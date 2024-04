Durva áremelést hozhat a visszaváltási rendszer? Ez így biztos nem lesz jó

Több, mint négyszerese lesz a díja a műanyagpalackok kibocsátásának is az új visszaváltási rendszere miatt - és ez a vásárlókon csattanhat.

25 ezer cikkelemet is érinthet a tejes magyar piacon az, hogy a nyáron a tervek szerint végre elinduló új visszaváltási rendszer miatt át kell tervezni a műanyagpalackok csomagolását - ezt írja cikkében a 24.hu. A lap Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége (FÉSZ) ügyvezető igazgatójának szavaira támaszkodva azt is írja, hogy a termékek sokasága elsőre meglepő lehet, de a visszaválthatóságot a palackokon is jelezni kell, és az új kinézetből mintát is kell adni a hivataloknak, ez is plusz költség.

Vörös Attila emellett elmondta, hogy a gyártóknak négyszeres emelkedéssel kell számolniuk: a csatlakozási és szolgáltatási díjakat fel kell szorozni a kibocsátott hulladékok mennyiségével - a nyilvános adatok szerint ez 25 milliárdos összeg lesz egy évre. Ennek bevezetése előtt a környezetvédelmi termékdíj egész évre hatmilliárd forintot tett ki.