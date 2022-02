Újra karácsony van a boltokban: úgy veszik most ezeket az árukat, mintha nem lenne holnap

Már a múlt héten, vagyis az utalások végső határideje előtt látványosan felfutott a drágább iparcikkek iránti kereslet az üzletekben, amely a kereskedők szerint a februárban kézhez kapott állami támogatásoknak és a bőséges jövedelemkiáramlásnak köszönhető. A várakozások szerint a karácsony előtti forgalmat meghaladó vásárlási láz kitart az első fél évben.

Nem csupán az élelmiszerüzletekben, hanem a tartós fogyasztási eszközök, nagyobb összegű kiadásokkal járó iparcikkek eladásaiban is azonnal megmutatkozott a látványos fogyasztásélénkítő hatás. A kereskedők szerint ez a februá­ri szja-visszatérítések és a hónap közepéig kézhez kapott, megemelt fizetések következménye - írja a Magyar Nemzet. Emellett a 25 év alattiak zsebében maradt pluszösszegek is megjelenhettek már a drágább műszaki termékek bolti forgalmában.

A több tízezer forintos vagy akár százezres nagyságrendű költséget jelentő háztartási gépek, otthoni berendezések, számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok körében a nagyobb láncok üzleteiben és az online áruházakban eddig várakozáson felüli növekedést tapasztaltak az eladási forgalomban. A kereskedők szerint a karácsony előtti forgalomra hajazó vásárlási láz még hetekig kitart.

A mobiltelefonok, okostelefonok és háztartási nagygépek – például szárítógépek, mosógépek, hűtőszekrények – eladási forgalma több mint ötven százalékkal nőtt a MediaMarktnál, miközben az okosórák esetében is megduplázódott a forgalom. A kávéfőzőkre és a porszívókra is nőtt a kereslet. A háztartási berendezések értékesítése az eMAG–Extreme Digitalnál is megugrott közel harminc százalékkal. Náluk a háztartási gépek, a számítógépek, a mobiltelefonok és a lakberendezési cikkek forgalma bővült a leginkább.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy számol, hogy az eddigi, nyolc-tíz százalékos béremelések tükrében éves szinten legalább öt-hat százalékos volumennövekedés várható, leginkább az iparcikkek értékesítésében.