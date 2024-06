Te is vettél ilyen mirelit zöldséget az Auchanban? Azonnal vidd vissza: mérgező növény lehet benne

Biztonsági okokból visszahívja "Auchan Gyorsfagyasztott zöldhüvelyű vágott zöldbab 450g" megnevezésű termékét az áruházlánc - olvasható az Auchan honlapján.

Biztonsági okokból visszahívja egy termékét az Auchan áruzházlánc. Amennyiben vásároltál az "Auchan Gyorsfagyasztott zöldhüvelyű vágott zöldbab 450g" nevű termékből, ne fogyaszd el, hanem vidd vissza az Auchan bármely áruházába, ahol a termékek teljes vételárát visszatérítik, akár blokk nélkül is.

Forrás: auchan.hu

Termékjellemzők:

Megnevezés: AUCHAN Gyorsfagyasztott zöldhüvelyű vágott zöldbab 450g

Forgalmazó: AUCHAN Magyarország Kft.

Vonalkód: 5999086460660

Minőségmegőrzési idő: 2026

Tételazonosító: L.24.366.1.A

Probléma: Idegen anyag, csattanó maszlag feltételezhető jelenléte.

Az utóbbi hetekben egyébként többször is volt példa termékvisszahívásra - többek között penészgombával és tisztítószerrel szennyezett termékek visszahívására is volt példa, de olyan eset is akadt, amikor egy termék érzékszervileg volt kifogásolható.