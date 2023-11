Nem csak a túró rudi áfája csökken 2024-től: itt a desszert jellegű sajtkészítmények tételes listája

A magyar sajtó nagy része megírta, hogy jövő év január 1-től áfakulcs-csökkentést hajt végre a kormány, így olcsóbban juthatunk hozzá többek között a túró rudihoz. Ugyanakkor a módosítás nem csak erre az édességre vonatkozik, az áfakulcs-csökkentés egy sor másik termékre is érvényes lesz.

Szerda éjjel egy tucat más törvényjavaslattal együtt nyújtotta be a Pénzügyminisztérium az Országgyűlésnek az adótörvények módosításáról szóló javaslatát. Az összesen 19 közzétett javaslat között van energetikai tárgyú, igazságügyi törvénymódosítási, kkv-támogatásokról szóló, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos, közlekedési, vagyongazdálkodási, a víziközmű-szolgáltatásról szóló, sporttal összefüggő, atomenergiát tárgyaló törvénytervezet is, de a parlament elé került többek között a globális minimum-adószintet biztosító javaslat is.

Ám ami a Portfolionak, és ez alapján szinte az egész magyar sajtónak szemet szúrt, hogy a kormány módosítja az Áfa törvény azon mellékletét is, amely felsorolja a 18 százalékos kedvezményes áfa-kulccsal adózó termékeket. Konkrétan az szerepel ebben a részben, hogy a desszert jellegű sajtkészítmény áfakulcsa az eddigi 27 százalékról 18 százalékra csökkenne 2024. január 1-től. Vagyis áfakulcs-csökkentést hajt végre a kormány a következő évtől egy konkrét termékkör esetében, amibe többek között a túró rudi is bele esik.

S hogy mit is nevezünk desszert jellegű sajtkészítménynek? Erről pontosan a Magyar Élelmiszerkönyv rendelkezik, melyben az ilyen jellegű termékek pontos összetevőinek listáján kívül, az élelmiszergyártási folyamatról is bővebb információ kapható.

Az áfakulcs-csökkentés kapcsán a Pénzcentrum több szakértővel is beszélt, akik elmondták: hiába fog csökkeni a túró desszertek áfája, ez sem a kereskedőknek, sem a gyártóknak, sem a vásárlóknak nem lesz igazán számottevő változás. A csökkenés mértéke ugyanis egy darab édesség esetén rendkívül csekély. Ezzel együtt elképzelhetőnek tartották, hogy a boltok többször, könnyebben és némileg nagyobb mértékben fognak majd túró rudi akciókat hirdetni. Az árak alakulásáról ugyanakkor most még nem tudtak konkrétumokat megosztani, ugyanakkor azt leszögezték, hogy hosszú távon azonban a túró desszertek árát a piac fogja meghatározni, nem az áfatartalom mértéke.

Érdekes, hogy bár a sajtó nagy része kifejezetten a túró rudit nevezte meg az áfakulcs-csökkentés nyertesének (iparági kommentárok szerint nemigen lesznek nyertesek, legalábbis a fogyasztók biztos, hogy nem), az számtalan más termékre is vonatkozik.

Hiszen a desszert jellegű sajtkészítmények közös jellemzője, hogy ezeket a termékeket desszertként fogyasztják. A termékekben, illetve a Túró Rudi és hasonló termékek esetén a túrótöltetben, a tejeredetű termékhányadnak legalább 50 százaléknak kell lennie, míg a desszert jelleget az ízesítőanyag használata (pl. gyümölcsös túróhab) vagy bevonatként való alkalmazása (pl. csokoládébevonatos Túró Rudi) adja.

A fentiek alapján pedig íme néhány konkrét termék, amihez jövő év január elsején olcsóbban juthatunk majd hozzá: