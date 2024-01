Lesújtó előrejelzés: 2024-ben visszatérhet a kétszámjegyű infláció?

„Aki túlélte az elmúlt egy-két évet Magyarországon vállalkozóként, az igazi hősnek számít” – véli Avidor András vállalkozásfejlesztési és networking szakértő. A várakozások szerint ráadásul csak nagyon lassan jöhet ismét lendületbe a lakossági fogyasztás, a cégeket érintő infláció pedig minden bizonnyal kétszámjegyű marad idén is. Nagy kérdés, milyen kitörési lehetőségeket tudnak találni a hazai kkv-k, hogy kompenzálják a kihívást jelentő gazdasági környezetet, sőt, növekedni is tudjanak.

Az okos vállalkozók ugyanakkor a jó gyakorlatokból inspirálódnak és a tartalékaikra támaszkodva igyekeznek egy lépéssel a piac előtt járni. Érdemes-e most külföldre kacsintgatni, hogyan lehet bővíteni az erőforrásokat kapcsolatépítéssel és miért egyre égetőbb probléma a vállalkozók körében a kiégés? A tudásmegosztásra épülő üzleti kultúrát hazánkban is meghonosító BNI összeszedte, várhatóan mire fókuszálnak a magyar kkv-k 2024-ben.

Továbbra sem jellemzi túlzott optimizmus a hazai kis- és középvállalkozásokat egy friss felmérés szerint: miközben bíznak abban, hogy 2024-ben javul a munkaerőhelyzet és kedvezőbbek lesznek a vállalati hitelkamatok, továbbra is mínusz 6 ponton áll a kkv-k bizalmi indexe – különösen a szolgáltatók, valamint az ipari és kereskedelmi cégek bizonyulnak borúlátónak.

Az elmúlt években nagyon jól kellett gazdálkodni a tartalékokkal, és nem csupán a pénzügyekben, hanem a kapcsolati tőke tekintetében is, beleértve a beszállítókat, munkavállalókat, hazai és külföldi üzleti partnereket. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a magyar vállalkozók kitartóak és leleményesek, és akik nem visszavonulót fújtak, hanem inkább a bővülés lehetőségeit keresték, azok nagy előnyre tehettek szert. 2024 is a bizonytalanság éve lesz, és ilyenkor érdemes igazán kihasználni a vállalkozói kollektívákban felhalmozódott tudást és kapcsolatokat

– mondja Avidor András, a BNI Magyarország alapítója és vezetője. Az üzleti közösség tagjai a januári Évtervező hétvégén tekintették át a makrogazdasági kilátásokat és osztották meg egymással, milyen stratégiával készülnek a következő hónapokra.

Új terepen a magyar vállalkozások

A hazai kkv-k iparágtól függetlenül tapasztalják a lakossági fogyasztás visszaesésének következményeit, és bár úgy látják, nincs nagyon nagy baj, abban is biztosak, hogy ha idén javul is valamennyit a helyzet, az a megrendelések volumenében leghamarabb az év második felében lesz érzékelhető. Arra számítanak, hogy a geopolitikai konfliktusok és az ebből adódó makrogazdasági kihívások sem csitulnak a közeljövőben és bár a következő hónapokra előrejelzett inflációs adatok lényegesen kedvezőbbek, mint az elmúlt évben, a vállalkozókat valóban érintő pénzromlás mértékét továbbra is 15% körülinek becsülik. A megosztott jó gyakorlatok ugyanakkor egyértelműen azt mutatják, hogy ebben a helyzetben érdemes inkább előre menekülni, mint visszavonulni: azok a cégek, melyek új szolgáltatásokat indítottak, terméket fejlesztettek vagy éppen külföldi piacokon jelentek meg, stabil növekedéssel és hosszabb távon is fenntartható működéssel számolhattak.

„A logisztikai szektorban is csomagszámcsökkenést tapasztaltunk, ugyanakkor igyekeztünk fejleszteni az értékesítést, plusz szolgáltatások eladásába fektetni, ami meg is térült. 2023-ban pedig céget alapítottunk Ausztriában is, amire egy ideje már nagy igény mutatkozott multinacionális partnereink részéről, akikkel itthon dolgoztunk együtt. Egyértelműen azt látjuk, hogy a magyar cégek maximálisan meg tudják állni a helyüket a nemzetközi piacon, hiszen minőséget kínálnak, és bár elindulni nehéz, ebben sokat segíthetnek a tudatosan ápolt üzleti kapcsolatok” – mondja Demján Lehel, a Gyűjtőszállítás.hu Kft tulajdonosa.

Lányi Péter, a Solar Future System Kft. ügyvezető-tulajdonosa hozzáteszi: „a környezetünkben is ezt tapasztaljuk, és nálunk is a növekedés a cél, idén szeretnénk megduplázni az árbevételünket. Ennek érdekében 2024-ben új szegmens felé nyitunk, a napelemes és hőszivattyús rendszerek telepítése mellett az ipari villanyszerelést is beépítjük a tevékenységi körünkbe, ezen aktívan dolgozunk jelenleg is. A változó viszonyok között elengedhetetlen a nyitottság, tájékozottság a saját, illetve a tágabb értelemben vett piaci viszonyok között, ennek függvényében pedig mindig készen kell állni a megújulásra, a rugalmas reagálásra.”

Változik a szervezet, könnyen „kiég” a vállalkozó

Abban tehát egyetértenek a kkv-k, hogy a szervezeti agilitás, valamint a partneri kapcsolatok ápolása és a tapasztalatok megosztása nagyban segíti a piaci kihívások sikeres kezelését. A növekedés ugyanakkor óhatatlanul együtt jár a vállalati infrastruktúra fejlesztésével, hogy az egyes folyamatok nagyobb létszám és megrendelésszám esetén is transzparensek, hatékonyak és gyorsak maradhassanak. Ez napjainkban egyet jelent a digitalizációs törekvésekkel, 2024-ben is érdemes lehet tehát felmérni a vállalati informatikai rendszereket és nemzetközi piacokra optimalizálni azokat, esetleg új területeken is gépesíteni vagy automatizálni. Emellett persze a szervezetfejlesztés is sarokköve egy ilyen üzleti lépésnek, sokan ezekben az időkben szembesülnek azzal, hogy egyszemélyes vállalkozásból céggé szükséges alakulni, vagy éppen a néhány fős szervezet bővül ki hirtelen és gyorsan. Mindez ma már kulcskérdésnek számít, hiszen a munkatársak és erőforrások hatékony alkalmazása és delegálása eldöntheti egy-egy vállalkozás sikerét.

Ilyenkor érdemes körülnézni az üzleti kapcsolati hálóban is, és olyan stabil beszállítói kört kialakítani, akikkel biztosíthatjuk a működés folytonosságát a turbulens piaci helyzetben vagy felmérni, hogy mely folyamatokat lehetne optimálisabban megoldani kiszervezéssel. Ez a fajta cégnövekedés nagyon sok energiát igényel, ráadásul a folyamatos bizonytalanság is nagy súlyként nehezedik az alapító vállalkozókra. Nem csoda, hogy futótűzként terjed a kiégés problémája, mely súlyos esetben már lehetetlenné teszi a kiegyensúlyozott, jó teljesítményt a napi feladatokban. Ezért is fontos a belső szervezeti struktúra alapos átgondolása, melyben kell, hogy jusson tér a személyes fejlődésnek, feltöltődésnek mind a vezetők, mind a munkavállalók körében. Erre mindenképpen kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a vállalkozásoknak 2024-ben

– teszi hozzá Avidor András.