Új funkcióval bővül az Árfigyelő: még könnyebbé teszik a magyar vásárlók életét

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Rigó Csaba Balázs volt a 24.hu podcastjának, a Dellának a vendége. A GVH-elnök elárulta, hamarosan új funkcióval bővül az Árfigyelő oldala, a lokáció beállításával lehetőség lesz a keresés szűkítésére. A műsorban arról is szó esett, hogy már tavasszal tudni lehetett, hogy az ársapkák kivezetésre kerülnek majd.

Az Árfigyelő látogatóinak reakciói alapján kezdte el vizsgálni a GVH annak a lehetőségét, hogy a termékek közötti választásban ne csak az ár, hanem egyéb információk is segítsék a vásárlót – mondta el Rigó Csaba Balázs GVH-elnök a Dellában. A beszélgetés során az is elhangzott, hogy a kötelezett multik mellett önkéntes alapon újabb, köztük magyar tulajdonban lévő áruházak is csatlakozhatnak az Árfigyelőhöz.

Megvan a szándék a részükről, lesz megbeszélésünk velük erről, a csatlakozáshoz még informatikai fejlesztéseket kell elvégezniük”

– mondta Rigó Csaba Balázs.

Ugyancsak fogyasztói visszajelzés alapján lesz hamarosan elérhető az a funkció, mellyel a lokáció beállításával szűrni lehet majd a tartózkodási hely körzetében található áruházakra.