Nélkülözésre kényszerítheti a magyarokat a horrordrágulás: a szakember szerint ez nem biztos, hogy probléma

Az élelmiszerárak emelkedése elért egy olyan szintet, ami a fogyasztás egyértelmű csökkenését eredményezi. Még az alapvető élelmiszerek esetében is az látszik, hogy az emberek elkezdtek takarékoskodni: kevesebb cukrot, kevesebb tejterméket és tojást vásárolnak - árulta el Raskó György agrárközgazdász az InfoRádióban.

Az InfoRádónak Raskó György emlékeztetett rá, hogy az élelmiszerek, évtizedeken át politikai okokból is az olcsó termékek közé tartoztak. Most ez változott meg. Úgy fogalmazott: vége van az olcsó élelmiszerek korszakának. A szakember szerint viszont ez nem annyira negatív jelenség, mivel az elmúlt évtizedekben a lakosság Nyugat-Európában és Magyarországon is rendkívül pazarlóan bánt az ennivalóval, millió tonnás mennyiségben dobtak ki élelmiszert. A drágulás és a kereslet csökkenése ennek a pazarlásnak is véget vethet – mondta Raskó György.

Ugyanakkor szomorú tényként említette, hogy az élelmiszerárak növekedésében Magyarország élen jár, az uniós átlaghoz képest több mint duplája a magyar élelmiszer-infláció. Még a hatósági áras termékekkel együtt is utolértük azokat a környező országokat, ahol korábban az élelmiszerek valamivel drágábbak voltak. Most Magyarország az alapvető élelmiszerárakat tekintve gyakorlatilag elérte az osztrák, szlovák és a szlovén szintet – hangoztatta az agrárközgazdász. Az agrárközgazdász külön szót ejtett a húsárak emelkedéséről. Szerinte ezt elsősorban az elképesztő mértékű takarmánydrágulás és az energiaárak emelkedése okozza. E két tényező adja ugyanis az állattenyésztés költségeinek közel 80 százalékát. Szerinte mivel itt újabb emelkedés várható, ezért bármelyik állatfaj esetében számítani lehet arra, hogy a fogyasztói árak is tovább fognak növekedni.