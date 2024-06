Rövidesen indul a pénzosztás: aki ezt a papírt fel tudja mutatni, annak utalnak is

A múlt évi eredmény után részvényenként 121,47 forint osztalékot fizet a Waberer’s Csoport. A magyar tőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat részvényei június 24-én forognak utoljára a 2023-as osztalékszelvénnyel a Budapesti Értéktőzsdén, a kifizetés pedig július 3-án kezdődik. A társaság közölte azt is, hogy frissítette az osztalékpolitikáját. Ennek alapja, hogy a részvényesi érték maximalizálása érdekében összhangot teremtenének a stratégiában meghatározott növekedési tervek végrehajtása és az elért eredmények részvényesekkel történő megosztása között.

Osztalék kifizetéséről döntött a tavalyi eredményéből a komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Waberer’s Csoport áprilisi közgyűlése. Ennek eredményeként részvényenként bruttó 121,47 forint tényleges osztalékot fizetnek - közölte a vállalat.

Az osztalék kifizetése 2024. július 3-án indul. A Waberer’s-részvények június 24-én forognak utoljára a 2023-as osztalékszelvénnyel a tőzsdén. A részvényesek a 2023-as üzleti év eredménye után járó osztalékot a kifizetés kezdőnapjától számított 5 éven belül, azaz legkésőbb 2029. július 3. napjáig igényelhetik.

Frissített osztalékpolitika

A Waberer’s egyúttal közölte azt is, hogy frissítette az osztalékpolitikáját a vállalat növekedési terveit figyelembe véve és a részvényesi érték maximálása érdekében. Az alapelveket ismertetve Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója közölte: „A részvényeseink számára hosszabb távon is kiszámítható cash flow-t szeretnénk biztosítani. Mindezt azonban úgy szükséges elérnünk, hogy ezzel egyidőben meg kell teremteni a stratégiában meghatározott növekedési célokat támogató beruházásokhoz, főként logisztikai központok fejlesztéséhez, akvizíciókhoz és a korszerű jármű- és vasúti flotta fenntartásához szükséges finanszírozási hátteret. A jövőbeli osztalék mértékének meghatározásakor továbbá figyelembe kell vennünk a finanszírozói partnereink felé vállalt kötelezettségeket is, mely szerint a Waberer’s Csoport konszolidált eladósodottsági szintje nem haladhatja meg az elmúlt 12 havi EBITDA 4x-ét, illetve az éves korrigált konszolidált adózott eredmény 30%-ánál magasabb osztalékfizetési szint nem határozható meg”.

Rekordértékeket hozott a múlt év

A Waberer’s Csoport múlt évre vonatkozó - a közgyűlés által jóváhagyott - beszámolója szerint az árbevétel 4,6 százalékkal 710,9 millió euróra nőtt éves összevetésben. Ezzel párhuzamosan a nettó eredménye 53,6 százalékkal 29,7 millió euróra emelkedett. Az EBIT (üzemi) eredménye 17 százalékkal 42,8 millió euróra, míg EBITDA eredménye 14,8 százalékkal 95,6 millió euróra nőtt, utóbbi két mutató rekordszintet jelent a vállalat történetében.