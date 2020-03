Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. március 28.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2020. március 28., szombat.

Névnap

Gedeon, Johanna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.98 Ft

USD: 320.95 Ft

CHF: 337.09 Ft

GBP: 400.11 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 32065.14

OTP: 9390 Ft

MOL: 1885 Ft

RICHTER: 5800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Március 28. szombat: A sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, és elsősorban az Északi-középhegység, az Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb környezetében elszórtan alakulhat ki zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérséklet lesz, de zivatarok környezetében viharos körüli széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Késő estére általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Március 29. vasárnap: A gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre számíthatunk, estétől kezd el észak felől megnövekedni a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki záporeső, az Alföldön esetleg zivatar is lehet. Az északi szelet helyenként élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Március 30. hétfő: Délen is megnövekszik a felhőzet, így általában erősen felhősen lesz az ég, de lehetnek kisebb-nagyobb szakadozások a felhőzetben. Elszórtan fordulhat elő eső, zápor, amely késő délutántól néhol havas esőbe, hóba mehet át. Az északi, északkeleti szél egyre többfelé megerősödik, főleg a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között várható, de délen, délkeleten akár 10, 12 fok is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Általában kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Szombat napközben elsősorban az ország északkeleti felében alakulat ki elszórtan zápor, esetleg zivatar, amelyek környezetében viharos körüli széllökések is lehetnek.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!