Ezt kell tudnod egy adásvételi szerződés megkötéséről: Ingatlan adásvételi szerződés minta, gépjármű adásvételi szerződés minta

Egy nagyobb értékű ingó vagy ingatlan vagyontárgy eladása kapcsán az adásvételi szerződés megkötése teszi hivatalossá és szabályossá a folyamatot. Az adásvételi szerződés aláírása azt jelenti, hogy megváltozott a vagyontárgyat birtokló tulajdonos személye, ezt követően jelezzük a tranzakciót a hatóságoknál (gépjármű átírás, NAV bejelentés, közművek átírása stb.).

Életünk során valószínűsíthetően több olyan alkalommal is találkozunk, amikor egy nagyobb értékű vagyontárgyat – leggyakrabban gépjárművet vagy ingatlant – adunk el vagy vásárolunk meg. A gépjármű és az ingatlan olyan értéktárgyak, amelyeknek az eladása, vásárlása bejelentés- és adóköteles, éppen ezért szabályos adásvételi szerződés nélkül, „feketén” nem lehet őket értékesíteni.

Cikkünkben eláruljuk, mi az adásvételi szerződés lényege, hogy néz ki egy adásvételi szerződés minta (gépjármű adásvételi szerződés és ingatlan adásvételi szerződés), milyen információkat kell, hogy tartalmazzon egy adásvételi szerződés autó vagy ház esetén és ki az a személy, aki elkészíti a papírmunkát. Azt is eláruljuk, hogy gépjármű adásvételi szerződés hány példány felmutatásával kell, hogy történjen, illetve ingatlan adásvételi szerződés esetében az ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi díj ki fizeti!

Mi az adásvétel?

Az adásvétel a mindennapi élet egyik leggyakoribb jelensége: minden olyan esemény adásvételnek számít, amikor egy termék vagy szolgáltatás gazdát cserél – akár szóban, akár írásban történik meg. Adásvétel például az, ha veszünk egy kiló krumplit a boltban, vagy rendelünk egy hamburgert az étteremben. Az adásvétel az eladó és a vevő között zajlik le: az eladó pénzt kap a termékéért cserébe és köteles átadni azt a vevő számára, ha ki van fizetve.

Adásvételi szerződés mikor kell?

Az adásvételi szerződés tárgya gyakorlatilag bármi lehet, de leginkább a gépjármű. és ingatlan adásvételek esetében használjuk őket – amelynek a szükségességét és a követelményeit előírja a Polgári Törvénykönyv. Az adásvételi szerződés elkészítése az ügyvédek hatáskörébe tartozik, hiszen – gondoljunk csak bele! – jól körülhatárolt formai és tartalmi elemeket kell a szerződéseknek tartalmaznia, nem is beszélve a jogi nyilatkozattételről, ami minden árucikk esetében más lehet, illetve egyedi kitételeket is tartalmazhat egy adásvételi szerződés minta, például a fizetési feltételek kapcsán.

Fontos, hogy az ingatlan vagy autó adásvételi szerződés tartalmát (ami utóbbi esetben jóval rövidebb és könnyebben értelmezhető) mindkét fél ismerje és elégedett legyen vele – éppen ezért érdemes mindkét fél ügyvédjének megtekintenie a dokumentumokat, nehogy a későbbiekben félreértés vagy konfliktus tárgya legyen az adásvételi szerződés.

Adásvételi szerződés minta: Mit tartalmaz egy adásvételi szerződés?

Az adásvételi szerződés tárgya: A konkrét dolog, ami gazdát cserél és annak a beazonosítását szolgáló egyedi adatai (például egy ház helyrajzi száma vagy egy autó alvázszáma és a hozzá tartozó dokumentumok, okmányok adatai).

