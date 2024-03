Moldován András: a pénz nem boldogít, de azért gazdagon könnyebb boldognak lenni

„Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen” – mondta az RTl Fókusz c. műsorában Moldován András.

Moldován Andrásnak a boldogság leginkább a gyerekét, a családját és a lovát jelenti. De azt is elmondta, hogy a napsütés is komoly érték, amit az emberek hajlamosak nem észrevenni. A vállalkozó azt is elmondta, szerinte a pénz nem boldogít, de azért ha van belőle, úgy könnyebb az élet: „szép ruhában járni, meg szép repülőn utazni, meg szép szállodában lakni, meg szép kocsival menni… ezek mind jók. Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen. Sajnos, bárki, aki mást mond, az hazudik”.