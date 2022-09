Egyre nagyobb a baj a magyar boltokban: sok helyen már hiánycikk a hatósági áras liszt, cukor

Korábban már lehetett arról hallani, hogy sok boltnál elfogyott a hatósági áras 2,8%-os tej, illetve cukorból is sokszor keveset, vagy egyáltalán nem lehetett látni a polcokon. Most már mindkét termék hiánycikknek számít – írja a Népszava.

A hatósági ár bevezetése miatt nagyot nőtt a kiskereskedelemben az árstopos élelmiszerek jelentősége, ugyanis ezeket a maximalizált fogyasztói árnál drágábban szerzik be a kereskedők. A cégek árbevétel-kiesése egyre nagyobb emiatt, és ez már komoly pénzügyi veszteséget is jelent nekik. A kormány többször meghosszabbította a hatósági árak érvényességét, jelenleg december 31-ig vásárolhatjuk a hét árstopos terméket a tavaly október 15-i áron.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára arról beszélt a lapnak, hogy szerinte célszerű lett volna elkezdeni októbertől az élelmiszerárstop fokozatos kivezetését. A beszerzési árak a fogyasztói áraknál is gyorsabban emelkednek, ami a kereskedőket terheli. Ráadásul ehhez adódik hozzá az árstopból fakadó veszteség, illetve a a rezsiárak drasztikus drágulása is.

Az intézkedés óta több üzlet is limitálta az árstopos termékekből vásárolható mennyiséget, mégis egyre több helyen fordul elő hiány ezekből. A tapasztalatatok alapján a nyáron több helyen nem lehetett cukrot kapni, újabban pedig a 2,8 százalékos UHT-tej hiányára panaszkodnak a vásárlók. Cukorellátási problémák vannak, és egy időben az étolajjal kapcsolatban is voltak fennakadások. Sőt, ilyen eseti hiányok a jövőben is lesznek – figyelmeztetett a szakértő.