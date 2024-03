Súlyos bejelentést tett Ördög Nóra és Nánási Pál: végleg bezárják a balatoni kisboltot, mi történhetett?

Két év után bezárja balatonfüredi kisboltját Ördög Nóra és Nánási Pál, mert nem tudnak elég időt és energiát fordítani az üzletre a két akarattyai bolt és az egyéb feladataik mellett.

Idén már nem nyitja ki Balatonfüreden üzemeltetett kisboltját Ördög Nóra és Nánási Pál - írja a Blikk. A műsorvezető a lapnak elmondta, Balatonfüreden két szezont működtek, de azt hiszi, az idei év arról szól, hogy racionalizálják a rengeteg feladatukat a férjével, amiből az egyik az, hogy fájó szívvel, de el kell engedniük a füredi boltot.

"Azt kellett felmérnünk, hogy nem tudunk ott elég időt tölteni. Hiába van a Balaton partján, sajnos, messze van tőlünk és Akarattyától is, ahol a másik két boltunk és a nyaralónk is van. Nagyon megterhelő a folyamatos ide-oda utazgatás" – magyarázta a Blikknek Ördög Nóra, aki bevallotta azt is, hogy a sok utazgatás idővel terhes kötelességgé vált.

A házaspár 2020-ban nyitotta meg az első Nekem a Balaton kisboltját Balatonakarattyán, de az ott lakóknak nem tetszett, hogy az addig csendes környéket hirtelen ellepték a turisták, ezért nem sokkal később a falu egy forgalmasabb helyén újabb és nagyobb üzletet nyitottak. 2022-ben aztán tovább bővültek, és nyárra Balatonfüreden is létrehoztak egy boltot, ami miatt szinte azonnal feljelentették őket, mert az épületen lévő nagy matrica rontotta a város összképét, így azokat leszedték.