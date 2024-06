Nem várják ki a szünetet a fürdők a nyitással: brutál jegyárak élesednek a pénztáraknál 2024-ben

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Csütörtöktől már igazi strandidőre van kilátás, 30 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, azonban a főszezon még nem kezdődött el igazán a hazai fürdőkben. Bár a legtöbb vidéki gyógyfürdő és termál is rendelkezik kültéri medencékkel, amelyek akár még télen, a leghidegebb napokon is várják a fürdőzőket, a klasszikus szabadtéri strandok azért csak a nyári szezonra nyitják meg kapuikat. A HelloVidék összegyűjtötte, hol lehet már főszezon előtt is csobbanni egyet.

Nem egy vidéki szabadtéri fürdő már most, június első heteiben kinyit, nem várja meg az iskolai tanév végét. Drágulásra idén is számíthatunk a pénztáraknál: 2024-ben a strandbelépők árai országszerte 10-15 százalékkal emelkedtek, de az árakban nagy a szórás, 2–10 ezer forint között mozog a teljes árú jegyek összege. Lassan el kell felejteni, hogy 6000-7000 forint alatt, ha gyógyfürdős, termálvizes strandolásról van szó, bárhová is bejuthatunk? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nagyobb és patinásabb dunántúli gyógy- és termálfürdő komplexumokban vidéken is elég borsos árakra számíthatunk. Viszonylag drága a belépő Sárváron (ahol a hétvégén nyitottak a szabadtéri élménymedencék) - felnőttként egész napra 7600 forintért válthattunk jegyet, egy gyerek napi belépője pedig 3800 forintba került. A Vas megyei Bükfürdőn kiemlet időszakban 6900 forint a felnőtt belépő; Zalakaroson egy fokkal olcsóbb, oda 6300 forint/jegyárért tervezhetünk egy egész napos fürdőzést. Hajdúszoboszlón sem sokkal olcsóbb az élményfürdőzés: ott a felnőtt belépő kiemelt időszakban 5.900 forintba kerül. Június 8-án szombaton már Cegléden is a szabadban strandolhatunk, az Aqua Centrum csúszdapark pedig - közölték a HelloVidékkel - június 13-án csütörtökön nyit. Ahogy Sági Beatrix, a Ceglédi Termálfürdő Kft munkatársa a lapnak elmondta: újra használható lesz az aquaparkban a négysávos családi csúszda is, és egy új szabadtéri pihenő és játéksziget került kialakításra, melyben az árnyas napozóágyak mellett óriás sakk, óriás malom és teqball asztal kapott helyet. A teljes cikk a hazai fürdőbelépő árakról a főszezon előtt a HelloVidék oldalán olvasható. EZ IS ÉRDEKELHET Áremeléssel rajtol a strandszezon Magyarországon: ennyibe fáj a pancsolás 2024-ben Az idei nyári szezonban a strandbelépők esetében 5-13 százalék mértékű változásra lehet számítani.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK