Bajban vannak a magyar vendéglátósok: nem tudják fizetni az emelt rezsit, bezárási hullám jöhet

Vannak vendéglátósok, akik szerint a büfék szenvedik majd meg a legjobban a rezsicsökkentés csökkentését, mások szerint pedig a középkategóriás éttermek vannak a legnagyobb veszélyben. A túlélési stratégiája is mindenkinek más: van, aki új alapanyagokkal kísérletezik, más új éttermet szeretne nyitni, míg megint más a kitartásban és a kreativitásban látja a megoldást. A Telex most annak járt utána, hogy hogyan látják a jövőt a szektorban dolgozók.

A rezsicsökkentés korlátozásával az éttermek kikerültek a kedvezményezettek köréből, így teljes árat kell fizetniük az energiáért. A hazai vendéglátásban pedig ahány szektor annyi féle elképzelés van a jövőről: van, aki a büféket félti, míg megint mások szerint a középkategóriás éttermek vannak leginkább veszélyben. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a luxus egységek biztonságban vannak, illetve a legtöbb szektorban dolgozó szerint az élményen lesz a hangsúly.

Az általános várakozás eddig az volt, hogy nyílik majd az olló, és a nagyon magas árszintű, fine dining helyek maradnak majd csak meg és az olcsóbb kategóriás büfékből és a középárfolyamos, megfizethető éttermek közül lesz kénytelen több vendéglátóegység bezárni. Kondorosi Dániel, a Bölcső Bar&Food tulajdonosa is hasonló véleményen van:

Az alja elég egyértelmű: a randevú eszpresszó és a muskátli ételbár valószínűleg rendben lesz, hiszen a stampóra és az olcsó menüre mindig van igény, ha tetszik, ha nem. A luxusmenü közönsége pedig nem túl árérzékeny

– mondta el a Telexnek, aki szerint azoknak a helyeknek van esélye a túlélésre, akik valamilyen különleges élményt tudnak kínálni a vendégeknek.

Vidó Nóra, az Igen, Ide pizzázó munkatársa szerint pedig a helyek akár 40-50 százaléka is bezárhat a közeljövőben. Egyedül azoknak van esélye, akiknél nagyon nagy a forgalolm, és a sűrű fillér elve alapján fenn tudják tartani a működésüket. Azaz egy-egy terméken keveset keresnek, de abból sokat adnak el. A szakértő szerint most már – a járványidőszakkal ellentétben – azok vannak előnyben, akik a turistákból élnek és emiatt vastagabban is foghat a ceruzájuk a számlán.