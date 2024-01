Horgászengedély 2024 árak: mi kell a horgászengedély kiváltásához 2024-ben?

A magyarok egyik legélvezetesebb hobbija a horgászat – nem véletlenül, hiszen az ország dúskál a halakban gazdag édesvizekben, azonban a horgászat ma már a legkevésbé sem tartozik az olcsó szabadidős tevékenységeink közé. A horgászat egyik alapfeltétele a horgászvizsga sikeres letétele mellett a horgászengedély kiváltása, aminek természetesen idén is emelkedtek az árai. Nézzük, hogyan változtak a horgászengedély 2024 árak!

Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk olvasóink számára a horgászengedély 2024 évi friss tudnivalóival kapcsolatban: tudd meg, mennyibe kerül a gyerek horgászengedély 2024 évében, mennyi a turista horgászengedély 2024 során, vagy mennyi a sima felnőtt horgászengedély 2024 évi ára! A horgászengedély 2024 árak mellett arról is ejtünk pár szót, hogy hány éves kortól kell horgászengedély, mi kell a horgászengedély kiváltásához, a horgászengedély hány éves kortol elvárás a magyar vizeken, illetve, hogy mennyi a horgászengedély mellett a rejtett horgászati költség 2024 évében!

Mi kell a horgászengedély kiváltásához 2024-ben?

Magyarországon a horgászat a legnépszerűbb szabadidős- és sporttevékenységek közé tartozik: jelenleg már szűk kilencszázezer regisztrált horgászunk van, számuk pedig folyamatosan emelkedik – köztük sokan vannak a nők és a gyerekek is. A horgászengedély 2024 évi feltételei nem változtak, azonban mindig jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy hol tartanak a horgászengedély 2024 árak, és hogy mi kell a horgászengedély kiváltásához, hány éves kortól kell horgászengedély a magyar vizekre!

A horgászengedély 2024 évi megszerzésének feltételei közé tartozik, hogy megszerezzük a horgászati alapismereteket, megismerjük a horgászetikát és a hatályos horgászati és halászati jogszabályokat – erről a tudásról természetesen számot kell adnunk a horgászvizsgán is (ezt a vizsgát személyesen kell letenni, digitális eszköz használatával; az ügyet a HORINFO rendszerén keresztül intézhetjük).

Emellett regisztráljunk a MOHOSZ-nál és váltsuk ki a Magyar Horgászkártyát. A horgászkártya tartalmazza a horgász alapvető személyi adatait és egy QR-kódot; azért van rá szükségünk, mert a horgászkártya megléte jogosít fel minket a horgászengedély megszerzésére).

Ha sikerrel letettük a horgászvizsgát, arról bejegyzés születik a horgászvizsga bizonyítványunkban – ezután már válthatjuk is ki a horgászjegyet és a fogási naplót. Arról se feledkezzünk meg, hogy csatlakoznunk kell egy horgászegyesülethez (kivéve turista horgászengedély 2024), legvégül pedig magát a területi horgászengedélyt kell kiváltanunk – ez arra az adott vízgazdálkodási területre lesz érvényes, ahol horgászni fogunk.

Hány éves kortól kell horgászengedély 2024 évében?

Habár horgászvizsgát már 10 éves kortól tehetünk, a horgászengedélyhez csak 15 éves kortól ragaszkodnak a magyar horgászati jogszabályok. Értelmi fogyatékkal élő személyek, vakok és gyengénlátók horgászvizsga nélkül is csatlakozhatnak a programhoz.

Gyerek horgászengedély 2024: 3-15 éves korig

A gyerek horgászengedély 2024 évében azoknak a gyerekeknek jár, akik a 3. életévüket már betöltötték, ám az adott év december 31-ig nem töltik be 15. életévüket (nem kötelező horgászvizsgát tenniük, horgászegyesülethez csatlakozniuk). A gyerek horgászengedély 2024 évében is feljogosítja a gyermekhorgászokat arra, hogy érvényes területi horgászjegy birtokában horgászhassanak az adott területen. A gyerekhorgász maximum 1 bottal, maximum 3 horoggal horgászhat, kizárólag felnőtt kíséretében. A fogási naplót a gyerekhorgászoknak is ki kell váltani, ha nem adják azt le időben, kedvezményes késedelmi díjat kell fizetniük.

