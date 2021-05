Ilyenre még nem volt példa: mostantól egy óriáscég segíti Cápák között kisvállalkozóit

Magyar vállalkozások piacra jutását segíti a Hungaricool by SPAR termékverseny és az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsorának együttműködése. A hét díjazott versenyző 32 árufejlesztése – a kávéktól kezdve a szószokon át a komposztálható evőeszközökig - már elérhető a hipermarketekben.

„A SPAR-ban a napi fogyasztási cikkek beszerzése több mint 90 százalékban itthon működő cégektől történik. Vállalatunk számára régóta kiemelt jelentőséggel bír, hogy a hazai agráriumot és élelmiszer-ipari feldolgozókat – a családi vállalkozásokat és magyar gazdákat – piachoz segítse. A hazai gazdaság kreatív forrásainak felkutatása és támogatása hívta életre két éve a Hungaricool by SPAR termékversenyt, amely során a fenntarthatóságot is prioritásként kezelő, ötletes és innovatív, a hipermarketekben piacképes termékeket kerestünk. A tavalyi, 300 itthoni élelmiszeripari vállalkozást megmozgató verseny után idén szintet léptünk: a fokozott szakmai érdeklődés mellett az RTL Klub Cápák között című üzleti showjának segítségével a legszélesebb nyilvánosság lehetőségét biztosítottuk a versenyzőknek. Az első nyertes termékek idén március 18-án kerültek a hipermarketeink polcaira. Az üzleti showműsor segítségével kiválasztott árukat a SPAR az általános üzleti mentori támogatás mellett az egyedi termékekre szabott marketingkampányokkal is segíti” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A díjazott hét vállalkozás összesen hat élelmiszer-árucsoportot képvisel: kávé, szörpalapú üdítőital, gyümölcslé, sör, csokoládé és fűszeres szósz, a nem élelmiszer kategória pedig evőeszköz-készlettel van jelen. Az újszerűség mellett egyes termékeknél fontos szempontként mutatkozott meg a csomagolóeszközök újrahasznosíthatósága, a helyi alapanyagok előtérbe helyezése és a gyártási eljárások környezetkímélő volta. Minden új terméket a prémium minőség és az egyedi tartalom párosítása jellemzi.

Az üzletlánc polcain lesznek elérhetőek három-háromféle szemes és kapszulás változatban az újfehértói Boro Coffee kávéi, az egri ChiliYard öt szószkülönlegessége, illetve bodzavirág, málna és cukormentes levendula ízekben a keszthelyi Spritz háziszörp-alapú üdítői is. Ugyancsak a hipermarketekbe betérők vásárolhatják meg a kiskunlacházi Demeter Chocolate háromféle táblás csokoládéját és kétféle bonbonját, a szécsényi Funky Forest kétféle gyümölcsös smoothie-ját és háromféle gyümölcs-préslevét. Négyféle, egyedi ízkombinációban kerülnek a polcokra budapesti Dealbreaker kézműves sörei és szintén megtalálhatók lesznek a Vilhemp 100 százalékosan lebomló és komposztálható evőeszközei és szívószálai is.

A hét új márka 32 új árujának előállítása közvetlenül 35, alvállalkozókon keresztül pedig több száz foglalkoztatottnak biztosít munkát.

Az áruházlánccal való hosszú távú kereskedelmi kapcsolat – az induló marketingtámogatást követően – biztos piaccal járul hozzá a vállalkozások lendületes fejlődéséhez. Az együttműködéssel az üzletlánc pedig működő példát mutat a magyar innovációk ösztönzésére.