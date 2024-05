Robbantotta a nyári akcióbombát az Aldi, Lidl, Tesco, Spar: egy éve voltak ilyen kedvezmények utoljára

A mait leszámítva már csak egy nap és megkezdődik végre a naptári nyár. A hőmérő higanyszála is egyre feljebb kúszik, így a legismertebb hazai boltláncok is beindították a szezonális akcióikat. Ezúttal ezek közül szemezgettünk. Terítéken az Aldi, Lidl, Spar, Tesco mától érvényes, 22. heti akciós újságja.

2024 22. hetének végén hivatalosan is belépünk júniusba, azaz megkezdődik a naptár szerinti nyár. Igaz, az idei évben az iskolásoknak még bő 3 hét van hátra a vakációig, ennek ellenére a legismertebb hazai boltláncok már elkezdték leakciózni nyári termékszortimentjüket. Az alábbiakban az Aldi, Lidl, Tesco, Spar akciós újságjaiból szemezgettünk olyan termékeket, amivel kicsit könnyebb elviselni a közelgő kánikulát.

A napozásé a főszerep az Aldinál

Nemrég számoltunk be róla, hogy a Magyar Dermatológiai Társulat onkodermatológus szakértői szerint a korai stádiumban felismert bőrrák általában jól kezelhető; a betegség kialakulása tudatos UV-védelemmel, progressziója rendszeres önvizsgálattal és korszerű terápiákkal megelőzhető. E tekintetben is jó pont jár az Aldinak, hiszen az eheti akciós újságban egy teljes oldalon kizárólag napvédő termékekkel találkozhatnak a vásárlók. Van itt napvédő spray 2499 Ft-tól, míg a legdrágább napozóspray 5499 Ft-ba kerül.

De akad a felhozatalban napozás utáni testápoló 1199 Ft-ért, illetve a barnulást segítő naptej vagy napolaj is, 2999 ft-tól 4999 Ft-ig. Na persze gondoltak a kényelemre is az Aldi napozás-szakértői, hiszten az akciós újságban akad napozószék is, 24 990 Ft-ért, illetve medencében (vagy a Balatonban is) használható felfújhatós pihenőmatrac 12 990 Ft-ért.

Készül a kánikulára a Lidl

Felkötheti a gatyáját a Temu, hiszen a Lid olyan akciót villantott, amivel a kínai gagyi-webshop is aligha tud versenyezni. A diszkontlánc akciós újságjában 39 999 Ft-ért árulja a jégkocka-készítő gépet, ami a leírás szerint kétféle jégkockaméretet is tud, és több, mint 2 liter vízből készít nekünk hűsítőket az üdítőnkhöz. Aki ragaszkodik a hagyományokhoz, 999 Ft-ért vehet jégkockaformát is, amellyel többféle méretben is készíthetünk jégkockákat, jéggolyókat, de akár jégpálcikát, jéghengert is.

De kikerültek a Lidl polcaira a léghűsítő berendezések, illetve a különböző ventilátorok is. A legolcsóbb asztali típus 6999 Ft, míg a mennyezeti ventilátor (LED-lámpával) 19 999 Ft-ba kerül. Persze akadnak jégkrémek is szép számmal a friss akciós szórólapban, a 4 oldalas mellékletben 249 Ft-tól 1999 Ft-ig szóródnak a jégkrémárak. Amúgy az idei fagylalt-trendekkel, illetve az ún. albán-fagylalt jelenséggel nemrég a Pénzcentrum vlogja, a CashTag is foglalkozott, ezt itt nézheted meg:

Elindította a strandszezont a Spar

A Spar akciós újságja már a nyitóoldalon olyan jégkrémakciót robbant, amit kár lenne kihagynia annak, aki szereti az osztrák multi sajátmárkás, vanília-csokoládé vagy vanília-eper ízesítésben kapható, 1,5 literes kiszerelésű jégkrémjét, ugyanis most 2 db vásárlása esetén csak 559 Ft-ba kerül a termék, ami 60%-os kedvezményt jelent. De van a Spar akciós újságjában Basic szódagép is, 40% olcsóbban most 14 999 Ft-ért.

De jó vételnek tűnik a flip-flop strandpapucs is, amelyért mindössze 999 Ft-ot kell ezen a héten kicsengetni, míg a pikniktakaró (nyilván strandra is jó), 135x175cm-es méretben 3 999 Ft-ot kóstál. Na persze strandra nem ajánlott jégtáska és jégakkuk nélkül nekiindulni, utóbbit már 349 Ft-ból beszerezhetjük a Spar üzleteiben, míg a mintás strandtörölközőket, 2 db-tól már féláron, 1 999 Ft-ért adják.

Apperol-spritz és sörpad a Tescóban

A Tesco eheti akciós újságjában is vannak természetesen jégkrémek (2 oldalnyi tematikus melléklet), de sok felnőtt kedvenc koktélját, az Apperol-spritzhez szükséges tételeket rakták most kedvezményesen egy csomagba. Az egy üveg likőrt és egy üveg Cinzano-t tartalmazo multi-pack 8490 Ft-ba kerül, de akinek van Clubcardja, az már hazavihet 6 990 Ft-ért is. A Tesco akciós újságjában hangsúlyos elemként szerepelnek a bográcsozás és a grillezés termékei, így van már zománcozott bogrács 5490 Ft-ért (Clubcard nélkül 7490 Ft), és "Grill Master széngrill füstölővel" is, ami 67 990 Ft-kóstál (ha van kedvezménykártyánk, akkor 49 990 Ft).

Illetve nagy kedvencünk még a 3 személyes Bali hintaágy, ami Clubcard nélkül 42 990 Ft-ba kerül (amúgy 37 990 Ft). Aki pedig a hagyományos keti napernyőért menne a Teswcóba, annak sem kell csalódnia: ezen a héten már 4599 Ft-ért hazavihetik Clubcard-tulajdonos vásárlók. A Tesco pavilon most 11990 Ft-ba kerül a hipermarketben (kedvezmény nélkül 13 990 Ft), míg a klasszikus sörpad-szettet (két pad plusz asztal) már 46 990 Ft-ért haza tudják vinni a vásárlók. Továbbá nagy kedvencünk még az eheti akciós Tesco magazinban a 80 cm-es babzsákfotel, amit a hűségprogramban már 29 990 Ft-ért beszerezhetnek (amúgy 49 990 Ft) a vásárlók (FIGYELEM! Ez a termék nem minden Tesco-áruházban kapható!).

PICI árak a Penny-ben?

Végezetül belenéztünk a Penny 22. heti akciós reklámújságjába is: a PICI árak szlogen alatt ezúttal kiemelten hirdetik, hogy akár 40% is lehet a kedvezmény mértéke! Nos, végiglapozva a többszáz tételt tartlamazo Penny akciós újságot, valóban akadnak termékek, amelyek esetében nagyobb is a kedvezmény mértéke 40%-nál. Egészen pontosan 13 olyan terméket találtunk, ahol ezt egyértelműen jelölték az akciós szórólapban. De az kétségtelen, hogy az akciós szórólapban szinte minden terméket olcsóbban hirdetnek, a legjellemzőbb a 20-30%-os akció.

Te mit gondolsz a saját márkás termékekről?

A következő hetekben a Pénzcentrum és a Debreceni egyetem közös, nagymintás felmérést végez, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a hazai vásárlók az ún. kereskedelmi/saját márkás, illetve a gyártói márkás termékekről. Az alábbiakban arra szeretnénk megkérni, hogy töltsd ki a kérdőívet, ezzel segítve munkánkat. Köszönjük!