Ráfázhat, aki késő őszig kivár a vásárlással: ezt sokan elrontják minden egyes évben

Jóllehet, hogy még javában zajlik a nyár, azonban érdemes lehet idén is előrelátónak lennünk, ha a karácsonyi ajándékbeszerzésekre gondolunk. Bár még hónapok vannak háta az évből, de az ősz beköszöntével a logisztikai szektor rendszerint megnövekedett áruforgalommal üzemel, amellyel az idei évben is érdemes számolnunk. Azért, hogy sikeresen és időben megérkezzenek a csomagjaink, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) olyan tippeket gyűjtött most össze, amelyek nemcsak a karácsonyt megelőzően, de az év bármely időszakában hasznosak lehetnek.

Az őszi időszak beköszöntével nem ritka, hogy akár 2-3-szorosára is megnőhet a logisztikai szolgáltatók leterheltsége. Ezzel idén is kalkulál a szektor, azonban most nem várt kihívások is nehezíthetik a csomagok idejében történő kézbesítését.

„Az év utolsó harmada mindig kiemelt időszak az áruszállításban. Az adventi dömping sok esetben már az ősz elején elkezdődik és egészen a karácsonyi időszak végéig kitart. Az idei évben is készülnek a megnövekedett igényekre a szolgáltatók, azonban a jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzetben még inkább kihívásokkal teli lehet az év végi időszak, amelyre érdemes lehet előrelátóan készülni” – mondta Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

Amire lehet, igyekszik minden vállalat kellőképpen felkészülni és az igényeket a legjobb minőségben kielégíteni. Ettől függetlenül nem ritka manapság, hogy egy-egy rendelésre a megszokottnál többet is kell várnunk.

„Javasoljuk, hogy abban az esetben, ha például nem mindennapi terméket szeretne valaki rendelni, kalkuláljon azzal, hogy a megszokottnál akár többet is kell majd rá várnia. Persze ez nem minden esetben és minden terméknél fennálló jelenség, de sajnos manapság bárhol, bármikor előfordulhat” – tette hozzá a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

Tavaly nyár óta új vám és áfa szabályok vannak érvényben

2021. július 1-jén lépett hatályba egy új szabályozás, amelynek a leglényegesebb eleme, hogy a 22 euró érték alatti küldemények import áfamentessége is megszűnt és már a 10 euró alatti áfaösszegek beszedése kötelezővé vált. A fizetési kötelezettség következtében valamennyi küldeményre írásbeli vám-árunyilatkozat benyújtása vált szükségessé. A 150 eurót meg nem haladó valós értékű áruk, vagyis a kisértékű áruk vámmentessége azonban továbbra is hatályban maradt, vámot nem kell fizetni az olyan Európai Unióba behozott küldeményben lévő áruk után, amelyek valós értéke nem haladja meg a 150 eurót.

„Az új szabályozás bevezetésére a legtöbb logisztikai szolgáltató már az életbelépést megelőzően sikeresen felkészült. A legtöbb esetben a rendelések után fizetendő összeget a logisztikai szolgáltatók automatizált rendszerek segítségével fizettetik meg a vevővel, amelyek bevezetése a visszajelzések alapján sikeresen lezajlott” – emelte ki Dr. Doór Zoltán. Hozzátette: sajnos még így is sokan nem figyelnek megfelelően a sokszor alapvetőnek tűnő adatok megadására, ezért összegyűjtöttünk néhány javaslatot, amelyekre érdemes kellő figyelmet fordítani.

Sokszor egyszerű adatok megadásán múlik a sikeres kézbesítés

Azért, hogy nagyobb sikerrel érkezen meg az általunk feladott vagy megrendelt csomag, érkezzen néhány alapvetőnek tűnő, mégis nagyon fontos tanács:

1. Pontosan adjuk meg az e-mail címet

Érdemes akár többször is ellenőriznünk a megadott e-mail cím helyességét, ugyanis sok esetben a csomag kézbesítését megelőzően elektronikus levélben tájékoztatja a megrendelőt a csomagszállító vállalat, de vámkezeléskor is szükséges lehet a megrendelés- és kifizetés igazolás bemutatása a vámhatóság felszólítására. Akkor is olvassuk át a megadott cím helyességét, ha például mobileszközünk vagy számítógépünk automatikus kitöltési javaslattal szolgál, ugyanis abban is lehet elírás. Elég, ha csak egy írásjel nem pontos, abban az esetben már sikertelenül küld tájékoztató e-mailt a szállítást végző cég. A helyesen kezelt e-mailes kapcsolattartás jelentősen lerövidíti a küldemények ügyintézését, hiányos, vagy hibás kapcsolattartói csatorna esetén akár a küldemény visszafordításáról is dönthetnek a szolgáltatók.

