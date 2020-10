Tovább terjeszkedik az e-roller: még több vidéki településen bukkanhatnak fel

Az elektromos rollerezés továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend a fővárosban, annak ellenére, hogy idén nem voltak külföldi turisták. Sokakat talán éppen a járvány vett rá, hogy kipróbálják. Viszont a nyáron szinte meglepetésként érte a nyaralókat, hogy a zöld kétkerekűek megjelentek a Balaton különböző pontjain is. A cég most elárulta, mennyire használták ki vidéken a lehetőséget a lakosság, és a nyaralók.

Tóth Tamást kérdeztük a Lime magyarországi képviseletének vezetője elmondta a HelloVidék kérdésére, hogy a nyáron Csopak, Paloznak, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese és Balatonakarattya városokban kerültek ki a rollerek. Mindegyik városban egyszerre indult a szolgáltatás és a települések között rollerrel át lehetett menni. Kimondottan népszerű volt a Kenese-Akarattya útvonal, vagy a Fűzfő - Almádi (Aldi) bevásárlás szempontjából.

A fogadtatás abszolút pozitív volt. Sokan itt próbálták ki először a rollert és azóta is rendszeres felhasználók Budapesten. De természetesen fordítva is igaz, aki már Budapesten többször használta, teljesen természetes volt számára a Balcsi körüli utazás is

- mondta el Tóth Tamás, aki azt is hozzátette: kb. 500 rollert helyeztek ki 7 településen, amelyek az első nap végére gyakorlatilag mind lemerültek, akkora volt a felhasználás.

