez kapcsolódó kiadás tervezése, mint amilyen a nyugdíjemelés. Az utóbbi évek gyakorlata szerint mindig a várható, és nem az elmúlt év inflációjának mértékében szoktak megadni. Ha pedig az év vége közeledtével kiderül, hogy ez nem volt elég, akkor ugyan korrigálják. A két példa között alapvető eltérés, hogy az egyiket szabadpiaci viszonyok, a másikat jogszabályok befolyásolják. Az inflációkövető díjkorrekció tipikusan azokra a szabadpiaci körülmények között működő lakossági szolgáltató szektorokra jellemző, amelyekben a díjakat általános szerződési feltételekben (ászf) rögzítik. Ezekbe ugyanis általában beleírják, hogy a szolgáltatónak lehetősége van minden évben a KSH adatok alapján egyszer díjat korrigálni, és ezek a cégek így is készítik az éves üzleti terveiket. Ilyen jelentősebb szektor az említett távközlés mellett a bankszektor és a biztosítás, de ide tartozna egyébként a közmű- és az ingatlanszektor is. A rezsicsökkentés miatt a lakossági közműszolgáltatásoknál a díjakat jogszabályok rögzítik, tehát nem a piac határozza meg az árakat. Ingatlan bérbeadásánál ipari szinten eleve euróban szoktak szerződni a felek (ez eleve bonyolítaná, hogy mihez képest és hogyan kell a díjat korrigálni), a kis magánbérleteknél (albérlet) pedig nem szokás a szerződésbe inflációs korrekciós lehetőséget kikötni, mert ezt általában helyettesíti, hogy amikor a bérbeadó úgy érzi, elinflálódott a bérleti díj, újratárgyalja a bérlővel a feltételeket. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Míg az említett szektorokban tipikusan ászf szabályozza a kérdést, máshol sok esetben nincs a felek között ilyen szerződés, mégis alkalmazzák a díjkorrekciót. Ennek pedig egészen praktikus oka van: év elején ugyanis sokkal könnyebb áremelést érvényesíteni, ha meg lehet magyarázni azzal, hogy tavaly például 17,6 százalék volt az infláció, és a cégnek emiatt emelnie kell a béreket, ha talpon akar maradni. Márpedig akkor az árakat is emelnie kell - írja a lap. Kivétel persze itt is van, az olyan erősen szezonális ágazatok, mint például a turizmus általában nem a naptári évhez, hanem a szezonkezdethez igazítja a díjkorrekciókat. Jó kérdés, hogy amikor 2023-ban vagy 2024 elején a kormány és az elemzők megbecsülték a 2024-re várható áremelkedés mértékét, akkor mennyire vették figyelembe, hogy a szolgáltató szektorból tavasszal egy 15 százalék körüli áremelési hullám indul majd ki. Az utóbbi időszak elemzői kommentárjaiban rendre elő is került ez a tényező, de a jelek szerint csak azért, mert idén a díjkorrekció mértéke a szokásosnál jóval magasabb. Hiába magasabbak most a szokásosnál ezek a díjemelések, még így sem mozdítják el érdemben az idei inflációs várakozásokat – mondta erről Virovácz Péter az ING Bank szenior elemzője a lapnak. Tehát bármennyire is fájnak tehát most lakossági szinten ezek az emelések, váratlannak semmiképpen sem nevezhetőek. Kevés szereplős piacon, ahol a cégek nagy befolyással rendelkeznek a piac fölött, és az ügyfelek nehezen tudnak szolgáltatót váltani, különösebb kockázatok nélkül bárki meglépheti a díjkorrekció kínálkozó lehetőségét. Az ászf-ek szerint ez nem ad semmilyen jogi alapot a szeződések felmondására. A távközlésben az ügyfelek döntő részét egyébként is hűségnyilatkozat köti, a bankoknál (és részben a biztosítóknál) pedig továbbra is meglehetősen macerás a váltás, ha valaki nem belépő szintű, alapszámlás ügyfél.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK