Nagyüzemi ékszer-átverésről hullott le a lepel: vizsgálódik hatóság, sok pénze bánhatta, aki bedőlt

Eljárást fog fojtatni az illetékes hatóság az úgynevezett Feng Shui fekete obszidián karkötők ügyében, amiről a Pénzcentrum 2021 novemberében számolt be. Mint megtudtuk, a GVH nem illetékes az ügyben, de a fogyasztóvédelem igen.

A Pénzcentrumon 2021 novemberében számoltunk be arról, hogy például a Youtube-on is szélsebesen terjed egy reklám, amiben úgynevezett fekete obszidián karkötőket promóznak. A hirdetés azt sugalmazza, hogy ezeknek a karkötőknek a viselése jobbá, gazdagabbá, egészségesebbé teszi viselőjük életét. A reklámvideók, mert hogy több is van, teljes arzenált vetnek be annak érdekében, hogy az ember érzelmeire hassanak. Hangulatos, hol szomorú, hol életigenlő zene fut az anyagok alatt, a narráció jól érthető, kellemes tempójú. Az anyagban megjelenő szövegnek pedig az az egyetlen célja, hogy a magát rossz passzban, rossz anyagi helyzetben érző személy felfigyeljen arra, mások is hasonló cipőben járnak, mint ő, de ne aggódjon, bajaira van egyszerű megoldás…

Sajnos ez nem ilyen egyszerű

Lapunk több szakértői szervezetet is megkeresett az ügyben, lévén, hogy a világ egyik legnagyobb videó megosztó portálján futnak a minimum véleményezhető reklámok:

természetesen átverésről van szó, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat a hirdető cég

- fogalmazta meg sommás válaszát az ügy kapcsán Baranovszky György, a FEOSZ ügyvezető elnöke. A szakember részleteiben is elemezte lapunknak a videókat, mint mondta, „ezek egyértelműen olyan reklámok, amik burkoltan valós információként próbálnak feltüntetni valami olyat, ami nem igaz”. A reklám az ügyvezető elnök szerint egyértelműen arra apellál, hogyha valaki megveszi a szóban forgó karkötőket, akkor meg fog gyógyulni, gazdag lesz, rendben lesz az élete.

Az ügyvezető elnök szerint a reklámok egyértelműen kimerítik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat jogi tényállását, amiért a hirdető céggel szemben hatósági eljárás indítható. Kérdéseinkkel a Gazdasági Versenyhivatalt is megkerestük, akik nem csak hogy elmondták véleményüket az ügyben, de mint most kiderült, megkeresésünk kapcsán elkezdtek vizsgálódni is.

Ezek során pedig kiderült, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelelenségét abban az esetben vizsgálja, ha az alkalmas arra, hogy érdemben befolyásolja a vállalkozások közötti piaci versenyt. Ez utóbbit azonban nem tudták megállapítani a Feng Shui fekete obszidián karkötőt forgalmazó ECOMM MOVADGENCY SL (C/ Dublín, 1 Las Rozas, Madrid, 28232 and C.I.F. B87936753, Spanyolország) cég ellen. Igen ám, de a történet itt még nem ért véget, hiszen ahogy azt a FEOSZ ügyvezető elnök is elmondta lapunknak, a reklámok szerinte „egyértelműen kimerítik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat jogi tényállását”. Éppen ezért nem meglepő, hogy a GVH a napokban arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy

a Budapest Főváros Kormányhivatala számára az eljárás lefolytatása céljából megküldte,mivel megállapította, hogy a panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban eljárásra más hatóság jogosult.

Szóval, ha a GVH nem is, a hazai fogyasztóvédelem vizsgálatot fog folytatni az ügyben. Amint ennek részleteiről újabb értesülést szerzünk, beszámolunk arról is.