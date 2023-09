Újabb szolgáltatások váltak elérhetővé az OTP ügyfelei számára

Az OTP Bank ügyfelei számára tegnap délutántól három új wallet alkalmazás is elérhető, elindult a Google Pay, a Garmin Pay és a Xiaomi Pay szolgáltatás is. Az új elektronikus fizetési megoldások segítségével a felhasználók az erre alkalmas eszközeiken néhány kattintással regisztrálhatják bankkártyáikat, függetlenül attól, hogy Mastercard vagy Visa, betéti vagy hitelkártyáról van szó.

Alkalmazástól függően akár több kártyát is digitalizálhatunk az okoseszközeinkre telepíthető elektronikus pénztárcánkba. A kártyadigitalizáció egyszerű, néhány lépéses folyamat, az új szolgáltatásoknak köszönhetően várható, hogy ügyfeleink az eddiginél is nagyobb arányban választják majd ezt a fizetési módot. A walletekbe digitalizált kártyákkal gyorsan és biztonságosan fizethetünk üzletekben, alkalmazásokban és az interneten is. Fontos azonban, hogy amennyiben Xiaomi Payt vagy Garmint Payt használ valaki – azaz okosórával és/vagy okoskarkötővel használja a walletek valamelyikét -, akkor az csak fizikai környezetben használható, azaz internetes vásárlása nem”

– mondta Farkas Tamás, az OTP Bank bankkártya-kibocsátás területi menedzsere.

A Google Pay segítségével a bankkártyás fizetés összes előnye kihasználható Androidos, WearOS vagy Fitbit eszközökön, készülékeken. A Garmin Pay a Garmin okosórákon, a Xiaomi Pay Xiaomi okosórákon és okoskarkötőkön elérhető funkció. A Xiaomi okostelefonokon a Google Pay érhető el.

A Google Pay fizetési megoldást mobil eszközön a Google Wallet applikációban a „Hozzáadás Wallethez” gombra kattintva lehet elindítani.

Az okosóráknál és karkötőknél okostelefonról indítható a kártyadigitalizálás, a hozzákapcsolódó applikációban (Fitbit, Garmin Connect, Mi Fitness, Zepp Life).