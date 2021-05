15 termék, ami tényleg brutális drágulást produkált az elmúlt 10 évben

Aki rendszeresen jár bevásárolni, az tudja, hogy szó szerint elszálltak az árak: a járvány okozta drágulás tavaly március óta tart, és egyelőre nem látni a végét, elemzők szerint az áremelkedés tartós lehet. A hivatalos statisztikai adatok szerint 3 - 4 százalékos az infláció, ezt azonban a háztartások sokkal magasabbnak érzékelhetik, hiszen egyrészt a boltban történő vásárlás befolyásolja legerősebben az áralakulással kapcsolatos érzékelésünket, másrészt viszont azok a termékek drágulnak a legnagyobb mértékbe, melyek nap mind nap bekerülnek a kosarunkba. A Pénzcentrum most annak járt utána, mely termékek árai emelkedtek meg brutális mértékben az elmúlt 10 évben, és összehasonlításként megnéztük, mik nőttek nagyot 5 évvel ezelőtt.

Mint ahogy azt nap mint nap érzékelhetjük, az áruk és szolgáltatások árai szüntelenül változnak, az esetek nagy részében emelkednek, néha csökkennek: inflációról akkor beszélünk, ha nem csak egy-egy dolog ára emelkedik meg, hanem sokféle árué és szolgáltatásé. Ezen árváltozásokat a Központi Statisztikai Hivatal hónapról hónapra pontosan méri, és vezeti, így akár 10-20 évre visszamenőleg is tudjuk mennyit emelkedtek a fogyasztói árak, ahogy az átlagkeresetek is.

2020 decemberében például 4 százalék volt éves drágulás Magyarországon, erre 7 éve nem volt példa: egyfajta lékeltani határt lépett át a mutató. De hiába olvassuk statisztikai hivatal adatokból, hogy 3-4-5 százalékos volt az infláció egy adott hónapba, sokszor ezt lényegesen többnek érezzük a pénztárnál, amikor a napi fogyasztási cikkeket fizetjük. Ez jellemzően azért van, mert a havi mutató egy átlagszám, és esetenként az élelmiszerek, nagyobb mértékben emelkednek. A Pénzcentrum ezúttal arra kereste a választ, melyik termékeknek nőtt a legnagyobb mértékben az átlagára 2011 és 2021 között. Nézzük a TOP 15-ös listát!

Ahogy a fenti ábrán is jól látszik, legnagyobb mértékben a cigaretta drágult, méghozzá a Pall Mall 40 grammos csomagolt dohány: 75 százalékkal. De idén is folytatódik a dohánytermékek adóemelése annak érdekében, hogy a cigaretta jövedéki adója megfeleljen az európai uniós minimumkövetelményeknek. Nem csoda tehát, hogy a 2. és a 3. helyre is cigaretta került. 4. helyre az arany karikagyűrű került, melynek 59 százalékot emelkedett az ára 10 év alatt, 5. helyen a ponty áll, melynek 58 százalékot ment fel az ára. (Itt azonban fontos megjegyezni, hogy 2016-ig élő ponty árát mérte a hivatal, 2017-től a pontyszelet kilóját.) Az egyik legegészségesebb táplálék, a hal eddig sem számított a legolcsóbb fogások közé. A hazai halfogyasztás nem éri el a 7 kilót, ami az uniós 20 kilós átlag alig egyharmada. Még ez a csekély mennyiség is lejjebb úszhat, ha a termelési költségek miatt nyár elejétől további 10-15 százalékkal drágul a hal. A legnépszerűbb a pontyszelet, illetve halfilé kilója, átlagosan már most is jóval 2000 forint fölött van, de például a szürkeharcsa termékek kilóját 5800-6000 forintért is árusítják - számolt be nemrég a Népszava.

Aki rendszeresen vásárol, az már nem lepődik meg a zöldségek gyümölcsök árának meredek emelkedésén, legfeljebb újra és újra megdöbben. A statisztikai adatok is igazolják ezt: a zöldpaprika ára 55,5 százalékot, a paradicsomé 52,9 százalékot emelkedett 10 év alatt, a körte 46, a citrom 45 százalékkal lett drágább, és idén további áremelkedésre számíthatunk. Az abnormális tavaszi időjárás következményeként kialakuló jelentős terméskiesés az oka a magas gyümölcsáraknak. Apáti Ferenc FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint, már most prognosztizálható, hogy kajszibarackból és őszibarackból lesz nagyon nagy terméskiesés, hazai és európai szinten egyaránt, így ezekért a gyümölcsökért magasabb összeget kell fizetnie a vásárlóknak - írta május elején az Agrárszektor.

Áremelkedés 2006 - 2016

A Pénzcentrum hasábjain már hosszú évek óta foglalkozunk a fogyasztói árak alakulásával, így korábbi elemzéseinket visszaolvasva, könnyen összehasonlíthatjuk az árakat és a drágulás mértékét. Egy 2017-es cikkünkben megvizsgáltuk az akkor leggyorsabban dráguló termékeket: érdekes egymás mellé tenni most a ezeket a számokat. Akkoriban azt találtuk, hogy az alábbi termékek árai emelkedtek meg a legnagyobb mértékben:

Önkormányzati összkomfortos lakás bérleti díja: Árváltozás 2006-2016: 86%

Vörös asztali bor: 89%

Szemétszállítás, 110-120 l-es kuka ürítése: 93%

Brikett: 99%

Nemzeti Sport: 103%

Vonaljegy: 104%

Fehér asztali bor: 106%

Múzeumba belépőjegy: 113%

Sopianae multifilteres cigaretta, rövid: 115%

Multifilter cigaretta: 118%

Szabványméretű levél belföldre (Ft/db): 121%

Symphonia cigaretta: 144%

Citrom: 149%

Mozijegy, péntek délután:154%

Frottírtörülköző, 50x100 cm: 171%

Ha összevetjük ezeket a termékeket a most vizsgált TOP15-tel, azt látjuk, hogy a dohánytermékeken és a citromon kívül nincs közös eleme a két listának. Míg 2006 és 2016 között jellemzően a szolgáltatások árai tudtak bekerülni a legnagyobb drágulást produkálók közé (bérleti díj, szemétszállítás, vonaljegy, múzeumi belépő, levélfeladás, mozijegy)

addig a mostani friss TOP15-ből 9 élelmiszer, méghozzá olyan termékek, melyek nagyobb súllyal jelennek meg egy átlagos fogyasztói kosárba.

Gondoljunk csak bele, a háztartások gyakrabban vesznek paradicsomot, paprikát, körtét, uborkát és diót, mint például brikettet, Nemzeti Sportot, frottírtörülközőt, vagy adnak fel szabványméretű levelet a postán. Ezért lehet az, hogy a mostani áremelkedést sokkal drasztikusabbnak érezzük.