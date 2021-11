Nesze neked webes rendelések: erre kell készülni idén Black Friday-kor

A járvány legsúlyosabb hónapjaiban megrohanták ugyan a vásárlók a webáruházakat, de újranyitáskor fékeztek a weben. És lassult is a web tempója, 2021 első három negyedévében a korábbi 40% környékéről 25% alá csúszva. A részesedés is zsugorodott a hagyományos boltokkal szemben, 10% alá is beköszönt a mutató. És közben folyik a nagy sakkjátszma a Black Friday időzítésében.

A Black Friday hullámai is kisebbek lesznek, a szokásos csinnadratta közepette. A két (vagy most már inkáb egyke) piacvezető, az eMAG és az Extreme Digital korábban lenyomott vagy három Black Friday-t is egy novemberben, most megelégszenek eggyel. Na, akkor a többiek sem ugrálhatnak nagyobbat. És közben folyik a nagy sakkozás. A két nagyot igyekeznek elkerülni a többiek, így látszatra most több a Black Friday, nem akarnak egy napon ütközni velük - írja közleményében a blokkk.com

Az egyik járványhatás egyébként - nyilván a járványhelyzet alakulásával összefüggésben-, hogy a harmadik negyedévben csökkent a webáruházak bevétele a második negyedévhez képes. Így volt ez 2020-ban és 2021-ben is, a nagyobb járványhullámokat követő újranyitásokban, amikor a nyári hónapokban visszabandukoltak a vásárlók a hagyományos boltokba (mindkét esztendőben volt tavasszal iparcikkes boltzár).

Fordulhat az ünnepi kocka, hiába a nagy csatazaj

Az elmúlt években a fergeteges Black Friday hullámok nyomán a novemberi webpiac lenyomta a decemberit. Most viszont kénytelenek fékezni a webáruházak a tornyosuló gyártási, szállítási nehézségek és a drágulás miatt, így bár újabb megugrás lesz novemberben is, de a december visszaszerezheti a azt a trónt, amit a hagyományos boltok körében szinte megdönthetetlenül birtokol.

A piacvezető eMag és Extreme Digital, akik most Black Friday napokból a korábbi hárommal szemben csak egyet tartanak, azt is csak a tulajdonos eMag webáruházi honlapján, jelzi a webpiaci nehézségeket (persze, a friss körítés az, hogy elég lenne ez az egy, de a korábbi években éppen az Extreme volt az, aki beelőzött a Black Friday napjával). Nyilván minden webáruház óvatos azért is, hiszen a hatóságok is figyelik a Black Friday ajánlatok teljesítését, és volt, akiknek milliárdos lett a korábbi években a bírságszámlájuk - áll a közleményben.

Hiába a nagy csinnadratta, a vásárlók a pénzük nagyját a hagyományos boltokban költik el

Az előbbiek nyomán látni azt is, hogy a családi kasszából mennyi megy el a weben az arányokat tekintve, akkor bizony rögvest kiderül, hogy a vásárlók pénzük döntő részét azért a hagyományos boltokban hagyják. Persze, a hagyományos bolt is át fog alakulni és például az átvevőpontok révén össze is fonódik a webáruházzal. Adódik a kérdés, hogy amikor a webáruházi rendelést az átvevőponton veszi át a kedves vásárló, ő cipeli haza, akkor az most micsoda is igazából. A drága benzin mellett ez nyilván a legjobb bolt a webáruháznak, hiszen megspórol egy sor költséget (se benzin, se futár). De a boltja is jól jár, hiszen csak azt szállítják ki a logisztikai központjából, amit a boltból el is visz a vásárló. Minden boltos álma.

De végül mindezzel együtt is olyan kép rajzolódik ki 2021 eddig megismert időszakáról, amikor a webáruházak súlya mérséklődött a hagyományos boltokhoz képest valamelyest.

És közben fékezget is a webpiac, gyengült a tempó

És az elmúlt évek pazar üteme mintha fékeződne. Nagyságrendjét tekintve egyes elemzésekkel szemben a járványos 2020-ban nem volt nagyobb a növekedés üteme éves szinten a korábbihoz képest (persze, az más, ha a cipőboltnak egy adott hónapban be kell zárnia, de utána jött a visszatáncolás). És 2021-ben minden korlátozásos időszakkal együtt nagyot esett a tempó, ami ugyancsak árnyaltabbá teszi a járványhatást.

Ezzel a növekedési ütemmel ráadásul még a bővülés korábbi (2020-as 2019-hez mért 300 milliárd feletti) értéke is zsugorodhatna 2021-ben. Sokat számít majd persze - sajnálatos módon, mert a nyakunkon van -, mennyire kell korlátozni a negyedik járványhullám miatt a hagyományos boltokat és vajon milyen meglepetéseket tartogat még az infláció, egyebek mellett az üzemanyag drágulás.