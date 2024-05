Sorra zárnak be ezek a magyar boltok: hol fogunk vásárolni, ha ez így megy tovább?

Egyre több és több kiskereskedelmi egység zár be hazánkban, a tavalyi év második felében újabb 4 ezerre került lakat - ez derült ki a KSH adataiból.

2023 második felében újabb 4 ezer kiskereskedelmi egység zárt be Magyarországon, ezzel folytatódott a hosszú évek óta tartó koncentráció - írja a Portfolio. Ráadásul most, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felfelé módosította a szezonálisan igazított kiskereskedelmi forgalmi adatait még látványosabban nyílik az olló a boltok száma és a vásárlások volumene között.

Tavaly az év végén 106 300 kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, amely 16,3 százalékkal kisebb, mint 4 évvel ezelőtt, de még a fél évvel korábbihoz képest is 3,6 százalékos csökkenés. Ezt azt jelenti, hogy fél év alatt eltűnt 3 955 üzlet, de úgy is nézhetjük, hogy naponta több mint 21 bolt zárt be Magyarországon.

Ha ebből levonjuk a 7 150, gépjármű- és alkatrész-értékesítéssel foglalkozó céget (amelyek a KSH azért számol külön, mert ezek jellemzően nem a lakossági szegmenst szolgálják ki), akkor most először 100 ezer alá csökkent az egységek száma. Ezekből az üzletekből 2005-ben még 157 600 volt, vagyis szűk 20 év alatt 37 százalékkal zuhant a számuk.

