Töretlen az online vásárlás sikere: a magyarok ezért választják ezt a formát

Az elmúlt két évben ugrászszerűen nőtt az online vásárlás népszerűsége. Az eMAG egy reprezentatív kutatásban mérte fel, kik, mit és miért vesznek az online piactereken: a lakosság 89 százaléka évente legalább néhány alkalommal költ piactereken, több mint harmaduk pedig havonta, és akár hetente több alkalommal is vásárol az oldalakon. A legnépszerűbb termékkategóriák a szórakoztató elektronika, az ajándékok, a ruházati és háztartási cikkek.

A felmérés arra is rávilágított, hogy mi vonzza a vásárlókat az online piacterekre: a válaszadók közel kétharmada a nagy termékválaszték miatt keresi fel az oldalakat, 30 százalékuk számára pedig szimpatikus, hogy a nagy gyártók mellett a hazai kkv-k termékeit is elérhetik. A kitöltők további egyharmada pedig a webshopokkal szemben azért vásárol inkább digitális piactereken, mert jobban ütemezhető a kiszállítás.

A pandémia rég nem látott változást hozott a lakosság vásárlási szokásaiban, az egyébként is növekvő népszerűségű online és e-kereskedelmi csatornák forgalma ugrásszerűen emelkedett. Az eMAG két év távlatából, egy reprezentatív kutatásban mérte fel a magyar lakosság online vásárlási szokásait, különös tekintettel az online piacterekre.

A felmérés rávilágított, hogy a vásárlók körében a legnépszerűbb online felületek a hazai, illetve külföldi webshopok, ahol a kitöltők 74 és 47 százaléka szokott költeni. A harmadik helyen állnak az online piacterek 38 százalékkal, őket követik az adok-veszek csoportok (36 százalék), a távolkeleti webshopok (26 százalék) és kitöltők közel negyede körében még mindig népszerűek az apróhirdetések. Az online vásárlók közt körülbelül egyenlő arányban oszlanak negyedekre az egy, a kettő, a három, illetve a négy vagy annál több platformról válogatók. A kutatás alapján az online piactereket böngészők arányaiban többen férfiak, 30-49 évesek, városban élők.

A kérdőív arra is kitért, mit és milyen gyakorisággal vesznek a magyarok. A vásárlók mintegy hatoda jellemzően néhány hetente, közel 20 százalékuk havonta vásárol piactéren, a legtöbben, 53 százalékuk pedig évente néhány alkalommal vesz valamit hasonló oldalakon. További 8 százalék ennél ritkábban, 2 százalék pedig soha nem vásárol internetes piactéren. A termékkörök között a szórakoztató elektronika a legnépszerűbb, amit a vásárlók 62 százaléka szerez be internetes piactereken. A dobogó második fokán az ajándékok (57 százalék), harmadik helyen (49 százalék) pedig a divat- és ruházati cikkek állnak a népszerűségi listán. Bár az élelmiszerek és mindennapi cikkek nem olyan régóta érhetők el a különböző oldalakon, mint az elektronikai cikkek, mégis a vásárlók 15 százaléka szerez be online ilyen termékeket.

A nagy választék a legnagyobb előny

A reprezentatív kutatásban az üzlet arra is kíváncsi volt, hogy a lakosság milyen előnyeit tapasztalja az online piactereknek. A legtöbben a nagyobb választékot (61 százalék) említették fő érvként, de a különböző termékkategóriák (56 százalék) és sokszínű gyártói paletta (55 százalék) elérhetősége is az internetes vásárlók kedvére van. A kitöltők több mint egyharmada szerint hasznos, hogy igényeinkhez igazíthatják a kiszállítást, 30 százalékuknak pedig az is kifejezetten tetszik, hogy a nagyvállalatok mellett kisebb, akár hazai családi vállalkozások termékei is elérhetők az online piacterek kínálatában.

A kérdőív a platformmal kapcsolatos esetleges negatív élményekre is rákérdezett. A piactereken vásárlók több mint felének nem volt semmilyen rossz tapasztalata. Akiknek viszont igen (46 százalék), azok több mint felénél a megérkező termék nem teljesen ugyanolyan volt, mint amire a hirdetés alapján számítottak. A meg nem érkező termékek és a kiszállítással kapcsolatos fennakadások a problémát jelző kitöltők közel 40-40 százalékánál jelentettek gondot, sérült termékre, nem elégséges termékinformációra és elérhetetlen ügyfélszolgálatra a pórul járt vásárlók nagyjából harmada panaszkodott.

Szauter Zsolt, az eMAG magyarországi marketing igazgatója elmondta, a pandémia hatására az online jelenlét a korábbiaknál is fontosabb lett a vállalkozások számára.

A világhálón való értékesítés két évvel ezelőtt sokaknak a túlélés egyetlen útját jelentette, ma pedig már a fejlődés és a versenyképesség elengedhetetlen összetevőjévé vált. Az eMAG Marketplace-hez hasonló online piacterek pedig remek lehetőséget adnak a kis- és középvállalkozások számára, hogy hatékonyan érjék el termékeikkel a fogyasztókat, és felvegyék a versenyt a piac nagyobb szereplőivel. Friss kutatásunk eredményei azért is fontosak, mert hasznos visszajelzést adnak a fogyasztók szokásairól és viselkedésétől, amiknek megfelelően tudjuk finomhangolni a Marketplace működését

- tette hozzá a marketing igazgató. A felmérés a kitöltőkhöz elérő, online piactereket népszerűsítő reklámokat is felmérte. A felhasználók saját bevallásuk szerint a legtöbbször (79 százalék) a közösségi médiában találkoznak a piacterek hirdetéseivel, de a Google szolgáltatásait is sokan (50 százalék) bejelölték. Hírportálok webes és applikációs felületein a kitöltők 38 százaléka, további egyharmaduk játék- és egyéb applikációkban, TV-ben 29, míg tematikus weboldalakon és fórumokon 19 százalékuk látja piacterek reklámjait. A sort a rádió zárja mindössze 8 százalékkal, míg a lakosság 4 százaléka úgy vallja, sehol sem találkozik online piactér hirdetésével. Az eredmények alapján elmondható továbbá, hogy egyes felhasználók jellemzően 2 vagy 3 különböző felületen is rendszeresen szoktak találkozni a hasonló reklámokkal.