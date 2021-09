Ezt a hibát sokan elkövetik: ezért romlanak meg gyorsan a húsok otthon

Vásárlások során a legtöbb esetben kerül a kosárba valamilyen hústermék, a KSH adatai alapján évről évre, minden korcsoportban nő az egy főre jutó éves húsfogyasztás. Rengeteget is költenek erre a magyarok, 2019-ben az élelmiszereken belül a legnagyobb arányt, 30,5%-ot (90,5 ezer forintot) a hús és húskészítmények képviselték. Széll Tamás, a Michelin-csillagos magyar séf segítségével jártunk utána, mire kell figyelni a vásárlás, a szállítás és a tárolás során, ha nem szeretnénk, hogy a friss termék gyorsan elromoljon.

A magyarok szeretik a húst, ezt a KSH adatai is alátámasztják, évről évre nő az egy főre jutó éves húsfogyasztás:

2018-ban 63,8, 2019-ben már egy főre vetítve 68,8 kilogramm húst fogyasztott éves szinten a lakosság,

7,9%-kal többet, mint az előző évben. 2019-ben 19,2 kilogramm sertéshúst és 23,1 kilogramm baromfihúst vásároltak a háztartások, 0,9, illetve 2,2 kilogrammal többet, mint 2018-ban.

Két évvel ezelőtt a vásárolt élelmiszereken belül a legnagyobb arányt is a hústermékek képviselték, a háztartások átlagosan 90,5 ezer forintot költöttek húsárura. A húsok rendkívül jó minőségű fehérjeforrások, megtalálható bennük az összes esszenciális aminosav, valamint zsírok, ásványi anyagok és vitaminok egyaránt. Jelentős a B-vitamin tartalmuk, említésre méltó az A- és a D-vitamin, emellett fontos a rendkívül jól felszívódó vas, a kalcium, a foszfor, a nátrium, a cink, a réz, a mangán és a szelén is. Ugyanakkor érdemes figyelni a mértékletességre.

A hazai és nemzetközi egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlások szerint minden főétkezésnek érdemes tartalmaznia teljes értékű fehérjét. Egy adag egyenlő egy tenyérnyi szelet (10 dkg) hússal vagy egy szelet (15 dkg) hallal vagy 3-4 szelet (5 dkg) felvágottal vagy egy tojással.

A Lidl kínálatában elérhető friss húsok magas minőséget és biztonságot jelentenek a vásárlók számára, a széles szortimentben az alapvető termékek és a prémium minőséget képviselő húsok egyaránt elérhetőek - a sertés, a csirke, a pulyka, és a víziszárnyasok mellett megtalálható a nyúl-, a bárány-, és a marhahús is - beleértve természetesen a borjúhúsokat is

– mondta Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs vezetője. Hozzátette, a Lidl üzleteinek többségében védőgázas vagy vákuum-technológiás csomagolású termékeket kínálnak, ezek nagy előnye, hogy a termék nem sérül, hosszabb az eltarthatóság.

A légmentes, higiénikus csomagolásnak köszönhetően a hústermékek már csak akkor érintkeznek a külső környezettel, amikor a vásárlók otthon kibontják azokat

– jegyezte meg Tőzsér Judit.

Te hogy szállítod a húst?

Ahhoz, hogy a megvásárolt termék ne sérüljön meg és minél tovább friss maradjon, fontos odafigyelni a megfelelő szállításra és tárolásra is. Széll Tamás, a Michelin-csillagos magyar séf a Lidl konyha ingyenes online főzőiskolájában arra hívja fel a figyelmet, hogy a hús vásárlása után érdemes azonnal haza sietni, hogy a termék mielőbb a hűtőbe kerüljön.

A szállítás módja sem mindegy, jó megoldás a hűtőtáska, az igazán felkészült vevők jégakkuval is készülhetnek, ugyanakkor nagyon fontos, hogy azt ne a hús tetejére, hanem alá helyezzük el. A kartonpapír is remek hőszigetelő tulajdonságokkal bír, így azzal is érdemes vásárolni indulni, praktikus a hús szállítása szempontjából.

Nem mindegy, a hűtő melyik polcára teszed a hústerméket

A hűtő különböző pontjain nem egyforma a hőmérséklet.

A húsárunál azonban 0 és 2 fok közti tárolási hőmérséklet az ideális, ezt akkor érhetjük el, ha a hűtő alsó polcán tároljuk a megvásárolt terméket,

ez ugyanis a leghidegebb, ahogy haladunk felfelé, annál magasabb lesz a hőmérséklet.

Ha fagyasztott hússal szeretnénk dolgozni, fontos, hogy ne siettessük az olvadást sem hideg vizes, sem meleg vizes, sem mikrohullámú sütő segítségével történő olvasztással. Széll Tamás javaslata az, hogy tervezzünk előre, felhasználás előtt egy nappal vegyük ki a húst a fagyasztóból és tegyük a hűtő legalsó polcára, és hagyjuk, hogy ott olvadjon ki.