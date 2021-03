Lyukas cipőtől a milliárdos vállalatbirodalomig: ők a Cápák között legújabb nagyhalai

Az RTL Klub Cápák között című üzleti showműsor harmadik évadának második része sem volt kevésbé izgalmas, mint az első. Nem csak vállalkozásokkal, termékekkel ismerkedhettünk meg, de emberi sorsokba, drámákba is bepillanthattunk, és természetesen ebből az epizódból sem hiányozhattak az öröm és a bánat könnyei.

Muci, Falusi Kosár, Helcsi



Az első kishal Nyírő Anita volt ma este, aki reklámgrafikusként dolgozik, és Mucit is magával hozta stúdióba. Muci egy formatervezett ölelőpárna, gyapjúból készül, és 25 ezer forintos bevezetőáron kínálná a nemzetközi piacon, ha kapott volna 5 millió forintot egy befektetőtől. Ám nem így történt, a legfőbb kifogásuk az volt a cápáknak, hogy Anita vállalkozása még túl korai fázisában van, eddig még érdemi eladásokat nem tudott produkálni.

Csorba Noémi egyszemélyes vállalkozása azt a célt tűzte ki maga elé, hogy visszaadja az embereknek a valódi ízeket, hiszen legtöbbünk a génkezelt és a fagyasztott áruk között éli a mindennapjait. A Falusi Kosár 10 százalékáért cserébe 5 millió forintot kért: weboldala egy a környék kistermelőit tömörítő platform, ahonnan friss árut rendelhetünk házig. Noémi határozott fellépésével és megnyerő stratégiájával meggyőzte a zsűrit, sőt, amikor azt vázolta, hogy hamarosan évi 41 millió forintos haszonra fog szert tenni, azt javasolták neki, hogy be ne vegyen senkit! Az 5 cápából 4 ajánlatot is tett, közülük hármat el is fogadott. Sőt, Noémi behúzta a Telekom Digitálisan Tettrekész Díjat is.

Dominik és Gergő mindketten programozók, és kifejezetten az informatikusok problémájára fejlesztettek ki egy megoldást. A Helcsi egy személyre szabott, online életmódváltó program kütyükkel, szakemberekkel és gépi tanulással. A befektetők azonban sokallták a szolgáltatás árát, havi 100 ezer forintot. Tomán Szabinát, akinek a legtöbb köze van a diétához és az életmódváltáshoz a cápák közül, rögtön az elején elveszítették, és sorban a többiek is kiszálltak.

Lyukas cipőtől a milliárdos vállaltbirodalomig



A műsor utolsó felvonásában nem éppen kishalak érkeztek a Cápák elé. Nagy Antal és Nagy Gábor testvérek, ügynökként kezdték karrierjüket, mára pedig milliárdos céget építettek. Mint azt elmondták, volt olyan időszak, amikor lyukas cipőben, boltról-boltra járták a várost, hogy "mindent is" eladva meglegyen a betvőre való. Akkor jött a felismerés, hogy saját maguknak kell olyan terméket gyártaniuk, amihez az arcukat merik adni.

Mi nem egy startup vállalkozás vagyunk, 25 éve csináljuk, professzionális ipari tisztítószereket árulunk, elég jó eredménnyel. A tavalyi év kiemelkedő volt, amelyet 1,2 milliárd forintos forgalommal tudtunk zárni

- fogalmazott Gábor.

A testvérpár 99,9 millió forintos befektetésért jött a Cápákhoz, amelyért a cégük 3 százalékát kínálták fel. Mint azt elárulták, a tőkeinjekcióra azért van szükség, hogy egy új divíziót, és gyártási egységet hozhassanak létre.

Jött egy "probléma", amely az egész világot érinti, ez nem más, mint a karbonsemlegesség. Emiatt egyre nagyobb az igény az öko-termékekre, így kifejlesztettünk egy öko-tisztítószer-családot. A tervünk az, hogy minden családba és az ipar minden területére eljuttassuk az öko-termékeinket



- fogalmazott Antal. Azt pedig már Gábor tette hozzá, hogy a 100 milliós befektetés 5 év alatt várhatóan 3-szorosan, 10 év alatt pedig 6,5-szeresen térül majd meg.

A Cápák közül Balogh Levente és Moldován András látott fantáziát a befektetésben. András elsőként ajánlotta fel a teljes összeget a 3 százalékos tulajdonrészért, ám azzal a kitétellel, hogy igényt tart 15 millió forintnyi elsőbbségi osztalékra. Noha Balogh Levente is hajlandó lett volna 100 milliót befektetni, de ő csak nagyobb tulajdoni hányadért, így

a testvérpár végül Moldován András ajánlatát fogadta el.

Moldován András szerint azzal a piacismerettel, amivel ő rendelkezik Közép-Európában, hamar megduplázhatják a cég árbevételét. Így - mint fogalmazott - abszolút komfortosan érzi magát a 100 millió forintos befektetésért kapott 3 százalékkal.

Egy jó vállalatban, jó emberekkel 5 százalék, az nem egy kiszolgáltatott helyzet, hanem öröm és boldogság, hogy egyáltalán benne lehetek

- fogalmazott András.

