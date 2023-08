Jöhet az árhorror a piacokon is? Ennyibe kerülhet ősszel a magyarok kedvenc gyümölcse

Borzalmasan gyenge év után idén jobb lehet a helyzet a hazai almatermelésben, a szőlő pedig várhatóan a tavalyi árszinten lesz majd kapható a hazai boltokban és a piacokon - ezt mondták a Pénzcentrumnak a megkérdezett iparági szakértők. A szőlő esetében gondot okoz ugyanakkor, hogy teljesen nem lehet elengedni a kétkezi munkaerőt, az almánál pedig a szeszélyes időjárás és a termőterületek folyamatos, trendszerű csökkenése okozza a legtöbb fejfájást.

Az ősz közeledtével a gazdák a szüretre, a vásárlók pedig a magyar gyülömcsök dömpingjére készülnek a boltokban és a zöldségeseknél. Az utóbbi hetekben és hónapokban tapasztalt, néhol igen szeszélyes időjárás azonban felveti azt a kérdést: nem lesz-e sokkal drágább a két népszerű őszi gyömölcs, az alma és a szőlő, mint akár tavaly volt? Megkérdeztünk szakértőket a várható termésszámokról és árakról is: lássuk, mit várnak ők az alma és a szőlő esetében.

Jobb éve lesz az almának, mint a tavalyi volt

Apáti Ferenc, a Fruitveb alelnöke a Pénzcentrumnak elmondta: az időjárás ebben az évben kegyesebb volt az almafákhoz, mint tavaly.

A július közepén végzett felmérésünk alapján úgy tűnik, hogy az idei nem kiváló, de összességében egy jó évjárat lehet az almatermés szempontjából. A jelentősebb tavaszi fagyok Dunántúlon és az ország középső térségében (Zala és Bács-Kiskun vármegyék mint jelentősebb termesztőkörzeteink) éreztetik hatásukat a termés mennyiségében, azonban a termőfelület túlnyomó részét adó észak-keleti országrész almaültetvényeit nagyobbrészt megkímélték a súlyosabb tavaszi fagyok. A megporzásra és terméskötődésre kedvezőtlen hűvös, borús, fényszegény, szeles és csapadékos áprilisi időjárás részben már nem vagy nem olyan érzékenyen érintette az almaültetvények relatíve késői virágzását, így az almában jelentősebb terméskötődési, illetve terméshullási problémákat sem tapasztaltunk (nem úgy, mint a meggy, cseresznye vagy szilva esetében, ahol drasztikus kötődési problémák voltak tapasztalhatók). Az időjárás május óta közel optimálisan alakul: bőséges a csapadékellátottság és összességében kevés, illetve rövid a kánikulai időszakkal járó hő- és sugárzási stressz

- mondta el a szakértő.

Hozzátette azt is, hogy mindezt figyelembe véve sokkal nagyobb terméshozammal számolnak ebben az évben, mint a tavalyiban - akkor a 400 ezer tonnát sem érte el a betakarított termés, ezt a fenti grafikonon meg is mutattuk.

Mindezek eredőjeként az idei évre 500-550 ezer tonna közötti almatermést prognosztizálunk Magyarországon. Ebből mintegy 400-430 ezer tonna lehet ipari alma, és 100-120 ezer tonna étkezési alma. A fajták között kirívóan gyengén vagy jól teljesítő fajtát nem látunk, nagyobbrészt a fajták összehasonlításában is kiegyensúlyozottnak látszik a termés. A gyümölcsméretek – a közel optimális időjárás okán – szintén nagyon kedvezően alakulnak: az öntözetlen ültetvényekben is sok esetben már most olyan vagy nagyobb a gyümölcsök mérete, mint tavaly betakarításkor (jóllehet tavaly az évszázados méretű aszály okán maradt apró az öntözetlen ültetvények gyümölcse)

- tájékoztatott Apáti Ferenc.

Szőlő is lesz elég, és még csak nem is drágábban

Mind a csemege- mind a borszőlő esetében - ugyanúgy, ahogy az almánál - ha nem is kiemelkedő, de jó termésszámokat vár Szabó Márton, a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnöke. Lapunk kérdésére úgy fogalmazott: tavasszal, a szőlő érésének kezdetekor kellett inkább harcolni az időjárással, de nem mindenhol egyformán.

Nálunk Kőszeg és Sopron környékén egészen kegyes volt az időjárás, komoly fagy- és jégkárokkal nem kellett megküzdenünk. Tájegységenként eltérő, kit mennyire viselt meg az időjárás, én balatoni gazdáktól kaptam olyan infomációkat, hogy ott nem csak az időjárás volt rosszabb, mint nálunk, de a peronoszpóra is korábban jött, és ezzel többet is kellett küzdeniük

- mondta Szabó Márton. Hozzátette azt is: bár a gazdáknak néhányszor fájt a fejük az idén, összességében azért nem lesz ez rossz év, és nem számít jelentős drágulásra a szőlő tekintetében.

Ha emelkedik is a szőlő ára, az egyrészt nem lesz számottevő, nagyjából a tavalyi átlagár lesz szerintem jellemző a csemegeszőlőnél. A bprszőlő már más lapra tartozik, de mivel folyamatosan hallhatjuk, hogy a borászoknál, a pincészetekben állnak az eladatlan borok, el tudom azt képzelni, hogy inkább a rajtuk maradt mennyiséget akarják majd kiárulni. Ami esetleg drágíthat a szőlőn, az a munkaköltségek növekedése - bármennyi gép van, a szőlősgazdák nem engedhetik el teljesen a kétkezi munkát, ezt pedig egyre inkább meg kell fizetni - valamint az üzemanyag és a növényvédő szerek folyamatos drágulása okozza majd. De újra mondom: 30, 40 vagy akár ötven százalékos drágulással biztosan nem kell majd számolni a zöldségeseknél, ha szőlőt vennénk

- zárta gondolatait Szabó Márton.