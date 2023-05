Ketyeg az óra: már csak egy napjuk maradt a magyar vállalkozóknak, ezt felejtik el sokan

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A vállalkozóknak május 31-ig kell elkészíteniük és az Igazságügyi Minisztérium oldalán közzé is tenniük a számviteli törvény szerinti éves (egyszerűsített éves stb.) beszámolójukat, de ezen a napon jár le az iparűzési adó bevallásának határideje is. Ez utóbbinál érdemes oda figyelni, mert több változás is hatályba lépett idén! Összeszedtük, hogy mit érdemes róla tudni.

A legjelentősebb változás, hogy a törvénymódosításnak köszönhetően a kisvállalkozások számára egyszerűsödik a helyi iparűzési adó. Az egyszerű és kedvezményes, sávos adózást évi 25 millió forint bevételig választhatják a kisvállalkozások, így például a legkisebbek, akiknek az éves bevétele 12 millió forint alatt marad, mindössze 50 ezer forint adót fizetnek évente. A Company Assistant Service Kft. segítségével mutatjuk, hogy mit kell tudni erről az adónemről. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A helyi iparűzési adót akkor kell megfizetni, ha: 1. állandó jellegű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagy 2. a vállalkozás székhelye vagy telephelye állandó jelleggel, vagy 3. 180 napot meghaladóan végez egy vállalkozás építőipari tevékenységet, akkor telephelye jön létre, így HIPA alá történő bejelentkezési, bevallás is fizetési kötelezettsége is keletkezik. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy: székhelynek minősül, ahová a cég be van jelentve, ahová a hivatalos levelei érkeznek, és ahol a fontos céges papírokat őrizik.

telephelynek minősül, ahol az állandó üzemi létesítmény van, és ahol iparűzési tevékenységet folytat. Ez lehet raktár, műhely, iroda, gyár stb. Például: Ha a vállalkozás a fővárosban van bejegyezve, akkor a Fővárosi Önkormányzathoz kell befizetni a kiszabott iparűzési adót. Ha azonban a vállalkozás székhelye egy másik településen van bejegyezve, akkor az adott település felé tartozik fizetési kötelezettséggel. Mitől függ az iparűzési adó mértéke? Hogy pontosan mennyit kell fizetni, azt az adott önkormányzat határozza meg. Az adó mértéke maximalizálva van: 2%. Azonban vannak települések, ahol egyáltalán nincsen HIPA, így itt nem kell ilyen adót fizetni! Hogyan kell kiszámítani az iparűzési adót? Először az adóalapot kell kiszámítani. Az adó alapja a következőképpen számolható: Nettó árbevételből levonjuk: az anyagköltséget

alvállalkozói teljesítéseket,

közvetített szolgáltatásokat,

az eladott áruk beszerzési értékét,

és a kutatások, kísérleti fejlesztések közvetlen költségét. Ezután ezt az összeget kell az önkormányzat által meghatározott százalékkal megszorozni, hogy megkapjuk a fizetendő helyi iparűzési adót. Bejelentkezés és bevallás Cégalapítás során a cég bejegyzését követően a cégbíróság értesíti az állami adóhivatalt, akik hivatalból továbbítják az adatokat a területileg illetékes önkormányzat felé. A cégeken kívül mindenki másnak, egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek stb. be kell külön jelentkezniük a saját önkormányzatukhoz. Ezt a székhelytől függően az alábbi helyszíneken tehetik meg: Budapesten: a Fővárosi Adó Főosztály honlapján kell bejelentkezni.

Vidéken: az Önkormányzati Hivatali Portál honlapján kell bejelentkezni. A bevallást a NAV-nál online kell kitölteni, jelenleg a 22HIPAK nyomtatványon, melyhez az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramot kell letölteni a számítógépre. Ezeket a bevallásokat a NAV továbbítja az illetékes önkormányzat felé. Éves bevalláshoz kapcsolódó benyújtási határidő az adóévet követő május 31. 2022-ben átalányadózó egyéni vállalkozónak kell bevallást adnia 2023.május.31-ig. Jövő ilyenkor már nem fog kelleni, ha az egyszerűsített iparűzési adót választotta. Ezt a választást a 2022.évi bevallásban kell jelölni, aki ezt elmulasztja, az utólag már nem választhatja az egyszerűsített adózást. Mikor és hogyan kell befizetni az iparűzési adót? Azoknak, akik a normál számítási módban maradnak, a benyújtott éves bevallás alapján két előlegfizetési időszak van, amelyek március 15-e, és szeptember 15-e. Bár a bevallást a NAV-nak kell küldeni, de a pénzt az illetékes önkormányzatnak kell befizetni. Az önkormányzat honlapján található meg az iparűzési adó számla száma. Azoknak, akik az egyszerűsítettet választják 2023-ra, a megfelelő bevétel kategóriához tartozó HIPÁT kell utalniuk előre 2023.május 31-ig szintén az önkormányzatnak. „Összegezve azt gondoljuk, egyszerűsítés egységesebbé teszi a kisvállalkozók iparűzésiadó-fizetési kötelezettségét, továbbá adminisztrációs könnyebbséget is fog jelenteni az éves bevételi szint mellett. Kifejezetten jó iránynak véljük a gazdaság fehérítésére irányuló lépéseket, illetve a kisvállalatok terheinek csökkentését, és által fennmaradásuk segítését-.emelte ki Preiss Tamás, a Company Assistant Service Kft. ügyvezetője.

