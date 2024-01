Csoda történt a Cápák között stúdiójában: a 16 éves kamasz 3 befektetőt is behúzott

Újabb öt magyar vállalkozó állt az éhes befektetők elé vasárnap este a Cápák között című üzleti showműsorban az RTL-en. Meglepően szerény összegeket kértek ezúttal, ám mindössze két sikeres üzlet jött össze, cserébe ismét megismételhetetlen pillanatoknak lehettünk szemtanúi: mélységek és magasságok váltakoztak, és egészen különleges embereket ismerhettünk meg.

Esküvő kutyával

Bénó-Sápi Anna kutyatréner egy egyedi ötlettel érkezett, mely támogatja a felelős kutyatartást: esküvői kutyaszitterkedést vállal. Ez annyit jelent, hogy a nagy napon a házi kedvenc is ott lehet, egy képzett szitter vigyáz rá, és igény szerint még trükköket is betanít neki, hogy a násznépet lenyűgözzék. Újabb trénerek alkalmazására 2 millió forintot kért és 10 százalékos részesedést ajánlott fel a még nem létező cégéből.

Balogh Levente egyből lecsapott: szerinte Anna rosszul árazta be a cégét, mivel egy kft alapításához minimum 3 millió forint kell. Moldován András szerint üzletileg ezt az ajánlatot nem lehet értelmezni, a többi Cápa viszont segítőkész volt, és tanácsokat is adtak. Szerintük egy ilyen kis vállalkozásra nem érdemes kft-t alapítani, mivel ahhoz még kevés az árbevétel, az egyéni vállalkozó forma azonban erre pont megfelel.

Neked nem céged van, hanem állásod. A saját munkaerődet adod el, amíg ez így van, addig ebbe nem tudunk befektetni

- foglalta össze Balogh Petya a lényeget. Orbók Ilona szerint nagyon jó, amit kitalált, és a személyisége is passzol ehhez, de még nem befektethető a vállalkozása.

Ékszerekkel visszatérők

Otakomaiya Balázs és Molnár Dominik már nem először járnak a Cápák között stúdiójában, egyikük egy buliappal próbálta ki magát az egyik előző évadban, Dominik pedig Az álommelóban versenyzett, hogy Balogh Levente alkalmazottja lehessen. Most egy közös saját márkával érkeztek: elsősorban férfiaknak árulnak divatékszereket. Rozsdamentes acélból készül a nagy részük, de vannak ezüstök aranyak is, a lényeg, hogy megfizethetőek és jó minőségűek a termékek. Az utóbbi 12 hónapban 50 millió forint volt az árbevételük, most azért kértek 12,5 millió forintot, hogy saját üzletet tudjanak nyitni.

A befektetők kérdésére elárulták, hogy 30 százalékos profittal dolgoznak, és hogy egyre több külföldi vevőjük is van. Moldován András szerint azonban ez nem az az árkategóriájú termék, aminek egy fizikai boltra lenne szüksége, szerinte inkább elsősorban a webshopba kellene energiát fektetniük, ott kell sokat költeni.

A Cápáknak tetszett az ajánlat, Balogh Levente meg is adta volna egyből a 12,5 millió forintot, de 50 százalékot kért, Orbók Ilona viszont ugyanezért a pénzért csak 25 százalékot kért, Dominikot így biztatta:

Alkalmazottnak jelentkeztél, és lehet hogy végül cégtársa lehetsz Leventének!

Ezután Lakatos István is tett egy ajánlatot: kettejük közé lőtte be magát: 33 százalékot kért a cégből. Némi alkudozás után a fiúk végül Ilonát és István választották, és kettejüknek összesen 22,5 százalékot adtak el.

