Lassan kiürül a Nagykörút: már minden ötödik üzlet üresen áll, gyrosozók tanyája lett a boulvard

Mi a fő funkciója a híres budapesti Nagykörútnak ma, 33 évvel a rendszerváltás után? - tette fel a kérdést a G7: oda-vissza végigmentek a pesti szakaszon, a Boráros tér és a Jászai Mari tér közötti négy kilométeren. Az egykori boulevard ma már nem csábít sétára, nem látszik, hogy a körútnak egységes arculata vagy fejlesztési koncepciója lenne. Látszólag a boltoknak szabad kezük van a porta kialakításában, eltakarhatják a homlokzatot, festhetik a falat bármilyenre.

A körút sok tekintetben nem változott sokat az elmúlt 30-35 évben, hiszen régen sem sikerült kihozni belőle azt a potenciált, amit lehetne, de ennyire lepusztult talán nem volt még a 80-as években sem. Térkövezés többnyire nincs, elenyésző a zöldfelület, a járda aszfaltja töredezett. Padok alapból alig vannak, de az ember arra a kevésre sem ülne le szívesen, ami van - írja a lap. Kosz viszont van szinte mindenütt, ebben megvan az egység.

A plázakorszak előtt legalább részben volt a Nagykörútnak egyfajta sétáló-bevásárlóutca funkciója. A a színházak mellett még tele volt mozikkal és könyvesboltokkal is - így a kulturális időtöltés előtt és után szolgálhatta ki a kiskereskedelem a fogyasztókat. Egykor átlagosan 300 méterenként álltak a mozik a körúton, ma a Művész mellett az egykori Mátra mesemozi utódja működik még a Dob utca sarkán, illetve a Corvin, amelynek ugyan nincs közvetlen portálja a körútra, mégis ide számolhatjuk - írják.

Az olyan üzletekből, amelyeknek közvetlen portálja van a körútra, jelenleg 662 van a Nagykörút pesti szakaszának két oldalán. Ez a szám idővel könnyen változhat, hiszen a helyiségeket néha összevonják, olykor pedig éppen feldarabolják a boltosok. Az összkép viszont abból a szempontból egészen ebbő a 662 helyből jelenleg 129 üresen áll. Vagyis ma a Nagykörút klasszikus, pesti szakaszán messze a leggyakoribb üzlettípus az üres-kiadó bolt, jelenleg minden ötödik kong az ürességtől. Jól látszik, hogy rengeteg a nemrég bezárt üzlet, pedig az inflációs hullám keresletcsökkentő hatása még csak nemrég vált általánossá a piacon, a fekete leves java még hátra lehet.

A működő üzletek közül étteremből van a legtöbb, ezt követik az italt áruló helyek (bárok, kocsmák és italboltok), majd az élelmiszerboltok jönnek a sorban. Elgondolkodtató, hogy a sorban következők már a fodrászok és a pénzváltók: ezekből jóval több van, mint például ruha- vagy cipőboltból. Könyvet ma már mindössze csak hat helyen lehet kapni.

Szembetűnő egyébként az is, hogy az utóbbi években mennyire multikulturális lett a kiskereskedelmi egységek összetétele. Az éttermeknél a szokásos pizza-kebab front mellé gyors ütemben zárkóznak fel például a vietnámi levesezők, de van halal hentes is, élelmiszerboltból pedig lehet ma már görög, ázsiai (akár japán, koreai vagy indiai) szakboltokat is találni. A fodrászoknál törnek előre az arab hátterű egységek, de ruhából is van már pakisztáni szaküzlet, ha valakinek éppen arra lenne szüksége.