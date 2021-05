Megrohamozták a magyarok a barkácsboltokat: mit keresnek ennyien?

A 2020-as év az internetes kiskereskedelem valaha volt legnagyobb mértékű éves növekedését hozta. A webáruházak térhódítása az eladókat, valamint az őket a vevőikkel összekapcsoló logisztikai szolgáltatókat is új feladatok elé állítja. A virtuális térben újonnan megjelenő vállalkozások mellett a szektor régebbi szereplőinek is új megoldásokra van szükségük, különösen akkor, ha a termékeik jó részét nem hagyományos csomagként kézbesítik.

A világjárvány miatti korlátozások nyomán mind több kereskedő indított webáruházat, a házhoz szállítás soha nem látott szinten pörög, sok esetben kényelmi megoldásból kényszer lett a fotelből vásárlás. A kivételek közé tartoznak a barkácspiac szereplői, amelyek áruházai a lezárások alatt is nyitva tarthattak. Ráadásul a lakosság felfutó építkezési, felújítási kedvének köszönhetően a forgalmuk is megugrott. Mivel az utóbbi években ezen a területen is egyre népszerűbbé vált a webshopban történő vásárlás, a barkácsáruházak teljes kínálata megtalálható az interneten.

Így, miután a vásárlónak a szállításról sem kell gondoskodnia, néhány nap alatt akár egy ház felépítéséhez szükséges valamennyi anyagot házhoz rendelhet. Emögött azonban igen összetett munka, folyamatos informatikai fejlesztések – és mindenekelőtt profi szakemberek állnak.

A hagyományos csomagként kézbesíthető kisebb termékek mellett számos olyan áru is gazdára talál, amelyeket méretüknél vagy tömegüknél fogva kizárólag raklapon lehet szállítani, amihez speciális járművek, eszközök és képzett személyzet szükséges. Ebbe a körbe tartoznak kimondottan az építőipari, lakberendezési és barkácstermékek, amelyek egyik legnagyobb hazai forgalmazója a Praktiker. Az országszerte húsz áruházat működtető láncnál 2020-ban már a 10 százalékot is elérte az internetes értékesítés aránya.

Így zajlik a gyakorlatban

Az áruházakból nem közvetlenül a felhasználókhoz kerülnek a megrendelt termékek. Először a helyi depók egyikébe, majd egy központi átrakó raktárba (cross-dock) szállítják az árut. Innen a címzésnek megfelelő szortírozást követően az úgynevezett gerincjáratok viszik tovább a kiszállítási terület depójába, ahonnan újabb átrakás után jut el a címzettekhez.

A dedikált flotta ügyfélszolgálata a kiszállítás előtti napon telefonon egyeztet időpontot a címzettekkel. A nyomon követhetőség és a személyes kapcsolattartás jelentősége meghatározó, mivel egy magánszemélynek gyakran szabadságot kell kivennie vagy egyéb teendőit elhalasztania, hogy a megbeszélt időben otthon tudjon tartózkodni.