Horgászengedély 2024 életkori kategóriák

Ezt követően jár a fiataloknak az ifjúsági horgászengedély 2024 évében: ez a15-18 éves kor közötti, már horgászvizsgára kötelezett, ám még kiskorú horgászoknak jár. 18 éves kor fölött mindenkinek a felnőtt horgászengedély kiváltása válik kötelezővé, egészen 70 éves korig, ugyanis ennek az életkori határnak a betöltésétől már az időskorú horgászengedély 2024 jár.

Turista horgászengedély 2024

A turista horgászengedély 2024 évében (avagy 90 napos horgászengedély) azoknak ajánlott, akik csak átmeneti jelleggel szeretnék élvezni a horgászatot a magyar vizeken, például egy nyaralás erejéig (rövidebb időre, akár egy napra is kiváltható a turista horgászengedély 2024 évében). Ezzel a horgászengedély típussal csak korlátozott horgászkészségek használhatók, illetve kevesebb halat foghatunk ki vele, azonban az alkalmi horgászathoz ez a horgászengedély is bőven elég. A turista horgászengedély kiváltásához is le kell tenni a sikeres horgászvizsgát, azonban nem kell horgászkártyát igényelni és horgászegyesületi tagságot létesíteni.

Horgászköltségek 2024: mennyi a horgászengedély ára?

Az állami horgászjegy és a horgászati napló, avagy fogási napló alkotják együttesen a horgászokmányt (EAH), ezeket akkor válthatjuk ki, ha letettük a sikeres horgászvizsgát és rendelkezünk horgászegyesületi tagsággal. A horgászvizsgát mindenki ingyenesen leteheti, ezek mellett azonban a horgászengedély árak 2024 évében is tartalmaznak bizonyos „rejtett” költségeket, amelyek a következőképp néznek ki:

A horgászvizsga letétele: ingyenes

Horgászregisztráció és Magyar Horgászkártya kiváltás: a regisztráció ingyenes, a kártya ára 2.200 Ft (5 évre); horgászokmány tok (opcionálisan) maximum 1.100 Ft

Az egységes állami horgászokmány (EAH) ára 2024 évében 5.000 Ft + a fogási napló ára 2024 során: 500 Ft (gyerekhorgászoknak és 70 év fölöttieknek ingyenes)

Amennyiben ezeket nem adjuk le időben, a késedelmi leadás díja: 10.500 Ft

A turista horgászjegy ára 2024-ben 3.500 Ft (maximum 90 napig érvényes)

Egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH): 5.500 Ft (nem emelkedett az ára)

Egyesületi tagdíj: 2.000 Ft-tól (ESZH alóli mentesülés esetén 1.000 Ft)

A fentiek tekintetében láthatjuk, hogy területi horgászjegy nélkül, az alapokmányok megszerzése kb. 13-15.000 forintos költséget jelent egy induló horgász számára – erre jön rá a területi horgászengedély 2024 ára, illetve a pecafelszerelés ára, amivel magát a hobbit, vagy sporttevékenységet űzhetjük – rajtunk múlik, hogy milyen felszerelést veszünk, azonban jó, ha tudjuk, hogy a horgászfelszerelések árának jóformán nincs felső határa, extrém mértékben drága eszközökkel is találkozhatunk, ha profi szinten akarjuk űzni.

Országos és területi horgászengedély 2024 árak: mennyibe kerül a horgászengedély 2024-ben?

A horgászengedély 2024 évi kiváltása kapcsán jó, ha tudjuk, hogy a fentiek elenyésző költségeknek számítanak a területi horgászengedély árához képest. A horgászengedély árak tekintetében is számoljunk a magas infláció következtében megemelkedett árakkal (általánosságban 15%-os emeléssel számoljunk a 2023-as horgászengedély árakhoz képest), amelyek a következőképp néznek ki a 2024-es horgászévre vonatkozólag: