Itt a Coca-Cola bejelentése: fontos változás jön az Aldi, Lidl, Penny diszkontokban

2021. május 1-től a Coca-Cola HBC Magyarország a hazai kiskereskedelmi piac leggyorsabban növekvő szegmenségében, a diszkont áruházakban az eddig elérhető 1,75 literes kiszerelést 2 literesre cseréli, ezzel is alkalmazkodva a megváltozott fogyasztói igényekhez.

Az új, 2 literes kiszerelések az Aldi, a Lidl és a Penny Market üzleteiben lesznek elérhetőek. A diszkonter láncoknál a vásárlók jellemzően nagy volumenben vásárolnak, ezt a választást segíti majd a termékek címkéjén a családi kiszerelés felirat is. Az új csomagolásban a Coca-Cola, a Coca-Cola Zero, a Coca-Cola Zero Lemon, a Coca-Cola Light, a Fanta narancs, a Fanta narancs Zero és a Sprite üdítőitalok kerülnek a diszkont üzletek polcaira.

További változás a Coca-Cola HBC Magyarország termékkínálatában, hogy a vállalat a hiper- és szupermarketekben, valamint a független üzletekben az 1,25 literes kiszerelésű szénsavas üdítőital termékeit 1 literes kiszerelésre cseréli, míg az 1,25 literes palackok a diszkont üzletekben továbbra is elérhetőek maradnak. Az új kiszerelés méretéből adódóan a kategória vásárlói bázisának szélesítésére, illetve a gyakoribb impulzív vásárlás elősegítésére szolgál.