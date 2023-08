Kiderült a súlyos igazság a magyar ásványvízről: ezért isznak csapvizet helyette egyre többen

A világ számos országában egy üveg ásványvíz megvásárlása szinte luxuskategória, főként a magyar vízárakhoz viszonyítva. Külföldön járva sok magyarban kelthetett megütközést, milyen drága az ásványvíz a boltban a többi termékhez képest, azonban egy ideje nálunk is jelentős dráguláson ment át ez a korábban filléres árucikk. Bár még mindig olcsónak számít világviszonylatban az ásványvíz a magyar boltokban, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább szűrt csapvizet fogyasztanak helyette. Ez a megoldás nemcsak pénztárcabarátabb, hanem környezetkímélőbb is, hiszen nem keletkezik annyi műanyag hulladék a háztartásban. Mutatjuk, mennyire olcsó hazánkban az ásványvíz más országokhoz képest, milyen drágulás mutatkozott az elmúlt években a boltokban, illetve mennyit lehet spórolni, ha beruházunk egy vízszűrőre.

Magyarországon az ásványvíz még mindig olcsónak számít világviszonylatban a GlobalProductPrices.com áprilisi adatsora alapján, mely megmutatja, hány dollárba kerül a világ országaiban egy 1,5 literes palackos víz. Az összehasonlításból látható, hogy amíg a világ egyik felén filléres tétel az ásványvíz, máshol igazi luxusnak számít. Magyarország még mindig inkább a skála filléres végéhez esik közelebb, a magyar vásárlók viszont gyakran hajlamosak elfelejteni, milyen szerencsések. A lassan egy éve tartó rekorddrágulás viszont azért arra is rávilágított, hogy még az ásványvíz is képes kicsúszni az olcsó kategóriából.

A világranglistát drága ásványvíz terén Szingapúr vezeti, ahol átlagosan 2,36 USD volt egy palack ásványvíz ára 2023 áprilisában. Ez MNB április középárfolyammal (346,61 forint) átszámítva 818 forint. Európán belül a legdrágább a vizsgált országok közül a palackos ásványvíz Írországban, 1,57 dollár, vagyis 544 forint. Ehhez képest Magyarországon 0,48 dollárba, vagyis átlagosan 166 forintba került egy palackos víz – bár azt hozzá kell tenni, hogy a KSH szerint a szénsavas ásványvíz áprilisban átlagosan 179, a szénsavmentes 183 forintba került. A legolcsóbb vizet Egyiptomban lehet megvásárolni a rangsor szerint: mindössze 0,16 dollárért, vagyis 56 forintért.

Magyarország a 80 vizsgált országból a 63. helyen áll drága ásványvíz terén ez alapján, azonban lehetséges, hogy mostanra már rontott volna ezen a helyezésen. A KSH utolsó friss, júliusi adatai szerint a szénszavas 1,5 literes ásványvíz 178, a szénsavmentes 180 forint volt átlagosan a boltokban. Viszonyításképpen 2022 júliusában még 141 és 143 forint volt az áruk, 2021 júliusában pedig 112 és 114 forint. Vagyis egy év alatt nagyjából 26 százalékkal, két év alatt 58-59 százalékkal drágult a palackos víz a boltokban, miközben korábban évekig szinte alig változott az ára. 2018 júliusában például 109 forint volt a palackos víz, vagyis 2 év alatt csak 3-5 forinttal emelkedett az ára.

Bár azt még nem lehet megmondani, 2023-ban átlagosan mennyibe kerül egy palack ásványvíz, hiszen még bő 4 hónap hátravan az évből, az általános infláció alapján a tavalyi átlagárnál (138 forint) nagyjából 20 százalékos emelkedéssel számolhatunk. Ez alapján, ha az év minden napján csak egy üveg ásványvizet vennénk, átlagosan 166 forint áron, akkor 60 590 forintos kiadásunk keletkezik.

Jelenleg az árösszehasonlító oldalak információ alapján a legegyszerűbb vízszűrő kancsók ára 5-10 ezer forint között mozog, egyes termékeknél egy vagy több darab szűrő is benne van ebben az árban. Ha még vásárolnánk plusz szűrőt is – 150 liter szűrőkapacitással számolva 2-3 szűrő válthat ki napi 1 palack vizet egy éven át – akkor még 5-10 ezer forintos kiadást számítsunk hozzá. Ez azt jelenti, hogy 10-20 ezer forintból kijön az a mennyiségű víz évente, amely több mint 60 ezer forint kiadás lenne, ha ásványvizet veszünk. Természetesen a csapvíznek is van díja, az egyszerűség kedvéért vegyük 1 dm3 vagyis 1 liter víz árát kereken 1 forintnak, ami a 10-20 ezres kiadás mellett egy elenyésző 365 forintos tétel évente.

Ha pedig valaki beruházna egy ilyen berendezésre, akkor a további években csak a szűrőcsere, illetve a csapvíz költsége hárul rá, míg az ásványvíz ára feltehetően nem fog tartósan és jelentősen csökkenni, inkább ellenkezőleg. Nemcsak a vízszűrő berendezések egyre népszerűbbek, hanem a szódakészítő gépek is. Ezekben is időről időre cserélni kell a patront, viszont még mindig lényegesen olcsóbb megoldást jelent, mint folyamatosan vásárolni a szénsavas vizet.

A magyar vásárlók a lassan már egy éve tartó magas infláció ellen sokféle lehetőséget igyekeztek megragadni a spórolásra. Azon túl, hogy sokkal aktívabban kihasználják az egyes boltok hűségprogramjait, akcióit, stb., igyekeznek a vásárlói szokásaik átalakításával is csökkenteni a kiadásaikat. Sok ilyen változtatás, mint az ásványvízről csapvízre váltás, túl nagy lépésnek tűnik a megszokotthoz képest, miközben valóban számottevő spórolás érhető el vele – minél nagyobb elfogyasztott ásványvíz mennyiségről beszélünk, annál jobban megéri beruházni egy vízszűrőre. Ez azonban nemcsak az ásványvízzel van így, hanem például az otthonfőzéssel, - sütéssel, autóról biciklire váltással, vagy akár a „digitális rezsi” csökkentésével, kedvezőbb bankszámlára váltással. A sok kis apró változtatással összességében éves szinten már több százezer forintot is meg lehet spórolni, csak keresni kell a lehetőségeket, kiszámolni, mennyire éri meg, és változtatni a vásárlási szokásainkon, életmódunkon. Sok esetben ezzel még védjük is a környezetet, csökkenthetjük a karbonlábnyomunkat.