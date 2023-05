Repülhet a gigabírság ezeknek a magyar cégeknek: ezt a papírt muszáj még ma benyújtani

Ma éjfélig kell benyújtani a cégeknek a 2022. évre vonatkozó társasági adóbevallást és megfizetni azt. Fontos változás, hogy ebben az adóbevallásban már szerepeltetni kell a transzferár dokumentációra köteles vállalkozásoknak a kapcsolt felek közötti tranzakciók legfontosabb adatait (ATP-01 és ATP-KV nevű lapokon). Amennyiben ezt a határidőt elmulasztják a vállalkozások, vagy hibásan töltik ki a bevallást és hatósági ellenőrzést kapnak, akkor komoly büntetésekre kell számítaniuk– figyelmeztet Kakuk Bianka, az ICT Business Advisory vezető transzferár szakértője.

A transzferár dokumentáció készítése eddig is kötelező volt azoknak a társaságoknak, akik nem minősültek kisvállalkozásnak és elérték a kapcsolt vállalkozásukkal folytatott ügyfeletek értékében az 50 milliós határt. A 2022. üzleti évre ez a határ 100 millióra növekedett, de így is több ezer cég érintett a transzferár dokumentáció elkészítésére. Talán még ennél is fontosabb változás, hogy a NAV által egyszerűbben ellenőrizethő, hogy mely vállalkozás készítette el a dokumentációt, hiszen a társasági adóbevallásban kötelező feltüntetni a legfontosabb adatokat. Ez a kötelezettség korábban nem volt, így egyszerűen szűrhető, hogy mely cégek nem teljesítik az adatszolgáltatást– hívja fel a figyelmet az ICT Business Advisory Zrt. transzferár szakértője.

Amennyiben a vállalkozás elmulasztja, vagy hibásan tölti ki társasági adóbevallást vonatkozó részeit, úgy a nyilvántartási kötelezettség megsértése miatt ügyletenként 2 millió forintos bírsággal számolhat. Ismételt mulasztás esetén (2 éven belül) 4 millió forintos bírság várható, de ismételt mulasztás ugyanazon nyilvántartásban (2 éven belül) akár 8 millió forintos büntetés is lehetséges. Ugyanezen jogsértések az Art.230§-a alapján a jövőben 5-,10-,20 millió forint lesz. A szakértő javasolja, hogy a könnyebbé vált ellenőrzési lehetőség miatt, valamint a jelentős bírságok elkerülése érdekében érdemes az elévülési határidőn belül (az elmúlt 5+1 évre) elkészíteni a teljes dokumentációt az arra kötelezett cégeknek.