A kupakmester

Szabó János egy miskolci programozó, de feltalálónak is tartja magát. Egy aludobozra szerelhető kupakkal érkezett, mely elvileg megakadályozza, hogy kifolyjon az palack tartalma. Sajnos a stúdiós teszteken nem ment át a termék, és ezért a Cápák sem érezték azt, hogy a termék befektetésre érdemes fázisban van. Nagyjából egy repianyagot láttak benne, egy ingyen osztogatható terméket, mely reklámfelületnek megfelel, de 700-800 forintért árulni szerintük lehetetlen. János nehezen fogadta el az építő jellegű kritikát, főleg Moldován Andrástól.

A tanulság ebből talán az, hogy aki hisz önmagában, és abban, hogy jó a terméke, annak bírnia kell a kritikát, és állnia kell az ütéseket. Senki sem fektetett be a termékbe.

Szerelemkönyv

Birinyi Balázs és Dénes Márk szerelemkönyvet árulnak méghozzá elég sikeresen: ez egy olyan termék, mely közelebb hozza a párokat egymáshoz. Lekaparható rétegek alatt a könyveben kihívások vannak, kedves üzenetek, melyek aztán emlékkönyvként is szolgálhatnak. Nettó 35 millió forintos árbevételük volt a tavalyi évben, aminek 38 százaléka volt profit. Az árbevételük megháromszorozásához 10 millió forintot kértek és 8 százalékot ajánlottak fel. A pénzt arra kérték, hogy még több terméket tudjanak rendelni, így még lejjebb tudnák szorítani az áraikat: Kínában gyártatják ugyanis, és ha nagyobb tételben rendelnek, úgy sokkal olcsóbb.

Moldován András szerint ez a piac telített már, rengeteg ehhez hasonló termék érhető el, ezzel Petya is egyetértett: könnyű ilyet csinálni, másolható. Balogh Leventét nem érdekelte a termék, elsőként szállt ki, Petya pedig egy nagyon érdekes trendre hívta fel a figyelmet: a Facebook és az Instagram, ahol jelenleg Balázs és Márk jórészt hirdetnek, hamarosan előáll egy reklámmentes verzióval, azaz aki fizet havidíjat, annak eltűnnek a reklámok. Ez nagyon le fogja szűkíteni a mozgásterüket, hiszen éppen a fizetőképes felhasználókhoz nem fognak majd eljutni. Ő is kiszállt.

Orbók Ilona nagyon gondolkodott, adott is egy ajánlatot, mivel neki nagyon tetszett, hogy egyikük könyvelő, értékelte a pénzügyi hozzáértésüket. 10 millió forintot ajánlott fel 25 százalékért, majd elárulta azt is, hogy 3 év múlva 30 millióért szeretne kiszállni. Ezt az ajánlatot nem fogadták el, Ilona viszont az ellenajánlatukra már nem volt nyitott. Nem született befektetés.

Egy különleges kamasz

Nyikunyuk Balázs mindössze 16 éves, de már érett vállalkozó: saját kezével horgol különböző termékeket, amelyek webshopon keresztül értékesít szülei régi, újraélesztett alvó kft-jén keresztül. 2 millió forintot kért, hogy DIY horgolódobozt dobhasson a piacra, és ezért cserébe 50 százalékot ajánlott fel. Az árbevétele a tavalyi évben 1,5 millió forint volt, amiből 500-600 ezer forint volt a profit, de ez nagyjából fonálban áll most.

Moldován András azonnal felajánlotta a 2 millió forintot, de Levente is beszállt mellé, és csak 30 százalékot kértek.

Jó ötleteid vannak, imádom, hogy a saját kezeddel csinálsz valamit és óriási perspektíva van benned”

- dicsérte Moldován András. Mivel a műsor formátuma megengedi, hogy valaki több pénzzel távozzon, mint amennyiért érkezett, így István is felajánlott 1 millió forintot, így összesen 3 millió forintot vihetett haza Balázs, és a befektetők mindössze 10-10-10 százalékot kértek. Annyira tetszett nekik Balázs személyisége, hogy még az édesapját is behívták, hogy gratuláljanak a fiához: egészen megható jeleneteknek lehettek szemtanúi a nézők.