A konkrét dolog, ami gazdát cserél és annak a beazonosítását szolgáló egyedi adatai (például egy ház helyrajzi száma vagy egy autó alvázszáma és a hozzá tartozó dokumentumok, okmányok adatai). A vételár: Mennyibe kerül az adásvételi szerződés tárgya, hogyan és mikor, milyen határidővel történik meg a kifizetés, milyen forrás(ok)ból (részletekben vagy egy összegben, hitelből vagy készpénzzel, stb.).

Mennyibe kerül az adásvételi szerződés tárgya, hogyan és mikor, milyen határidővel történik meg a kifizetés, milyen forrás(ok)ból (részletekben vagy egy összegben, hitelből vagy készpénzzel, stb.). Az átadás-átvétel: Mikor történik meg az átadás-átvétel, például a formális kulcsátadás ingatlan adásvételi szerződés esetén. Ingó tárgy tulajdonjog változásánál hogyan történik az átadás, van-e szállításai költség és ki viseli azt?

Mikor történik meg az átadás-átvétel, például a formális kulcsátadás ingatlan adásvételi szerződés esetén. Ingó tárgy tulajdonjog változásánál hogyan történik az átadás, van-e szállításai költség és ki viseli azt? Jogi nyilatkozatok: Például az adásvételi szerződés tárgyának tehermentességéről, az illetékfizetési kötelezettség tudomásul vételéről stb.

Például az adásvételi szerződés tárgyának tehermentességéről, az illetékfizetési kötelezettség tudomásul vételéről stb. Az eladó és a vevő fél személyes adatai (név, anyja neve, születés helye és ideje, lakcím, SZIG, adószám stb.) és aláírása. Céges eladó vagy vevő esetén szükséges a cégjegyzékszám, a székhely, a cég adószáma, vállalkozó esetén pedig a vállalkozói nyilvántartási szám.

(név, anyja neve, születés helye és ideje, lakcím, SZIG, adószám stb.) és aláírása. Céges eladó vagy vevő esetén szükséges a cégjegyzékszám, a székhely, a cég adószáma, vállalkozó esetén pedig a vállalkozói nyilvántartási szám. Tanúk: két tanú hitelesíti az adásvételi szerződés megkötését aláírásával és személyi adataival (név, lakcím).

Ingatlan adásvételi szerződés

Az ingatlan adásvételi szerződés a bonyolultabbik eset, hiszen számos alkalommal a vevő különféle hitelek, lakástakarékok, állami támogatások és kedvezmények igénybevételével szeretne tulajdonjogot szerezni. Fontos, hogy már a vételi szándéknyilatkozat megtételekor jelezzük, hogy miből szeretnénk a vásárlást finanszírozni! Rögzítsük, mennyi a foglaló és az előleg, vagy az első vételárrészlet összege és mikor fizetjük ki azt!

Számoljunk azzal is, hogy az anyagi forrásokat milyen hosszú idő alatt tudjuk folyósítani – például egy babaváró támogatást, ha minden kritériumnak megfelelünk, hamar megszerzünk, de egy lakástakarék folyósítása 2-3 hónapig is eltarthat! Az adásvételi szerződés megkötése során tudnunk kell, hogy több példányt is ki kell töltenünk: szüksége van rá az eladónak, a vevőnek és a Földhivatalnak is, illetve banki hitel esetében az illetékes hitelintézet is kérhet egy eredeti példányt (jellemzően 4-5 példány, de bármikor felmerülhetnek egyedi igények).

Ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi díj ki fizeti?

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos ügyvédi díj a vevő költsége, ami jellemzően az ingatlan 0,5-1%-ával felel meg. Az ügyvéd nem csak az adásvételi szerződés elkészítésével foglalkozik: segítséget nyújt az ügyfeleknek jogi tanácsadás formájában, illetve a banki és földhivatali papírmunkák intézésében is, hogy az adásvétel a megfelelő ütemben haladhasson.

Gépjármű adásvételi szerződés hány példány?