2. Helyes telefonos elérhetőséget adjunk meg

Nem véletlenül kérnek rendszerint telefonos elérhetőséget is a megrendelésekhez. Ha az e-mail cím megadásánál rosszul adjuk meg az elérhetőségünket, így még lehetősége van a csomagkézbesítést végző vállalatnak szükség esetén a kapcsolatfelételre. Ráadásul sok esetben a futárok is telefonon keresztül tudnak a leggyorsabban egyeztetni a címzettel.

3. Pontos címeket használjunk

A pontos címmegadás fontos a feladó és a kézbesítési címeknél is. Utóbbinál ráadásul különösen, hiszen ez az azonosító szolgál a csomag célhelyéül. Ügyeljünk a teljes és pontos címmegadásra tehát, hiszen sok esetben azonos névvel találunk utcát és például teret is ugyanazon a településen. Lakás vagy társasház esetén pedig a pontos emelet, ajtó feltüntetése is nagyban segíti a kézbesítők munkáját.

4. Nem mindegy, mit és hogyan szeretnénk feladni

Érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy milyen küldeményként adjuk fel a csomagunkat. Amennyiben áruként, úgy az Európai Unión kívülről érkezők esetében áfa fizetési kötelezettséggel is számolnunk kell. Itt érdemes kiemelni, hogy az Egyesült Királyság sem képezi már az Európai Unió részét. Jelenleg 45 euróig ajándékként is feladhatjuk csomagunkat, de ezt előre kell jelezni az illetékes hatóságok irányába, különben vámkötelessé válik.

5. Ajándékozás

Általános elv az, ha valamit ajándékba kapunk, az után nem szokás adókat és járulékokat fizetni. A harmadik országból érkező küldemények esetén viszont meglepődhetünk, ha nem figyelünk. A vámszabályok alapján ajándékot magánszemélytől kapunk, és értéke nem lépheti túl a jogszabályban előírt 45 eurós összeghatárt. Amennyiben nagyobb értékű ajándékot adnak fel számunkra, 150 euró értékhatárig vámmentes - áfa adófizetés mellett -, az ennél magasabb értékű küldeményekre a vámot és az általános forgalmi adót is meg kell fizetnünk.

6. Árfolyam és érték esetén, amire figyelni kell

A vámmentességi rendeletekben alkalmazott, közös devizában meghatározott értékhatárok az euróban történő elszámolást veszik alapul, viszont a magyarországi vámkezeléskor forintban számított érték után számítják a fizetendő adót, vagy veszik éppen figyelembe a vám, vagy áfa adómentességet. Az árfolyamváltozás okozta forintérték változás miatt a figyelembe vehető értékhatárokat a vámhatóság internetes oldalán rögzített árfolyammal közzéteszi általában éves érvényességgel, ezért fontos tudni, hogy a 150 euró idén 54 000 forintnak, 45 euró pedig 16 000 forintnak felel meg.

Szintén szokásunk, hogy amennyiben ajándékot kapunk, annak nem az értékéről érdeklődünk, ezért jogosan kijelenthető, hogy amit kapunk, annak az értéke nulla. Viszont áruérték hiányában egy vámeljárást nem lehet lefolytatni, ezért szükséges az ajándék értékéről is nyilatkozatot tenni. Ennek legjobb módszere az ajándékozó nyilatkozata, de ha erre nincs lehetőség, azonos vagy hasonló árura keresve az interneten a címzett értéknyilatkozatot tehet.

7. Figyeljük a küldeményünket és szóljunk előre

A csomagküldő és szállító szolgáltatók elsődleges feladata a feladott küldemények átvétele, legrövidebb időn belüli leszállítása, vámolása és kikézbesítése, törekedve arra, hogy a címzett elégedett legyen. Azonban a nagyszámú küldemény feldolgozása során nincs lehetőségük azt megvizsgálni ki és milyen szándékkal rendelt, vagy vár küldeményt, ezért célszerű előzetesen értesítést küldeni a csomagküldő vállalkozások által megadott elérhetőségeken, különösen abban az esetben, ha ajándékot várunk, vagy hibás áru helyett kapunk csereterméket, vagy ingyenes alkatrészt, netán garanciális javításból érkezik vissza az áru. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk nagy valószínűséggel áfa adó, vagy vám fogja terhelni az küldeményünket amikor azt megilleti azok mentessége.

„A felsorolt pontok a legtöbb esetben alapvetőnek tűnnek, mégis nap mint nap találkoznak ezekkel a problémákkal a csomagkézbesítést végző vállalatok. Azért tehát, hogy a kívánt csomagok mielőbb és sikeresen megérkezzenek, érdemes már a legalapvetőbb dolgokra is odafigyelnünk” – tette hozzá Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.