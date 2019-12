Káros és idegesítő szokásáról szoktatná le a magyarokat a kormány: még fizethetnek is

Nem tolerálja tovább a kormány az illegális hulladéklerakást, amelynek a bírságolás mellett például betétdíjak bevezetésével szabna gátat - mondta el Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Magyar Nemzet pénteki számában megjelent interjújában.

"Gyakorlatilag nincs Magyarországnak olyan szeglete, ahol ne lenne az árkokban, erdőszéleken hulladék. Ezt pedig nem tolerálnánk tovább. A magyar társadalom a kormánynak ezen a téren egyértelműen feladatot szab, ezért mi is feladatot szabunk mindenkinek, aki érintett: az önkormányzatoknak a saját területükön meg kell szüntetniük a hulladéklerakást, akár úgy is, hogy az ehhez szükséges forrás biztosításához megemelik a helyi adót" - jelentette ki a tárcavezető rámutatva: büntetni kell tetten éréskor, de a bírságolás csak az egyik pillére a motivációnak.

A másik összetevő a gyerekkori nevelés, pozitív motivációként pedig a betétdíjak bevezetését említette. "Én hajlanék erre minden csomagolóanyag kapcsán, és ez megkönnyítené a 2025-ös visszagyűjtési kötelezettség teljesítését is" - mondta Palkovics László. A tárcavezető közölte azt is, hogy a kormány nyár óta nem ad ki új engedélyt külföldi szennyvíziszap behozatalára.

Elmondta, a jövő év elején nyújtják be a kormánynak az energiastratégiát. A csomag egyik kiemelt területe az energiahatékony és megújuló távhőprogram, amelynek keretében zöldítik és versenyképesebbé teszik a távhőszektort. Ez magában foglalja az anyagukban nem hasznosítható hulladékok fokozottabb felhasználását a hőtermelésben - mutatott rá Palkovics László. Szólt arról is, hogy nincs szükség új, nagy méretű hulladékhasznosító mű megépítésére, hiszen a jelenlegi országos égetőkapacitás és a prognosztizált keletkező hulladék mennyisége nagyjából megegyezik. Palkovics László közölte azt is: semmi nem indokolja a Mátrai Erőmű bezárását, "ez egyáltalán nem reális opció".