Az autó adásvételi szerződés megkötése négy példányban javallott: kettő a vevőnek, kettő pedig az eladó félnek. Ügyeljünk rá, hogy a gépjárművel kapcsolatos minden szükséges és releváns adat szerepeljen a szerződésben (a forgalmi engedély adatai, érvényessége, az autó törzskönyve, a kulcsok száma stb.). Fontos, hogy mihamarabb jelentkezzünk be eredetiségvizsgára és kössük meg a kötelező biztosítást - ezt követően mehetünk az okmányirodába, ahol elintézhetjük a gépjármű átírást (ezt az eladónak is jelentenie kell, nem csak a vevőnek).

Adásvételi szerződés és vagyonszerzési illeték

A gépjármű adásvételi szerződés és az ingatlan adásvételi szerződés megkötése a legtöbb esetben – mivel az adásvételi szerződés visszterhes vagyonátruházásnak számít – illetékfizetési kötelezettséget von maga után.

A vagyonszerzési illeték egy olyan speciális állami bevétel, amelynek célja, hogy az állam a társadalmi feladatok ellátására arányossági alapon hozzájárulást kérjen a magyar állampolgároktól. Ebből a hozzájárulásból finanszírozzák az állami szerveket (közigazgatási szervek, bíróságok), a magyar társadalmi ügyintézés költségvetését, például az útlevélkészítést, a vagyonátruházást vagy a válást.

Gépjármű vagyonszerzési illeték

A vagyonszerzési illeték autó esetében a jármű teljesítményétől és korától függ: egy új autóra tehát magasabb illetéket fizetünk, mint egy öregebb, használt gépjárműre, aminek az értéke folyamatosan csökken. A minimális vagyonszerzési illeték autó esetében körülbelül 20.000 Ft. Elektromos autók vásárlása után nem kell illetéket fizetni, a hibrideknél viszont kell, mert az elektromos mellett üzemanyaggal működő motor is található bennük. Ha pótkocsi-vásárlásról van szó, nem a teljesítmény, hanem a tömeg határozza meg a vagyonszerzési illeték mértékét. A vagyonszerzési illeték megfizetése mellett további költségekkel is számolnunk kell: ezek az eredetiségvizsgálat, a kötelező biztosítás megkötése és az első részlet befizetése, az új törzskönyv és az új forgalmi engedély kiváltása.

Ingatlan vagyonszerzési illeték

A vagyonszerzési illeték ingatlan vásárlás esetén alapesetben a vételár 4%-a, de többféle illetékkedvezményben is részesülhetünk. Ezzel az összeggel mindig számoljunk, ha bármilyen ingatlant, akár egy garázst vagy egy aprócska nyaralót szeretnénk vásárolni. Az ingatlan vagyonszerzési illeték mértékét számos tényező befolyásolja a (például, az összeghatár, a CSOK, a fiatalok kedvezménye), amelyekről érdemes bővebb információt szereznünk még jóval az adásvételi szerződés megkötése előtt!

Adásvételi szerződés tudnivalók

Az adásvételi szerződés a tulajdonjog átruházás írásbeli dokumentuma, gépjármű és ingatlan adásvétel esetében szigorú tartalmi és formai követelményekkel körülhatárolt okirat, amelynek az elkészítését az ügyvédünk végzi ügyvédi jogdíjért cserébe, ami mindig a vevő költsége. Minden adásvételi szerződés megkötésekor számoljunk azzal, hogy illetékfizetési kötelezettségünk keletkezhet, ami megnövelheti az adásvétel költségeit, illetve tartsuk számon, hogy milyen forrásokból finanszírozzuk a tulajdonjog megszerzését, és hogy mennyi időbe telhet folyósítani azokat! Mindig ismerjük az adásvételi szerződés tartalmát: egy hosszabb adásvételi szerződés aláírása előtt nyugodtan kérjünk egy-két napot, hogy áttekinthessük a részleteket, jogi nyilatkozatokat!