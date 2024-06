Évente egyszeri akciót robbantott az Aldi és a Lidl: roham indulhat, óriási a felhajtás a boltokban

Egyre melegebb az idő, ilyenkor már nem ördögtől való gondolat, egy délutáni csobbanás az otthoni medencébe. Már akinek ugye van. Akinek nincs, annak sem kell szomorkodnia, hiszen a hazai boltláncok beindították ilyenkor szokásos akcióikat, és elkezdték árulni a kerti medencéket.

A legnagyobb hazai boltláncok már elkezdték akciózni nyári termékszortimentjüket, többek között a medencéket is. Múlt héten a strandkiegészítőket vettük górcső alá, most megnézzük, mennyiért tudjuk saját kertünkbe, ne adjisten teraszunkra (erkélyünkre) varázsolni a strandhangulatot. Az Aldi, Lidl, akciós újságjaiból szemezgettük ki a legnyáribb termékeket.

Csobbanás a kertben

Az Aldi üzleteiben a fémvázas családi medence 59 900 forintba kerül, 366x84 centiméter és 7500 liter vizet nyel el. Ez nem az erkélyre való. Oda esetleg a 14 999 forintos felfújható gyermekmedencét ajánlanánk, amiben vízspriccelő és vízesés is van, sőt csúszda is. Az állatos élménymedence valamivel olcsóbb, 12 999 forint, viszont dinoszauruszos. De vízi csúszda (6999 forint), hattyús úszógumi (4999 forint) is kapható az üzletekben.

Már csak azért is érdemes beruházni, mivel mint ahogy arról a Pénzcentrum oldalán beszámoltunk, brutál jegyárak élesednek a strandok pénztárainál 2024-ben. Idén a strandbelépők árai országszerte 10-15 százalékkal emelkedtek, de az árakban nagy a szórás, 2–10 ezer forint között mozog a teljes árú jegyek összege.

A medencetisztításról se feledkezz meg!

Az Auchan áruházaiban a 180x66-os kerti medence 149 990 forintba kerül, a fémvázas 305x76 cm-es 32 990 forintba, de 159 990 forintért van 4méter x 2 méteres is, amiben akár 5 ember is elfér.

Az otthoni medencék egyre népszerűbbek, jól mutatja ezt az is, hogy kétszeresére nőtt a medencetisztító porszívókat kereső felhasználók száma az online áruházakban már márciusban. Érdemes a különböző medencetisztítókat is beszerezni, hamar bezöldül, bekoszosodik ugyanis ez a rengeteg víz. Manuális porszívót 12 990 forintért vásárolhatunk az Auchanban, homokszűrőt 39 990 forintért.

Kutyamedence is van!

A Lidl áruházaiban hétfő óta kutyamedence is kapható, 7990 forintos áron! De gondoltak az emberekre is: a fémvázas medence 29 999 forint, 32%-os akcióban. Ez 300x76 cm, 4 ezer liter vizet nyel el, de van hozzá vízforgató is, így jó esetben csak egyszer kell megtölteni. A kisebb, puha falú medence 240x63 cm és 2 ezer liter vízzel tölthetjük tele. Egyszerű fürdőmedencét, kb. 202x186x46/60 cm 7999 forintért tudunk venni, kisgyermek pancsolómedencét pedig 4999 forintért.

Egy épített medencének brutál költségei vannak, erről rendszeresen írunk, ennél egyel jobb megoldás a biotó, ami ha jól van megépítve, szinte nincs is fenntartási költsége, így tulajdonképpen olcsóbb, a hagyományos "döglöttvizes" medence. Részletesen itt írtunk róla:

Pancsolók a Tescóban

A Tesco üzleteiben a mintás gyerekmedence 9699 forintba kerül klubtagoknak, a 122cm-es csíkos medence akciós ára 8199 forint, a szivárványos pancsoló 4999 forint. A komplett medencetisztító készlet itt 8899 forint, 1 kg vízbe való fertőtlenítő tabletta pedig 3399 forint.