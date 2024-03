Ilyen vízparti házat vehetsz ma 6-9 millió forintért Magyarországon: ezek lesznek 2024 slágerei?

Ebben az évben is komoly drágulás várható a nyaralópiacon, akinek csak 30 millió forintja van, az a Balaton-környékéről nagyjából le is mondhat. A Velencei-tó pedig Budapest agglomerációjának számít manapság, mintsem nyaralóövezetnek. Megnéztük, milyen vízparti ingatlanokat lehet vásárolni 10 millió forint alatt. Ilyen házikók esetében a lakáshitel szinte biztosan nem játszhat, de egy szabad felhasználású személyi kölcsönt be lehet vonni a finanszírozásba.

Ebben az évben 10-15 százalékos nyaralódrágulásra lehet számítani a Balatonnál, a hazai nyaralópiac pedig szépen lassan, de be fog indulni, legalábbis erre számítottak a korábban megszólaló szakértők. Mint Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője akkor elmondta: az északi part térségét továbbra is a túlárazottság jellemzi. A területen dolgozó kollégák tapasztalatai alapján jelentősen megemelkedett az ingatlanok értékesítési ideje, ami főként abból adódik, hogy ezen a területen nehezen hajlandóak kellő mértékben csökkenteni az árakat a tulajdonosok.

Az OTP Ingatlanpontnál a kereslet lassú, de folyamatos növekedésére számítanak, viszont ők is azt tapasztalják, hogy a tulajdonosok kitartanak a viszonylag magas árszintek mellett, ez pedig kevesebb tranzakciót eredményez.

Mint a piaci szakértők felhívták a figyelmet, aki nyaralóvásárlásban gondolkodik, annak az állami támogatások hatásaival is számolnia kell, főképpen a Velencei-tó környékén, amely immár sokkal inkább számít Budapest agglomerációjának, mintsem nyaralóövezetnek.

Aki nagyjából 30 milliós keretben gondolkodik, annak a Balaton 500 méteres körzetét biztosan el kell felejtenie. A legolcsóbb hazai nyaralóövezet még mindig a Tisza-tó, az Otthon Centrum adatai szerint a környező települések átlagos négyzetméterára 250 ezer forint, a nagyobb településeken, például Tiszafüreden 350 ezer forint a fajlagos ár átlaga, de a vízparti ingatlanokért akár ennek dupláját is elkérhetik.

Pár millióért is van, súlyos kompromisszumokkal

De mi a helyzet a legolcsóbb ingatlanokkal? A Pénzcentrum a legnagyobb ingatlanhirdetési oldalon megnézte, hogy milyen vízparti ingatlant lehet manapság venni 10 millió forintos vételár alatt. A kínálat nem túl bő, de kompromisszumokkal még ilyen kevés összegért sem lehetetlen. Viszont ilyen ingatlanok esetében a lakáshitelt jó eséllyel elfelejthetjük, de egy szabad felhasználású személyi kölcsön jó megoldás lehet a finanszírozásra!

Mindössze másfél millió forintért (igen, 1 500 000 forintért) hirdetnek egy kis házikót a nyergesújfalui horgásztavaknál - azaz, csak a bérleti jogot. A hirdetés szerint az alapterülete 6 négyzetméter, magáról az épületről nincs fotó, így nem tudni, milyen állapotban van. A házhoz tartozik egy kb. 340 nm-es körbekeritett kert melynek éves bérleti díja 15 ezer forint. A horgászni vágyóknak lehetősége van napijegyet és éves jegyet is váltani. Néhány lépésre a kaputól stég is van amin bárki horgászhat. Halban gazdag, rendszeresen telepített tavak - áll a hirdetésben.

5,3 millió forintért a Szécsényi Sóderos tavon is lehet egy kisházat venni, amelyet 2022-ben teljesen felújítottak. A berendezést képezi 2 db kanapé, napelem rendszer, LCD televízió, hűtőszekrény, szekrények. A házhoz tartozó stég mérete 36 m2, amely szintén 2022-ben lett felújítva. Fürdőszoba ugyanakkor nincs.

7,29 millió forintért a zámolyi horgásztavon is lehet vásárolni egy új, 64 négyzetméteres stéget rajta egy 18 négyzetméteres faházzal. A faház kívül-belül lambéria boritású, közte 10cm-es üveggyapot szigeteléssel. 12 voltos szige üzemű napelemmel ellátva, és egy új nagyteljesítményű akkumulátorral kiegészítve. A hirdetés szerint az idei évre minden költség befizetve, ami 2 fő zavartalan horgászatát is magában foglalja. Az éves költsége 95000 forint, amiben benne van a hely bérleti díja, és az éves horgászjegy is.

8,5 millió forintért már Budapest mellett, a XVII.kerület határán, Pécelen is van vízparti kisház. A kis telken - kb. 300nm - található egy vasszerkezetű alapra készült két helyiségből álló házikó,amely igény esetén bővíthető, átépíthető, illetve a kert végében van egy kis melléképület is. Jelenleg földútról lehet megközelíteni, de hamarosan szilárd burkolattal látják el az utat. A vasút állomás gyalog 8-10 perc alatt elérhető, a vonat 20 perc alatt a Keletibe ér - áll a hirdetésben. A hirdetések között találtunk egy nagyobb házat is, amit 9,6 millió forintért árulnak.

Szintén 8,5 millió forintért kínálnak eladásra egy kisházat a Munkáséri Horgász és Környezetvédelmi Egyesület területén. A horgásztóra panorámás ház alsó szintjén a főzőfülke és szoba található, az emeleten a háló került kialakításra. A villany be lett vezetve, viszont vizet kútról kell hozni. A fűtés elektromos panellel megoldható.

9,99 millió forintért Hajdúszoboszló közelében, a Keleti-főcsatorna partján is lehet kisházat venni. A hirdetés szerint egy 25nm-es 2 külön szobából, előtérből nappaliból álló szigetelt fa víkendházról van szó, a fűtést és a hűtést egy jó minőségű iverteres klíma biztosítja így akár télen is használható. A 250 nm-es telken több tároló és egy 40m-es ivóvíz minőségű vizet adó fúrt kút is található. A házhoz tartozó 9nm-es lebegő stég 4 éve lett felújítva. A környéken több házban is szinte életvitel szerűen laknak - áll a hirdetésben.

