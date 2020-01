Szárnyal az újautó-piac: de vajon mi áll a háttérben?

Erős évet zárt a magyar autópiac 2019-ben: több mint 10 százalékos növekedés mutatható ki még a 2018-as, intenzív forgalomhoz képest is. Az újautók eladási számai továbbra is szárnyalnak, ami részben a július 1-jén életbe lépő nagycsaládos autóvásárlási programnak köszönhető.

"A vásárlási kedv, hajlandóság továbbra is nagyon erősnek mondható a magyar autópiacon" - elemezte a helyzetet Markó Zoltán, a Duna Autó Cégcsoport kereskedelmi és marketingigazgatója. "Nem is reméltük, hogy a 2018-as rekordévet ilyen mértékben túl tudjuk szárnyalni, de mégis sikerült. 2019-ben százalékkal több autót értékesítettünk, mint egy évvel korábban. Ezzel pedig egy új, cégcsoporton belüli rekordot is megdöntöttünk: összesen több mint 6 ezer autót adtunk át tavaly. Ehhez persze nagymértékben hozzájárult az is, hogy december végéig közel 400 nagycsaládos szerződést kötöttünk meg. A magánvásárlóink aránya továbbra is magas, 44,3 százalék, ami nagyobb, mint a piaci átlag. Úgy vettük észre, hogy a cégek is évről évre többet hajlandók költeni vállalati autóikra."

Ha már lúd, legyen kövér!

A cégcsoport 2019-ben eladott autóinak mindössze 10,4 százaléka volt használt, 89,6 százaléka újonnan került első tulajdonosához. A vállalat adatai alapján tavaly egy vásárló átlagosan több mint 6,3 millió forintot költött egy új gépkocsira, bruttóban, miközben 2018-ban ez az összeg "csak" 5,5 millió forint volt. Ami ennél is meglepőbb, hogy az új autót vásárlók 11,7 százaléka még bruttó 10 millió forint feletti összeget is hajlandó volt megfizetni egy jól felszerelt modellért.

A magánvásárlók többsége (56,8%) inkább készpénzre vásárol autót, de a finanszírozási formák közül előszeretettel választják a lízinget. A tartós bérleti konstrukciót, illetve az általa, cégek részére nyújtott előnyös üzleti lehetőségeket viszont még kevésbé ismerik az ügyfelek.

2019 meghatározó trendjei

Markó Zoltán elmondása szerint a legfontosabb vásárlói igény továbbra is a megfelelő biztonságtechnika, de a kényelmi funkciók és a szórakoztató elektronika szintén egyre hangsúlyosabb szempont az autóvásárlásnál. Ugyanakkor a környezetvédelem kérdése is igencsak foglalkoztatja a potenciális autóvásárlókat.

A számok azt mutatják, még mindig nem enyhült a 2015-ben kirobbant dízelbotrány hatása: a cégcsoportnál vásárlók mindössze 23 százaléka tette le voksát dízelmotoros gépjármű mellett, míg a többség, 73 százalék továbbra is inkább a benzineseket részesítette előnyben 2019-ben. Pedig az Euro6-os norma értelmében ezek a motorok lényegében ugyanazt teljesítik, ugyanannyi káros anyagot bocsájtanak ki, mint benzines társaik.

Láthatóan hiába való így a gyártók erőfeszítése a dízelmotorokba vetett bizalom újjáépítésére, erősítésére, az átlagvásárlók még mindig bizalmatlanok a gázolajjal működtetett autókkal szemben.

Az autógyárak azt azonban mindannyian felismerték, hogy egyre erősebb piaci trend az alternatív meghajtás használata a közlekedésben, és kapacitásaikat is úgy optimalizálják, hogy lépést tudjanak tartani a vevői igényekkel. A Volvónak például már minden modellje kapható plug-in hibrid kivitelben is, tavaly pedig bemutatta Recharge modellcsaládjának első tagját, a tisztán elektromos XC40-et, ami várhatóan 2020 év végétől már rendelhető is lesz. A Kia és a Skoda ugyancsak új belépőnek számít az elektromos autók piacán, miután 2019-ben bemutatták e-Niro illetve e-Citigo modelljeiket. "A jövőre nézve pedig kijelenthető, hogy szinte minden márkánál megjelenik a mild-hibrid üzemmód, terjednek a tölthető hibridek és folyamatosan nő az érdeklődés a tisztán elektromos autók iránt, ahol az eddigi szereplők (az általunk forgalmazott márkák közül a Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault) mellett olyan új belépők jelennek majd meg 2020-ban, mint a Seat. A Peugeot pedig biztosan még az idei első félévben forgalomba helyezi az első tisztán elektromos 208 és 2008 modelleket" - tette hozzá a Duna Autó Cégcsoport kereskedelmi és marketingigazgatója.

Hazánkban is egyre nyitottabbak a potenciális vásárlók az elektromos és hibrid autók iránt, azonban a vásárlási hajlandóság nem mindig társul vásárlóerővel, a kormányzati támogatás ellenére sem. A 30 éves óbudai vállalatnál a kereslet azonban lendületesen növekszik, 4%-a irányult erre a kategóriára. Míg az elektromosok közül a Nissan Leaf, addig a hibrideknél a Honda CR-V tűnik verhetetlennek.

Címlapkép: Getty Images