Így szerzik be az élelmes magyarok szuperolcsón a méregdrága málnát: nagyot spórolnak ezzel

Egyre inkább úgy tűnik, hogy le kell mondanunk a magyar termesztésű málnáról, ugyanis egyre kisebb területen termesztik itthon ezt a gyümölcsöt. A szakma szerint ennek nem pusztán az éghajlatváltozás az oka, évek óta drasztikusan csökken a hazai termőterület, ez magas árakat okoz, ami azt eredményezi, hogy visszaesett a vásárlás is. Használjátok ki, amíg lehet, hogy van még egy-két működő Szedd magad málnás is az országban, ahol a bolti ár töredékéért gyűjthetjük be a friss hazai gyümölcsöt - írja a HelloVidék.

Címlapkép: Getty Images

