A felívelés után megint döcög az építőipar: a drágulás húzta be a féket

A 2020 nyári mélyponthoz képest sokáig javulni látszott az építőipar helyzete, de idén tavasszal újra az akadozás jelei tapasztalhatók.

„Három igen erős hónap után májusban csupán 592 cégbejegyzés történt az építőiparban, ez az első hónap az elmúlt 1 évben, amely negatív irányba lóg ki az amúgy pozitív ágazati trendből” – kezdi elemzését Pertics Richárd, az OPTEN céginformációs szolgáltató elemzője. Az építőipari cégalapításoknak van egy normális fluktuációja, így 1 hónapnyi kilengés elképzelhető normál körülmények között is, azonban ez több szempontból sem látszik igaznak a mostani alacsony cégalapításra. Egyrészt a május hagyományosan erős hónapnak számít cégalapítás tekintetében a szektorban, másrészt több aggasztó jelenség is megfigyelhető az elmúlt hónapokban.

Ezek közül az egyik, hogy az építőipari termelés volumene is fluktuálni kezdett sok hónapnyi stabil növekedés után. A februári és áprilisi termelés kimondottan alacsony volt, az áprilisi termelési volumen 7,3 százalékot esett márciushoz képest, de az előző év azonos időszakához képest is 7,2 százalékot csökkent. 2021 első 4 hónapját együttesen nézve is 3,5 százalékos a mínusz az előző év azonos időszakának termelési adataihoz képest.

Emellett szintén aggasztó jelenség az építőipari árak drasztikus emelkedése. Az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetségének felmérése szerint 2020 első hónapjában szakágazattól függően 20-70 százalékos áremelkedés zajlott le az ágazatban, ami még éves szinten is rendkívül erős érték lenne, egy 5 hónapos időszak tekintetében pedig kimondottan extrémnek számít.

Az ilyen mértékű áremelkedés komoly operatív problémákat okoz az ágazat egyes szereplőinek, még a finanszírozási kérdéseken felül is. A vállalások betartása, a szerződések teljesítése nem mindig lehetséges ilyen arányú áremelkedés mellett, ezért a szerződések módosítása egyre gyakrabban kerül terítékre a vállalkozások működésében. Természetes módon az áremelkedés a keresleti oldalt is bizonytalanná teszi, különösen úgy, hogy év végéig további áremelkedést valószínűsítenek az ágazat szakértői.

Az aggasztó jelek ellenére távolról sem szabad temetni az építőipart, ha kicsit hosszabb távot nézünk, a mostani adatok még mindig pozitívnak mondhatók

– mondja az OPTEN elemzője. A májusi cégalapítási érték még mindig 22 százalékkal magasabb, mint a 2020-as havi átlag, ami pedig szintén erős év volt az azt megelőző évekhez képest. A termelési számok is csak a 2020 eleji és a 2019 éves adatokhoz képest vannak elmaradásban, az azt megelőző évekhez képest még mindig pozitív a helyzet.

Az többi céginformációs mutatót nézve is vegyes az ágazat helyzete. A megszüntetésre irányuló eljárások közül a végelszámolások száma igen alacsony szinten van. Májusban csupán 35 végelszámolási eljárás került közzétételre, ami az elmúlt közel 3 év legalacsonyabb értéke. Ez azt jelzi, hogy önszántából kevés vállalkozó hagyja most ott az ágazatot.

Ezzel szemben viszont a felszámolások száma továbbra is aggodalomra ad okot. Május hónapban 130 felszámolási eljárás került közzétételre a szektorban, ami az április havi szintén rekordmagas értéket leszámítva az elmúlt 6 év legmagasabb havi értéke. Ez azt jelzi, hogy több a kifizetetlen számla az ágazatban és a hitelezők türelme fogyóban van partnereikkel szemben.

