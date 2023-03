Hivatalos: ezekben a termékekben lehet rovar a magyar boltok polcain, tetemes a lista

Hivatalosan is megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter azon rendelete, ami szerint módosulni fognak az élelmiszerjelölési szabályok.

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, ami alapján módosulni fognak az élelmiszerek jelölési szabályai. Ennek oka az, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban úgy döntött, hogy a lisztbogár után a házi tücsök is forgalomba kerülhet, mint élelmiszer.

A rendelet szerint az új élelmiszereken mostantól azt is fel kell tüntetni, hogy ha rovart vagy akár lárvát is tartalmaz az étel. Mindezt pedig jól látható helyen. Az új előírás pedig az online rendelt, illetve előre csomagolt élelmiszerekre is ugyanúgy vonatkozik: itt is a termék megnevezésére használt betűmérettel megfelelő betűkkel kell feltüntetni, hogy az élelmiszer rovarfehérjét tartalmaz.

Azonban ki kell emelni, hogy a rendelet csak az új élelmizserként engedélyezett rovart vagy annak lárváját tartalmazó élelmiszerekre vonatkozik, így a szigorítás nem érinti a bíbortetűs és a pajzstetűs ételeket. Ezeket ugyanis már régóta használják adalékanyagként az élelmiszeriparban.